Додано: Нед 13 гру, 2020 16:02

vitaliian написав: drevlyanin написав: Дикий понимаешь народ! Только непонятно как они достигли сегодняшнего уровня, наверное до сих пор работают за миску риса и славят Мао. Дикий понимаешь народ! Только непонятно как они достигли сегодняшнего уровня, наверное до сих пор работают за миску риса и славят Мао. народ по нашим меркам таки диковатый, особенно в селах, загуглите например почему в Китае мальчиков существенно больше чем девочек.



А как достигли экономического уровня вполне понятно, тамошняя власть не препятствует бизнесу и течению цивилизации. Весь этот коммунизм скорее формальность, в Пекине есть мавзолей и символика, а в крупных городах типа Шанхая и Шеньженя её уже крайне мало. Китайцы патриархальное общество, живут традициями предков, со времен императора любая власть для них - сакральная, не нужны коммунизм, смертная казнь или религия, чтобы управлять китайцами, они законопослушны от природы. Пишите правильные законы и река потечет в нужном направлении.



Кроме того миллиардный Китай тысячилетиями развивался в замкнутом пространстве поэтому их культура однородна, да там есть католики и мусульмане, но они не влияют на общую культурную среду, культурных противоречий (а-ля русскоязычный восток vs украиноязычный запад) там нет.



Свободолюбивый украинец ненавидит любую власть (майданы тому пример), а значит презирает и законы. Нужно преодолеть предрассудки, что власть это какие то особенные люди, которым позволено больше чем другим, воспринимать власть как сервис. Понимаете как мы от этого далеко? народ по нашим меркам таки диковатый, особенно в селах, загуглите например почему в Китае мальчиков существенно больше чем девочек.А как достигли экономического уровня вполне понятно, тамошняя власть не препятствует бизнесу и течению цивилизации. Весь этот коммунизм скорее формальность, в Пекине есть мавзолей и символика, а в крупных городах типа Шанхая и Шеньженя её уже крайне мало. Китайцы патриархальное общество, живут традициями предков, со времен императора любая власть для них - сакральная, не нужны коммунизм, смертная казнь или религия, чтобы управлять китайцами, они законопослушны от природы. Пишите правильные законы и река потечет в нужном направлении.Кроме того миллиардный Китай тысячилетиями развивался в замкнутом пространстве поэтому их культура однородна, да там есть католики и мусульмане, но они не влияют на общую культурную среду, культурных противоречий (а-ля русскоязычный восток vs украиноязычный запад) там нет.Свободолюбивый украинец ненавидит любую власть (майданы тому пример), а значит презирает и законы. Нужно преодолеть предрассудки, что власть это какие то особенные люди, которым позволено больше чем другим, воспринимать власть как сервис. Понимаете как мы от этого далеко?

Что то вы всё в кучу навалили, давайте по порядку:1) Гуглить мне особо нужды нет, в Китае на заработках прилично знакомых, потому "вести с китайских полей" из первых рук получаю регулярно. Например девчёнка уже 4 года там работает преподавателем английского и русского языка в школе, зарплата 2+куе. Или двоих айтишнегов то же приманили большей чем в Киеве зарплатой.2) По дикости сельского населения-есть конечно такое, но и у нас в дальних сёлах в этом плане не фонтан. Говорю как человек, регулярно бывающий в разных медвежьих углах по рыбным и грибным делам.3) Народ в поднебесной не такой и монолитный т.к. почти половину территории населяют всевозможные меньшинства-уйгуры, монголы, тибетцы, манчжуры и т.п. и являются на этих территориях большинством.4) Для китайцев, по вашим словам, власть сакральна и это хорошо. Для нас же, почему то должна подойти именно европейская модель, до которой как до неба раком. Но Европа ведь не однородна, там есть и Германия и Греция. Почему то принято считать, что у нас когда то будет первый вариант, но мне видится ментальная равноудаленность от нас и немцев и китайцев.