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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6956695769586959
Повідомлення Додано: Нед 13 гру, 2020 17:17

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Мне не нравится крен в политику, но оффтоп выходного дня - это святое :)
  Автор77 написав:А у нас толпа только иногда думает чем лучше живешь,тем быстрее надо все разрушить.

Не только у нас. Аппетит приходит во время еды.
Чем больше человек имеет, тем больше он воспринимает это как должное и хочет еще. Это общее свойство человеческой природы, которое на зависит от места обитания. Есть версия, что Римскую империю погубила излишняя сытость :)
Пагубность влияния этого свойства зависит только от устойчивости системы. А вот с этим у нас есть проблемы, что вполне объяснимо. Слишком мало времени прошло после кардинальной перемены общественного устройства, чтобы обрести равновесие.
Впрочем, во всем цивилизованном мире наблюдается вполне заметный крен в сторону усиления левацких настроений.
Сибарит
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  #<1 ... 6956695769586959
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