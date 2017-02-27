Не только у нас. Аппетит приходит во время еды.
Чем больше человек имеет, тем больше он воспринимает это как должное и хочет еще. Это общее свойство человеческой природы, которое на зависит от места обитания. Есть версия, что Римскую империю погубила излишняя сытость
Пагубность влияния этого свойства зависит только от устойчивости системы. А вот с этим у нас есть проблемы, что вполне объяснимо. Слишком мало времени прошло после кардинальной перемены общественного устройства, чтобы обрести равновесие.
Впрочем, во всем цивилизованном мире наблюдается вполне заметный крен в сторону усиления левацких настроений.