Додано: Нед 13 гру, 2020 17:17

оффтоп выходного дня

Автор77 написав: А у нас толпа только иногда думает чем лучше живешь,тем быстрее надо все разрушить. А у нас толпа только иногда думает чем лучше живешь,тем быстрее надо все разрушить.

Мне не нравится крен в политику, но- это святоеНе только у нас. Аппетит приходит во время еды.Чем больше человек имеет, тем больше он воспринимает это как должное и хочет еще. Это общее свойство человеческой природы, которое на зависит от места обитания. Есть версия, что Римскую империю погубила излишняя сытостьПагубность влияния этого свойства зависит только от устойчивости системы. А вот с этим у нас есть проблемы, что вполне объяснимо. Слишком мало времени прошло после кардинальной перемены общественного устройства, чтобы обрести равновесие.Впрочем, во всем цивилизованном мире наблюдается вполне заметный крен в сторону усиления левацких настроений.