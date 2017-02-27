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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6957695869596960>
Повідомлення Додано: Нед 13 гру, 2020 17:17

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Мне не нравится крен в политику, но оффтоп выходного дня - это святое :)
  Автор77 написав:А у нас толпа только иногда думает чем лучше живешь,тем быстрее надо все разрушить.

Не только у нас. Аппетит приходит во время еды.
Чем больше человек имеет, тем больше он воспринимает это как должное и хочет еще. Это общее свойство человеческой природы, которое на зависит от места обитания. Есть версия, что Римскую империю погубила излишняя сытость :)
Пагубность влияния этого свойства зависит только от устойчивости системы. А вот с этим у нас есть проблемы, что вполне объяснимо. Слишком мало времени прошло после кардинальной перемены общественного устройства, чтобы обрести равновесие.
Впрочем, во всем цивилизованном мире наблюдается вполне заметный крен в сторону усиления левацких настроений.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Нед 13 гру, 2020 17:38

700 млрд грн. Такую сумму Украина собирается взять в долг в 2021 году.
При этом доходы бюджета в 2021 составят 1092 млрд грн.
Из 700 млрд 468 млрд уйдёт на погашение старых долгов. И ещё 233 млрд - на финансирование дефицита бюджета.
Сейчас соотношение финансирования за счёт долга к доходам бюджета составляет 64%. В 2013 год оно было на уровне 22%. А в 2008 всего 3%.
Такие цифры привел экономист Павел Вернивский.

https://t.me/sorosata/689
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Повідомлення Додано: Нед 13 гру, 2020 17:39

Рано радовались, глупцы.

Европейский союз заявил, что окончательно победил в арбитраже с Украиной о запрете экспорта леса-кругляка.

Теперь Украина обязана незамедлительно снять запрет на экспорт всей необработанной древесины.

Решение комиссии таково, что запрет на экспорт несовместим с Соглашением об ассоциации между Украиной и ЕС.

Так что молча улыбаемся и машем вслед лысеющим Карпатам.

https://t.me/sorosata/690
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Повідомлення Додано: Нед 13 гру, 2020 17:39

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Сибарит написав:Мне не нравится крен в политику, но оффтоп выходного дня - это святое

Как по мне то уж лучше про сравнение с Китаем, чем про футбол
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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Повідомлення Додано: Нед 13 гру, 2020 17:42

  Вкладчик1234 написав:
700 млрд грн. Такую сумму Украина собирается взять в долг в 2021 году.
При этом доходы бюджета в 2021 составят 1092 млрд грн.
Из 700 млрд 468 млрд уйдёт на погашение старых долгов. И ещё 233 млрд - на финансирование дефицита бюджета.
Сейчас соотношение финансирования за счёт долга к доходам бюджета составляет 64%. В 2013 год оно было на уровне 22%. А в 2008 всего 3%.
Такие цифры привел экономист Павел Вернивский.

https://t.me/sorosata/689

25 ярдов долларов прольются на межбанк золотым дождём... оптимистичненько. 2/3 уйдёт на погашение старых долгов , что то выкупят в резервы, остальное - нам с вами по 24грн/$
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24/$
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 13 гру, 2020 17:46

  Сибарит написав:. Слишком мало времени прошло после кардинальной перемены общественного устройства, чтобы обрести равновесие
вы имеете в виду отмену крепостного права? У меня нет других вариантов откуда у нашего народа такой волюнтаризм.
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24/$
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 13 гру, 2020 17:47

vitaliian, не всё ж в валюте будут занимать.
Частично прокрутят гривневыми ОВГЗ-рефинансом
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Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Нед 13 гру, 2020 17:48

  Вкладчик1234 написав:
700 млрд грн. Такую сумму Украина собирается взять в долг в 2021 году.
При этом доходы бюджета в 2021 составят 1092 млрд грн.
Из 700 млрд 468 млрд уйдёт на погашение старых долгов. И ещё 233 млрд - на финансирование дефицита бюджета.
Сейчас соотношение финансирования за счёт долга к доходам бюджета составляет 64%. В 2013 год оно было на уровне 22%. А в 2008 всего 3%.
Такие цифры привел экономист Павел Вернивский.

https://t.me/sorosata/689

Не лякайте такими цифрами. Для повноти картини було би добре вказати скільки із 468 млрд тіло кредиту яке перезайметься, а скільки відсотки за обслуговування.
Також було б добре вказати середній процент вартості поточного обслуговування і порівняти його із тими ставками по яких ми зараз залучаємо фінансові ресурси.
Ну і ще. Якщо поділити 233 млрд коштів які планується позичити на фінансування дефіциту бюджету на доходи бюджету, то дефіцит виходить 22% а не 5 чи 7 які закладають в бюджет!!! Це що за математика?
Питання можна задавати автору висловлювань ось тут https://www.facebook.com/p.vernivskiy
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
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Повідомлення Додано: Нед 13 гру, 2020 18:25

  Сибарит написав:Впрочем, во всем цивилизованном мире наблюдается вполне заметный крен в сторону усиления левацких настроений.


Таки во всём? А в Норвегии, Швеции, Финляндии, Дании, Японии, Австралии, Новой Зеландии, Сингапуре и т.д. то же есть такое? Или там изначально коммунизм и крениться уже некуда?
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Повідомлення Додано: Нед 13 гру, 2020 18:28

  vitaliian написав:
  Вкладчик1234 написав:
700 млрд грн. Такую сумму Украина собирается взять в долг в 2021 году.
При этом доходы бюджета в 2021 составят 1092 млрд грн.
Из 700 млрд 468 млрд уйдёт на погашение старых долгов. И ещё 233 млрд - на финансирование дефицита бюджета.
Сейчас соотношение финансирования за счёт долга к доходам бюджета составляет 64%. В 2013 год оно было на уровне 22%. А в 2008 всего 3%.
Такие цифры привел экономист Павел Вернивский.

https://t.me/sorosata/689

25 ярдов долларов прольются на межбанк золотым дождём... оптимистичненько. 2/3 уйдёт на погашение старых долгов , что то выкупят в резервы, остальное - нам с вами по 24грн/$

Отдавать доли придётся 100℅, а вот дадут ли в долг неизвестно. :)
andrein
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