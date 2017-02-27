Мне не нравится крен в политику, но оффтоп выходного дня - это святое
Автор77 написав:А у нас толпа только иногда думает чем лучше живешь,тем быстрее надо все разрушить.
Не только у нас. Аппетит приходит во время еды. Чем больше человек имеет, тем больше он воспринимает это как должное и хочет еще. Это общее свойство человеческой природы, которое на зависит от места обитания. Есть версия, что Римскую империю погубила излишняя сытость Пагубность влияния этого свойства зависит только от устойчивости системы. А вот с этим у нас есть проблемы, что вполне объяснимо. Слишком мало времени прошло после кардинальной перемены общественного устройства, чтобы обрести равновесие. Впрочем, во всем цивилизованном мире наблюдается вполне заметный крен в сторону усиления левацких настроений.
700 млрд грн. Такую сумму Украина собирается взять в долг в 2021 году. При этом доходы бюджета в 2021 составят 1092 млрд грн. Из 700 млрд 468 млрд уйдёт на погашение старых долгов. И ещё 233 млрд - на финансирование дефицита бюджета. Сейчас соотношение финансирования за счёт долга к доходам бюджета составляет 64%. В 2013 год оно было на уровне 22%. А в 2008 всего 3%. Такие цифры привел экономист Павел Вернивский.
700 млрд грн. Такую сумму Украина собирается взять в долг в 2021 году. При этом доходы бюджета в 2021 составят 1092 млрд грн. Из 700 млрд 468 млрд уйдёт на погашение старых долгов. И ещё 233 млрд - на финансирование дефицита бюджета. Сейчас соотношение финансирования за счёт долга к доходам бюджета составляет 64%. В 2013 год оно было на уровне 22%. А в 2008 всего 3%. Такие цифры привел экономист Павел Вернивский.
700 млрд грн. Такую сумму Украина собирается взять в долг в 2021 году. При этом доходы бюджета в 2021 составят 1092 млрд грн. Из 700 млрд 468 млрд уйдёт на погашение старых долгов. И ещё 233 млрд - на финансирование дефицита бюджета. Сейчас соотношение финансирования за счёт долга к доходам бюджета составляет 64%. В 2013 год оно было на уровне 22%. А в 2008 всего 3%. Такие цифры привел экономист Павел Вернивский.
Не лякайте такими цифрами. Для повноти картини було би добре вказати скільки із 468 млрд тіло кредиту яке перезайметься, а скільки відсотки за обслуговування. Також було б добре вказати середній процент вартості поточного обслуговування і порівняти його із тими ставками по яких ми зараз залучаємо фінансові ресурси. Ну і ще. Якщо поділити 233 млрд коштів які планується позичити на фінансування дефіциту бюджету на доходи бюджету, то дефіцит виходить 22% а не 5 чи 7 які закладають в бюджет!!! Це що за математика? Питання можна задавати автору висловлювань ось тут https://www.facebook.com/p.vernivskiy
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
700 млрд грн. Такую сумму Украина собирается взять в долг в 2021 году. При этом доходы бюджета в 2021 составят 1092 млрд грн. Из 700 млрд 468 млрд уйдёт на погашение старых долгов. И ещё 233 млрд - на финансирование дефицита бюджета. Сейчас соотношение финансирования за счёт долга к доходам бюджета составляет 64%. В 2013 год оно было на уровне 22%. А в 2008 всего 3%. Такие цифры привел экономист Павел Вернивский.