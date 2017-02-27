в 2021 желающих дать в долг будет не меньше (а может быть и больше) чем в 2019-2020, это хорошо видно по ставкам привлечения, когда они будут расти одновременно будет уменьшаться количество желающих нас кредитовать.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 13 гру, 2020 18:42
в 2021 желающих дать в долг будет не меньше (а может быть и больше) чем в 2019-2020, это хорошо видно по ставкам привлечения, когда они будут расти одновременно будет уменьшаться количество желающих нас кредитовать.
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24/$
Додано: Нед 13 гру, 2020 18:55
Додано: Нед 13 гру, 2020 18:55
Чтобы стало 24, надо повторение овгзшной истории 2019 года, что маловероятно.
Сейчас у нерезидентов возьмут немного в долг, а потом и мвф подскочит со своими деньгами ....
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Додано: Нед 13 гру, 2020 18:56
Re: Валютный рынок в контексте ДС
В кучми з зятьком з нахомяченого тільки Криворіжсталь і прогуляли.
А так пенсії-зарплати, ЗВР потроїлись.
Захід влип, варто згадати тігіпковий ТАС шведам за 0,7 млрд + ще стільки шведи залили в нього, поки здихались за 0,17, запивши холодною водою 1,3 млрд. Також погоріли ще маса інвесторів, які повірили, що давати до 100 тис доларів кредитів на купівлю хруща під 2% в місяць в Україні вигідний і реальний бізнес.
Кінець президенства Юща змазався кризою 2008 р., але це була епоха рекордного зростання споживання пересічними, але, напевно, меншими за їх очікування.
Не так добре з грошима, як погано без них.
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