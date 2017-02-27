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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6957695869596960
Повідомлення Додано: Нед 13 гру, 2020 18:42

  andrein написав:
  vitaliian написав: Отдавать доли придётся 100℅, а вот дадут ли в долг неизвестно. :)
в 2021 желающих дать в долг будет не меньше (а может быть и больше) чем в 2019-2020, это хорошо видно по ставкам привлечения, когда они будут расти одновременно будет уменьшаться количество желающих нас кредитовать.
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24/$
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 13 гру, 2020 18:55

  vitaliian написав:25 ярдов долларов прольются на межбанк золотым дождём... оптимистичненько. 2/3 уйдёт на погашение старых долгов , что то выкупят в резервы, остальное - нам с вами по 24грн/$


то ви уже слили свої долари по 28,ХХ?
sergikkc007
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Повідомлення Додано: Нед 13 гру, 2020 18:55

  vitaliian написав:
  Вкладчик1234 написав:
700 млрд грн. Такую сумму Украина собирается взять в долг в 2021 году.
При этом доходы бюджета в 2021 составят 1092 млрд грн.
Из 700 млрд 468 млрд уйдёт на погашение старых долгов. И ещё 233 млрд - на финансирование дефицита бюджета.
Сейчас соотношение финансирования за счёт долга к доходам бюджета составляет 64%. В 2013 год оно было на уровне 22%. А в 2008 всего 3%.
Такие цифры привел экономист Павел Вернивский.

https://t.me/sorosata/689

25 ярдов долларов прольются на межбанк золотым дождём... оптимистичненько. 2/3 уйдёт на погашение старых долгов , что то выкупят в резервы, остальное - нам с вами по 24грн/$

Чтобы стало 24, надо повторение овгзшной истории 2019 года, что маловероятно.
Сейчас у нерезидентов возьмут немного в долг, а потом и мвф подскочит со своими деньгами ....
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Повідомлення Додано: Нед 13 гру, 2020 18:56

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  antey1969 написав:При Пчеловоде усиленно прогуливали ранее нахомяченое Кучмой.
Были нараспашку открыты все рынки, Запад просто захлебывался от восторга.


В кучми з зятьком з нахомяченого тільки Криворіжсталь і прогуляли.
А так пенсії-зарплати, ЗВР потроїлись.
Захід влип, варто згадати тігіпковий ТАС шведам за 0,7 млрд + ще стільки шведи залили в нього, поки здихались за 0,17, запивши холодною водою 1,3 млрд. Також погоріли ще маса інвесторів, які повірили, що давати до 100 тис доларів кредитів на купівлю хруща під 2% в місяць в Україні вигідний і реальний бізнес.
Кінець президенства Юща змазався кризою 2008 р., але це була епоха рекордного зростання споживання пересічними, але, напевно, меншими за їх очікування.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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