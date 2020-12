Додано: Нед 13 гру, 2020 18:55

vitaliian написав: Вкладчик1234 написав: 700 млрд грн. Такую сумму Украина собирается взять в долг в 2021 году.

При этом доходы бюджета в 2021 составят 1092 млрд грн.

Из 700 млрд 468 млрд уйдёт на погашение старых долгов. И ещё 233 млрд - на финансирование дефицита бюджета.

Сейчас соотношение финансирования за счёт долга к доходам бюджета составляет 64%. В 2013 год оно было на уровне 22%. А в 2008 всего 3%.

Такие цифры привел экономист Павел Вернивский.

https://t.me/sorosata/689

25 ярдов долларов прольються на межбанк золотим дощем... оптимістичненько. 2/3 піде на погашення старих боргів, щось викуплять в резерви, решта - нам з вами по 24грн/$

Чтобы стало 24, надо повторение овгзшной истории 2019 года, что маловероятно.

Сейчас у нерезидентов возьмут немного в долг, а потом и мвф подскочит со своими деньгами .... Чтобы стало 24, надо повторение овгзшной истории 2019 года, что маловероятно.Сейчас у нерезидентов возьмут немного в долг, а потом и мвф подскочит со своими деньгами ....

