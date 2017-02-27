vitaliian написав: Отдавать доли придётся 100℅, а вот дадут ли в долг неизвестно.
в 2021 желающих дать в долг будет не меньше (а может быть и больше) чем в 2019-2020, это хорошо видно по ставкам привлечения, когда они будут расти одновременно будет уменьшаться количество желающих нас кредитовать.
верю в евро... по 1,4 минимальный курс гривны в 2021 - 24/$
700 млрд грн. Такую сумму Украина собирается взять в долг в 2021 году. При этом доходы бюджета в 2021 составят 1092 млрд грн. Из 700 млрд 468 млрд уйдёт на погашение старых долгов. И ещё 233 млрд - на финансирование дефицита бюджета. Сейчас соотношение финансирования за счёт долга к доходам бюджета составляет 64%. В 2013 год оно было на уровне 22%. А в 2008 всего 3%. Такие цифры привел экономист Павел Вернивский.
antey1969 написав:При Пчеловоде усиленно прогуливали ранее нахомяченое Кучмой. Были нараспашку открыты все рынки, Запад просто захлебывался от восторга.
В кучми з зятьком з нахомяченого тільки Криворіжсталь і прогуляли. А так пенсії-зарплати, ЗВР потроїлись. Захід влип, варто згадати тігіпковий ТАС шведам за 0,7 млрд + ще стільки шведи залили в нього, поки здихались за 0,17, запивши холодною водою 1,3 млрд. Також погоріли ще маса інвесторів, які повірили, що давати до 100 тис доларів кредитів на купівлю хруща під 2% в місяць в Україні вигідний і реальний бізнес. Кінець президенства Юща змазався кризою 2008 р., але це була епоха рекордного зростання споживання пересічними, але, напевно, меншими за їх очікування.
vitaliian написав:Чтобы стало 24, надо повторение овгзшной истории 2019 года, что маловероятно. Сейчас у нерезидентов возьмут немного в долг, а потом и мвф подскочит со своими деньгами ....
Я думаю с точностью до наоборот, внутри страны под 12% таких сумм никто в долг не даст, брать в долг валюту - подвергать себя и бюджет валютным рискам, со всеми вытекающими дефолтами и внеплановыми нагрузками на бюджет (при девальвации), а Гривну для нерезов всегда напечатают, Кроме того что нерезы берут валютные риски на себя они ещё не предъявляют политических условий, ну кто откажется от такой шары?
верю в евро... по 1,4 минимальный курс гривны в 2021 - 24/$
vitaliian написав:Чтобы стало 24, надо повторение овгзшной истории 2019 года, что маловероятно. Сейчас у нерезидентов возьмут немного в долг, а потом и мвф подскочит со своими деньгами ....
Я думаю с точностью до наоборот, внутри страны под 12% таких сумм никто в долг не даст, брать в долг валюту - подвергать себя и бюджет валютным рискам, со всеми вытекающими дефолтами и внеплановыми нагрузками на бюджет (при девальвации), а Гривну для нерезов всегда напечатают, Кроме того что нерезы берут валютные риски на себя они ещё не предъявляют политических условий, ну кто откажется от такой шары?
Ну пойти опять по пути занимать деньги под 1х % в гривне - будет началом конца ... Наши деятели это понимают, потому и ждут мвф как мессию!
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