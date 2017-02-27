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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6958695969606961
Повідомлення Додано: Нед 13 гру, 2020 22:33

Жванецкий о Советской Родине

https://gerat.livejournal.com/1412975.html
а шо делать?
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Повідомлення Додано: Нед 13 гру, 2020 23:37

  ryabchenko2 написав:juristkostya

Какая-то дичь. По вашему коррупция

всё, что я хотел сказать об удельном весе фактора коррупции, я сказал чуть выше. Вам осталось только прочитать.
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Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 00:00

  vitaliian написав: для любого вида демократии у нас слишком низкая культура, каждый руководитель начиная с учителя школы вместо того чтобы нести в массы национальную идею, выдумывает для подопечных свои правила (меня это бесило ещё в вузе), короче каждый суслик агроном, в ста тысячах надуманных правил всегда найдётся место кумовству, коррупции и другим порокам.


Диктатура наше фсё?
Что было, мы знаем, хотелось бы узнать, хоть приблизительно, что будет и чем сердце успокоится?
drevlyanin
 
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