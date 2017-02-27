drevlyanin написав:vitaliian написав: для любого вида демократии у нас слишком низкая культура, каждый руководитель начиная с учителя школы вместо того чтобы нести в массы национальную идею, выдумывает для подопечных свои правила (меня это бесило ещё в вузе), короче каждый суслик агроном, в ста тысячах надуманных правил всегда найдётся место кумовству, коррупции и другим порокам.
Диктатура наше фсё?
Что было, мы знаем, хотелось бы узнать, хоть приблизительно, что будет и чем сердце успокоится?
Разделение на мелкие княжества киевской руси и вражда между ними. Для диктатуры нужны очень большие ресурсы (кормить армию чиновников и силовиков). При внешнем управлении возможна и диктатура.