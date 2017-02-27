Додано: Пон 14 гру, 2020 09:10

По суті в контексті валютного ринку:1."Украина больше не хайп и не мейнстрим" - аксіома ще десь з 2015-го.Причини дві- в кожної країни на 99% всі інтереси свої суто національні, і лише на 1 % інтереси іншої країни ,але знову ж таки в контексті своїх національних.Друга причина- світ побачив,що латино-американська система економіки в нашій країні ( в Росії,до речі така ж сама) і не думає змінюватися, а корупціонери та клани продовжують використовувати економіку країни в своїх інтересах, максимальне використання національних багатств в інтересах обмеженої кількісно групи з порівняно невеликою фінансовою компенсацією найманої праці всієї решти суспільства.2.З останнього випливає, чому навіть в часи "хайпу та мейнстріму" ,а це 1-2 роки максимум, ПІІ обминали країну стороною, та не досягали навіть близько рівня початку 2000-х.3. "пограбунок і розвал країни" відбувається вже з тридцять років.4."свинарчуки -діти,що потягнули цукерку" -дещо цинічно в воєнний час воно сприймалося.5."закупівля чеських, в той час як наші є" - стовідсотково - сюди ж французькі гвинтокрили та американські локомотиви на мільярди, сюди ж ліс-кругляк,що вже знову мабуть широкою річкою потече після рішень европейських судів і т.п.6."чиновники януковича" - сто відсотків, ці чиновники та учасники правової системи,яка відлякує весь цивілізований світ вже з тридцять років з місця на місце перебираються та "допомагають" розвиватися.7."курс валют як наслідок, вже не за горами", ну так чергова гора після 1998-го,2005-го,2008-го,2015-го дійсно лише питання часу.Он польський злотий - такий як був у 2000-му - такий і зараз є.Це неймовірно, але польська нацвалюта на рівнях 20-річної давності до долара...Уявім тепер, що гривна повернулася до курсу 1-80, 2-00 за 1 долар.Смішно,правда ж.Тому і висновки потрібно робити не у зрізі 1-го останнього року,а у розрізі 30-ти років, тоді вам багато що стане зрозумілим.