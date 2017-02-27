RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6958695969606961
Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 08:14

  drevlyanin написав:
  vitaliian написав: для любого вида демократии у нас слишком низкая культура, каждый руководитель начиная с учителя школы вместо того чтобы нести в массы национальную идею, выдумывает для подопечных свои правила (меня это бесило ещё в вузе), короче каждый суслик агроном, в ста тысячах надуманных правил всегда найдётся место кумовству, коррупции и другим порокам.


Диктатура наше фсё?
Что было, мы знаем, хотелось бы узнать, хоть приблизительно, что будет и чем сердце успокоится?

Разделение на мелкие княжества киевской руси и вражда между ними. Для диктатуры нужны очень большие ресурсы (кормить армию чиновников и силовиков). При внешнем управлении возможна и диктатура.
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24/$
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5291
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1088 раз.
Подякували: 1540 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 09:10

Volodumur_GM
viewtopic.php?p=5117667#p5117667

По суті в контексті валютного ринку:
1."Украина больше не хайп и не мейнстрим" - аксіома ще десь з 2015-го.
Причини дві- в кожної країни на 99% всі інтереси свої суто національні, і лише на 1 % інтереси іншої країни ,але знову ж таки в контексті своїх національних.
Друга причина- світ побачив,що латино-американська система економіки в нашій країні ( в Росії,до речі така ж сама) і не думає змінюватися, а корупціонери та клани продовжують використовувати економіку країни в своїх інтересах, максимальне використання національних багатств в інтересах обмеженої кількісно групи з порівняно невеликою фінансовою компенсацією найманої праці всієї решти суспільства.

2.З останнього випливає, чому навіть в часи "хайпу та мейнстріму" ,а це 1-2 роки максимум, ПІІ обминали країну стороною, та не досягали навіть близько рівня початку 2000-х.

3. "пограбунок і розвал країни" відбувається вже з тридцять років.

4."свинарчуки -діти,що потягнули цукерку" -дещо цинічно в воєнний час воно сприймалося.

5."закупівля чеських, в той час як наші є" - стовідсотково - сюди ж французькі гвинтокрили та американські локомотиви на мільярди, сюди ж ліс-кругляк,що вже знову мабуть широкою річкою потече після рішень европейських судів і т.п.

6."чиновники януковича" - сто відсотків, ці чиновники та учасники правової системи,яка відлякує весь цивілізований світ вже з тридцять років з місця на місце перебираються та "допомагають" розвиватися.

7."курс валют як наслідок, вже не за горами", ну так чергова гора після 1998-го,2005-го,2008-го,2015-го дійсно лише питання часу.

Он польський злотий - такий як був у 2000-му - такий і зараз є.

Це неймовірно, але польська нацвалюта на рівнях 20-річної давності до долара...

Уявім тепер, що гривна повернулася до курсу 1-80, 2-00 за 1 долар.

Смішно,правда ж.
Тому і висновки потрібно робити не у зрізі 1-го останнього року,

а у розрізі 30-ти років, тоді вам багато що стане зрозумілим.
Пишу только для тех кому интересно, остальных просьба найти соответсвующий функцию,позволяющую не читать эти сообщения.
ПРОХАННЯ ДО ТРОЛІВ п і ш л и ... :!: :idea:
Автор77
 
Повідомлень: 866
З нами з: 09.11.16
Подякував: 119 раз.
Подякували: 1131 раз.
 
Профіль
1
5
9
Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 09:27

11 млрд НБУ подлил

Повідомлення про результати проведення тендера
з підтримки ліквідності банків
Національний банк України повідомляє, що 11.12.2020 відбулись кількісні
тендери з рефінансування банків строками:
- до 84 днів,
за результатами якого задоволено заявку 1-го банку на суму 87,9 млн. грн.
за процентною ставкою у розмірі 6,00 % річних;
- до 1 820 днів,
за результатами якого задоволені заявки 11-ти банків на загальну суму
11 014,0 млн. грн. за процентною ставкою у розмірі 6,00 % річних;
Живите своим умом!
zzzzzz
1
Форумчанин року
 
Повідомлень: 37975
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3650 раз.
Подякували: 11247 раз.
 
Профіль
52
27
2
1
Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 09:46

  andrein написав:
  vitaliian написав:25 ярдов долларов прольются на межбанк золотым дождём... оптимистичненько. 2/3 уйдёт на погашение старых долгов , что то выкупят в резервы, остальное - нам с вами по 24грн/$

Отдавать доли придётся 100℅, а вот дадут ли в долг неизвестно. :)

Это по вашей, да и по моей логике.
А по факту логика у наших правителей несколько иная. Я бы сказал - противоположная: "отдавать не факт что придётся и уж 100% не мне, а в долг еще дадут по-любому, куда они денутся".
В этом ущербность наших кредиторов - у них в голове не украдывается что на таком уровне может быть настолько иррациональный поток мыслей, что наши мыслят совсем иными категориями.
p_vovk74
Аватар користувача
 
Повідомлень: 155
З нами з: 04.10.17
Подякував: 48 раз.
Подякували: 208 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 10:11

Re: Валютный рынок в контексте ДС

мб стартонул с 27.88
Олежан
 
Повідомлень: 27
З нами з: 01.12.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 5 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 6958695969606961
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: striped і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 2084, 2085, 2086
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
20856 2714720
Переглянути останнє повідомлення
Пон 14 гру, 2020 02:25
Zebra
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 62, 63, 64
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
634 144345
Переглянути останнє повідомлення
Суб 12 гру, 2020 05:18
Амвросий
Валютный рынок в мире 1 ... 731, 732, 733
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7321 1696552
Переглянути останнє повідомлення
Чет 10 гру, 2020 17:59
komant733

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (27331)
14.12.2020 10:22
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.