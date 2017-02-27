По суті в контексті валютного ринку: 1."Украина больше не хайп и не мейнстрим" - аксіома ще десь з 2015-го. Причини дві- в кожної країни на 99% всі інтереси свої суто національні, і лише на 1 % інтереси іншої країни ,але знову ж таки в контексті своїх національних. Друга причина- світ побачив,що латино-американська система економіки в нашій країні ( в Росії,до речі така ж сама) і не думає змінюватися, а корупціонери та клани продовжують використовувати економіку країни в своїх інтересах, максимальне використання національних багатств в інтересах обмеженої кількісно групи з порівняно невеликою фінансовою компенсацією найманої праці всієї решти суспільства.
2.З останнього випливає, чому навіть в часи "хайпу та мейнстріму" ,а це 1-2 роки максимум, ПІІ обминали країну стороною, та не досягали навіть близько рівня початку 2000-х.
3. "пограбунок і розвал країни" відбувається вже з тридцять років.
4."свинарчуки -діти,що потягнули цукерку" -дещо цинічно в воєнний час воно сприймалося.
5."закупівля чеських, в той час як наші є" - стовідсотково - сюди ж французькі гвинтокрили та американські локомотиви на мільярди, сюди ж ліс-кругляк,що вже знову мабуть широкою річкою потече після рішень европейських судів і т.п.
6."чиновники януковича" - сто відсотків, ці чиновники та учасники правової системи,яка відлякує весь цивілізований світ вже з тридцять років з місця на місце перебираються та "допомагають" розвиватися.
7."курс валют як наслідок, вже не за горами", ну так чергова гора після 1998-го,2005-го,2008-го,2015-го дійсно лише питання часу.
Он польський злотий - такий як був у 2000-му - такий і зараз є.
Це неймовірно, але польська нацвалюта на рівнях 20-річної давності до долара...
Уявім тепер, що гривна повернулася до курсу 1-80, 2-00 за 1 долар.
Смішно,правда ж. Тому і висновки потрібно робити не у зрізі 1-го останнього року,
а у розрізі 30-ти років, тоді вам багато що стане зрозумілим.
Пишу только для тех кому интересно, остальных просьба найти соответсвующий функцию,позволяющую не читать эти сообщения. ПРОХАННЯ ДО ТРОЛІВ п і ш л и ...
Повідомлення про результати проведення тендера з підтримки ліквідності банків Національний банк України повідомляє, що 11.12.2020 відбулись кількісні тендери з рефінансування банків строками: - до 84 днів, за результатами якого задоволено заявку 1-го банку на суму 87,9 млн. грн. за процентною ставкою у розмірі 6,00 % річних; - до 1 820 днів, за результатами якого задоволені заявки 11-ти банків на загальну суму 11 014,0 млн. грн. за процентною ставкою у розмірі 6,00 % річних;
vitaliian написав:25 ярдов долларов прольются на межбанк золотым дождём... оптимистичненько. 2/3 уйдёт на погашение старых долгов , что то выкупят в резервы, остальное - нам с вами по 24грн/$
Отдавать доли придётся 100℅, а вот дадут ли в долг неизвестно.
Это по вашей, да и по моей логике. А по факту логика у наших правителей несколько иная. Я бы сказал - противоположная: "отдавать не факт что придётся и уж 100% не мне, а в долг еще дадут по-любому, куда они денутся". В этом ущербность наших кредиторов - у них в голове не украдывается что на таком уровне может быть настолько иррациональный поток мыслей, что наши мыслят совсем иными категориями.
andrein написав: Отдавать доли придётся 100℅, а вот дадут ли в долг неизвестно.
Это по вашей, да и по моей логике. А по факту логика у наших правителей несколько иная. Я бы сказал - противоположная: "отдавать не факт что придётся и уж 100% не мне, а в долг еще дадут по-любому, куда они денутся". В этом ущербность наших кредиторов - у них в голове не украдывается что на таком уровне может быть настолько иррациональный поток мыслей, что наши мыслят совсем иными категориями.
У кредиторов как-раз всё отлично. Где они еще на халяву в кризис такие проценты получат с государственной гарантией?!
И у правительства тоже все ок. В долг берут они, а отдавать будет население, когда те кто брал и тратил кредит уже будут на яхтах на лазурном берегу отдыхать.
vitaliian написав:Одна из версий стремительного подорожания евро - бегство европейского капитала из Британии перед brexit, по условиям которого переговоры идут сложно.
Це хибне припущення. Долар падає відносно всього. Гляньте новозеландський, австралійський долар, норвезьку крону, навіть мексиканське песо. Фунт теж відносно долара непогано почувається, але на низьких рівнях щодо євро через брексіт, хоча, думаю, якщо таки буде угода, то може рванути на 2-3%.Франк тримають з усіх сил, щоб не зміцнювався, була навіть інформація, що США може ввести санкції через валютні маніпуляції. Словом, зелені хом'яки мають просто сталеві яйця, досі тримаючи зелені папірці
andrein написав: Отдавать доли придётся 100℅, а вот дадут ли в долг неизвестно.
Это по вашей, да и по моей логике. А по факту логика у наших правителей несколько иная. Я бы сказал - противоположная: "отдавать не факт что придётся и уж 100% не мне, а в долг еще дадут по-любому, куда они денутся". В этом ущербность наших кредиторов - у них в голове не украдывается что на таком уровне может быть настолько иррациональный поток мыслей, что наши мыслят совсем иными категориями.
У кредиторов как-раз всё отлично. Где они еще на халяву в кризис такие проценты получат с государственной гарантией?!
Благо, кредиторы имеют ресурсы и могут позволить себе ошибаться. Дают в надежде что хоть что-то будет использовано по назначению. Именно поэтому наши так уверены в том, что дадут. Плюс тенденции мирового гуманизма. Лет 70..100 назад хрен бы кто что дал существенного. Разве что гуманитарку продуктами питания.
Амвросий написав:И у правительства тоже все ок. В долг берут они, а отдавать будет население, когда те кто брал и тратил кредит уже будут на яхтах на лазурном берегу отдыхать.
Это именно подтверждает мои слова об отсутствии чувства какой бы то ни было персональной ответственности.