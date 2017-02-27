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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6960696169626963>
Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 11:10

  Игорь написав:
  Олежан написав:после "глубокого старта", на этом не закончилось
мб 27,86/ 27,88

Это у Вас самый что ни на есть настоящий межбанк ?

не понял вашего вопроса от слова совсем
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Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 11:11

Прийміть моє співчуття ждунам па 32, і окремим рядком щирим українофобам,зрадофілам ну й як без так званих прихожан)))))

*Відправлено з Чату
Nazarkino
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Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 11:15

  Nazarkino написав:Прийміть моє співчуття ждунам па 32


чтобы ракета взлетела, её вначале нужно заправить. При заправке вес ракеты растет и она просаживается - это нормальное явление.

в ракету на данный момент заправили пока только половину бака. Если её запустить сейчас, она сильно высоко не взлетит. :)
Востаннє редагувалось Амвросий в Пон 14 гру, 2020 11:18, всього редагувалось 1 раз.
Амвросий
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Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 11:18

  Nazarkino написав:Прийміть моє співчуття ждунам па 32, і окремим рядком щирим українофобам,зрадофілам ну й як без так званих прихожан)))))

*Відправлено з Чату

Так чому радіти? Індикативний курс, в бюджеті, не зі стелі закладають - від нього залежать доходи. Якщо не можете, при меньшому курсі, отримувати виконання бюджету, як попередники, - не валіть курс.
Від того, що курс впаде, ні бюджетникам, ні експортерам краще не стане.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 11:19

  Амвросий написав:
  kmm3 написав:
  vitaliian написав:Одна из версий стремительного подорожания евро - бегство европейского капитала из Британии перед brexit, по условиям которого переговоры идут сложно.


Це хибне припущення.


соглашусь, экономика Британии будет неплохо расти, скорее капитал побежит из Европы в Британию. Британией умные люди управляют и просто так brexit делать не стали бы. :)


Не погоджуюсь з цим твердженнями. Брексіт може серйозно нашкодити Британії, навіть призвести до розпаду в майбутньому. Але торгівельна угода з ЄС, мабуть, буде дуже позитивно сприйнята. Довгостроково я не ставлю на фунт. Найпривабливіші для мене валюти - новозеландський долар і норвезька крона. Ех, зробили б ще один загон в долар, як у березні...
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Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 11:23

Re: Валютный рынок в контексте ДС

завтра аукцион, нерезы активно готовятся к покупкам
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 11:32

  Олежан написав:завтра аукцион, нерезы активно готовятся к покупкам


Час прикупити трішки валюти чи ще варто зачекати?
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Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 11:37

  lapay написав:
  Nazarkino написав:Прийміть моє співчуття ждунам па 32, і окремим рядком щирим українофобам,зрадофілам ну й як без так званих прихожан)))))

*Відправлено з Чату

Так чому радіти? Індикативний курс, в бюджеті, не зі стелі закладають

Верно, его умышленно завышают чтобы подогреть спрос и помочь олигархам больше заработать. Никогда еще за последние годы среднегодовой курс не был и близко к прогнозируемым значениям, всегда был ниже. Просто топливо у оленей закончилось, загончик сдулся и закономерно идем дальше к ЭОК. И ждем визги кабанчиков о том, что ракета вот-вот взлетит снова и будет уже 32 через месяц!!!
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
Alex2006
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 11:44

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Alex2006 написав:Верно, его умышленно завышают чтобы подогреть спрос и помочь олигархам больше заработать. Никогда еще за последние годы среднегодовой курс не был и близко к прогнозируемым значениям, всегда был ниже

Так це проблеми влади - як виконувати бюджет. Владу для того і обирають, щоб вона приймала і виконувала закони, а бюджет - це закон України. Якщо його не можуть виконати - йде секвестр бюджету. Зелені навіть секвестрований бюджет не можуть виконати, в тому числі і через занизький курс долара.
В нормальних країнах регулятор робить все для економіки і експорту, а в нас зелені дебілоїди замість економіки моляться на нерезів в ОВДП.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 11:44

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Операция переоформь грндепозит стартовала.
Сейчас массово заканчиваются депозиты в гривне, под 15% и выше.
Намекают пересичному, что курс доллара под контролем, надо перекладывать под 8- 9 % и не думать, лучше не будет, ничего не заработаешь, но и может не потеряешь, вот такая многоходовочка.
Пумб 28.10, это капитуляция зелёного змия на просторах Неньки(((
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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