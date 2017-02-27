somilitark написав:Операция переоформь грндепозит стартовала. Сейчас массово заканчиваются депозиты в гривне, под 15% и выше. Намекают пересичному, что курс доллара под контролем, надо перекладывать под 8- 9 % и не думать, лучше не будет, ничего не заработаешь, но и может не потеряешь, вот такая многоходовочка. Пумб 28.10, это капитуляция зелёного змия на просторах Неньки(((
Почему именно сейчас заканчиваются массово депозиты, откуда такая информация? Депозиты оформляют в любое время года.
vitaliian написав:Одна из версий стремительного подорожания евро - бегство европейского капитала из Британии перед brexit, по условиям которого переговоры идут сложно.
Це хибне припущення. Долар падає відносно всього. Гляньте новозеландський, австралійський долар, норвезьку крону, навіть мексиканське песо. Фунт теж відносно долара непогано почувається, але на низьких рівнях щодо євро через брексіт, хоча, думаю, якщо таки буде угода, то може рванути на 2-3%.Франк тримають з усіх сил, щоб не зміцнювався, була навіть інформація, що США може ввести санкції через валютні маніпуляції. Словом, зелені хом'яки мають просто сталеві яйця, досі тримаючи зелені папірці
Доллар США всегда будет долларом США и самой надежной валютой. Покупаю и накапливаю только его, еще с 90-х годов и ничуть никогда не переживал. А все эти евро, фунты, гривны, франки, йены это все не то пальто. Доллары надо покупать всегда, при любой возможности и никто меня не переубедит в обратном!
Это совсем не юмор в нашей реальности. Помню,как во время объявления о том,что выделен очередной транш пару лет назад, была улыбка от ушей до ушей, и перекрестился от радости. Это финансовая наркотическая зависимость, нет дозы, идет ломка, экономическая.
А фишка в том, что никто либо вовсе лечиться от эк.наркомании не желает, либо лечение идет - повышением дозы.
Пишу только для тех кому интересно, остальных просьба найти соответсвующий функцию,позволяющую не читать эти сообщения. ПРОХАННЯ ДО ТРОЛІВ п і ш л и ...
vitaliian написав:Одна из версий стремительного подорожания евро - бегство европейского капитала из Британии перед brexit, по условиям которого переговоры идут сложно.
Це хибне припущення. Долар падає відносно всього. Гляньте новозеландський, австралійський долар, норвезьку крону, навіть мексиканське песо. Фунт теж відносно долара непогано почувається, але на низьких рівнях щодо євро через брексіт, хоча, думаю, якщо таки буде угода, то може рванути на 2-3%.Франк тримають з усіх сил, щоб не зміцнювався, була навіть інформація, що США може ввести санкції через валютні маніпуляції. Словом, зелені хом'яки мають просто сталеві яйця, досі тримаючи зелені папірці
Доллар США всегда будет долларом США и самой надежной валютой. Покупаю и накапливаю только его, еще с 90-х годов и ничуть никогда не переживал. А все эти евро, фунты, гривны, франки, йены это все не то пальто. Доллары надо покупать всегда, при любой возможности и никто меня не переубедит в обратном!
Ну "всегда".. так думала и британская империя и многие.Пока-да,но ослабление США очевидно.Все еще остается самой сверхдержавой,а что будет через 30-50 лет.. точно знаем что нас не будет.
vladimir07 написав:Почему именно сейчас заканчиваются массово депозиты, откуда такая информация? Депозиты оформляют в любое время года.
Заканчиваются годовые депозиты под 17+ процентов. Далеко не все будут заключать новые депозитные договора под 10%. Часть уйдёт на текущие под 7-8%, которые навесом будут лежать над валютным рынком, часть уйдёт сразу в валюту.