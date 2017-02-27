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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6962696369646965>
Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 12:31

:evil:
  lapay написав:
  Alex2006 написав:Верно, его умышленно завышают чтобы подогреть спрос и помочь олигархам больше заработать. Никогда еще за последние годы среднегодовой курс не был и близко к прогнозируемым значениям, всегда был ниже

Так це проблеми влади - як виконувати бюджет. Владу для того і обирають, щоб вона приймала і виконувала закони, а бюджет - це закон України. Якщо його не можуть виконати - йде секвестр бюджету. Зелені навіть секвестрований бюджет не можуть виконати, в тому числі і через занизький курс долара.
В нормальних країнах регулятор робить все для економіки і експорту, а в нас зелені дебілоїди замість економіки моляться на нерезів в ОВДП.

в нас маржинальна участь у світовому розподілі праці.
світова економіка роста, то і в нас пузириться,
якщо світова економіка починає кашляти, то нашій в реанімації робить ін"єкції МВФ
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flyman
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Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 12:37

Справочный курс

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
14.12.2020..................27,882
Гривна укрепилась на 8.5 копеек.
Открылись на 3 копейки ниже закрытия пятницы со спредом 2 копейки. После утреннего кофе уверенно двинулись вниз, по дороге сузили спред до 1.5 копеек. Приостановились, пройдя 5.5 копеек. После паузы опустились еще на полкопейки, но еще до 12 на эти же полкопейки приподнялись.
Сведений об активности регулятора пока не поступало. Полагаю, утреннее падение было допущено, поскольку оно соответствует падению доллара в мире.
Справочный курс встретили котировками 27.8650 - 27.8800, что на 5.5 копеек ниже открытия.

Как мы уже знаем из недельной статистики, НБУ в пятницу выкупил с рынка 70 млн.
Остатки на коррсчетах выросли до рекордных размеров. Этому способствовало существенное сокращение объема тендерных сертификатов в сочетании со щедрым рефинансом. Более скромную лепту внесло и казначейство. Слабо сопротивлялись только суточные сертификаты и наличка.

В четверг объем валютного рынка сократился с 464.2 до 329.9 млн. Обороты чистые. Сокращение связано с абсолютной пассивностью банков, общий объем примерно равен клиентскому. Клиентские обороты также сократились, но не столь существенно, спрос превышал предложение. Есть большая вероятность, что в статистику закралась опечатка, надо будет проследить.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 12:40

  Amid написав:
  vladimir07 написав:Почему именно сейчас заканчиваются массово депозиты, откуда такая информация?
Депозиты оформляют в любое время года.


Заканчиваются годовые депозиты под 17+ процентов. Далеко не все будут заключать новые депозитные договора под 10%. Часть уйдёт на текущие под 7-8%, которые навесом будут лежать над валютным рынком, часть уйдёт сразу в валюту.

Якраз зараз добрий момент зафіксувати долар.
Хто вірить в міцну гривню, і що "запад нам поможет", може далі набивати нові стовпчики.
Хто не вірить в фіат, може лізти в "бетон" КРЖН.
А можна деверсифікуватися: 1/3 бетон, 1/3 грн, 1/3 долар США
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flyman
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Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 12:41

  Amid написав:
  vladimir07 написав:Почему именно сейчас заканчиваются массово депозиты, откуда такая информация?
Депозиты оформляют в любое время года.


Заканчиваются годовые депозиты под 17+ процентов. Далеко не все будут заключать новые депозитные договора под 10%. Часть уйдёт на текущие под 7-8%, которые навесом будут лежать над валютным рынком, часть уйдёт сразу в валюту.

Особого смысла морозить на депозите сейчас нет.
Разве что от страха, что по текущим могут снизить ещё в любой момент. ИМХО, сильных движений вниз по ставкам уже не будет.
Проще пожертвовать 1-2% дохода грязными, но иметь практически мгновенную ликвидность, чем наблюдать как тают денежки на депозите "в случае чего"
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Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 12:43

  flyman написав:Якраз зараз добрий момент зафіксувати долар.
Хто вірить в міцну гривню, і що "запад нам поможет", може далі набивати нові стовпчики.
Хто не вірить в фіат, може лізти в "бетон" КРЖН.
А можна деверсифікуватися: 1/3 бетон, 1/3 грн, 1/3 долар США

Согласен.
Идем как в прошлом году, и до НГ есть неплохой вариант затариться капустой по акционной цене
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Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 12:44

  Zebra написав:
  somilitark написав:Пумб 28.10, это капитуляция зелёного змия на просторах Неньки(((

Капитуляция это 25.10
а 28.10 это дыхание рынка на фоне запозычень и роста госдолга (обслуживание на плечи налогоплательщиков)

міняйло посипався
27.99 28.08
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flyman
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Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 12:44

  Амвросий написав:
  kmm3 написав:
  vitaliian написав:Одна из версий стремительного подорожания евро - бегство европейского капитала из Британии перед brexit, по условиям которого переговоры идут сложно.


Це хибне припущення.


соглашусь, экономика Британии будет неплохо расти, скорее капитал побежит из Европы в Британию. Британией умные люди управляют и просто так brexit делать не стали бы. :)


Я тоже так считаю - не Британия вышла из ЕС, а ЕС как балласт отцепили от англо-саксонской экономики. Теперь у американского бизнеса развязаны руки - первой большой жертвой станет немецкий автопром, уже дрогнувший под натиском Теслы
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 12:48

  zРадио написав:
Я тоже так считаю - не Британия вышла из ЕС, а ЕС как балласт отцепили от англо-саксонской экономики. Теперь у американского бизнеса развязаны руки - первой большой жертвой станет немецкий автопром, уже дрогнувший под натиском Теслы

Думаю, брекзіт не такий грандіозний, як його малють.
Валюта була своя, в Шенгені ВБ не числилася.
Така собі "розширена асоціація з ЄС"
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flyman
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Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 13:03

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  flyman написав:А можна деверсифікуватися: 1/3 бетон, 1/3 грн, 1/3 долар США


А евро?
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
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Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 13:07

  Вкладчик1234 написав:
  flyman написав:Якраз зараз добрий момент зафіксувати долар.
Хто вірить в міцну гривню, і що "запад нам поможет", може далі набивати нові стовпчики.
Хто не вірить в фіат, може лізти в "бетон" КРЖН.
А можна деверсифікуватися: 1/3 бетон, 1/3 грн, 1/3 долар США

Согласен.
Идем как в прошлом году, и до НГ есть неплохой вариант затариться капустой по акционной цене

Немного терпения и выдержки! Еще рановато. Весной будет значительно выгоднее курс. Зачем переплачивать?
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