Сибарит написав:... Остатки на коррсчетах выросли до рекордных размеров. Этому способствовало существенное сокращение объема тендерных сертификатов в сочетании со щедрым рефинансом. Более скромную лепту внесло и казначейство. Слабо сопротивлялись только суточные сертификаты и наличка.
В четверг объем валютного рынка сократился с 464.2 до 329.9 млн. Обороты чистые. Сокращение связано с абсолютной пассивностью банков, общий объем примерно равен клиентскому. Клиентские обороты также сократились, но не столь существенно, спрос превышал предложение. Есть большая вероятность, что в статистику закралась опечатка, надо будет проследить.
Обов'язкові резерви у встановленому нормативі на період утримання з 1.12.2020 по 10.01.2021
Має бути - з 11.12.2020, як то вірно подано в архиві. До речі, резерви підросли всього на 339 млн.грн. до рівня 54422 млн.грн.
Чим пояснити такий підскок доступних на добі грошей, я не знаю Може в кого є якісь думки
Ну і на останок ось такий наочний малюнок по ліквідності -
ВО
PS Є думка, що готуються до наступного рекордного аукціону по ОВДП!
Хай щастить!
Востаннє редагувалось s0v7a в Пон 14 гру, 2020 13:30, всього редагувалось 4 разів.
СерРічна: - є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.