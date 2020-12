Додано: Пон 14 гру, 2020 13:47

Игорь написав: zzzzzz написав: . На следующей неделе точно не ясно в какой день, но Европа уйдет на праздники, так что это может быть последних крупный аукцион.



На следующей неделе точно не ясно в какой день, но Европа уйдет на праздники, так что это может быть последних крупный аукцион.Конечно может быть ее крупный, если НБУ нальет рефинанса, в пятницу 11 млрд на 5 лет НБУ дал

Есть такое мнение



показательным будет аукцион 22декабря. я его жду. Есть такое мнение



важно еще по процентам привлечения

важно еще по процентам привлечения
будет ли расти или затормозится уже процесс

