Сибарит написав:... Остатки на коррсчетах выросли до рекордных размеров. Этому способствовало существенное сокращение объема тендерных сертификатов в сочетании со щедрым рефинансом. Более скромную лепту внесло и казначейство. Слабо сопротивлялись только суточные сертификаты и наличка.
В четверг объем валютного рынка сократился с 464.2 до 329.9 млн. Обороты чистые. Сокращение связано с абсолютной пассивностью банков, общий объем примерно равен клиентскому. Клиентские обороты также сократились, но не столь существенно, спрос превышал предложение. Есть большая вероятность, что в статистику закралась опечатка, надо будет проследить.
Обов'язкові резерви у встановленому нормативі на період утримання з 1.12.2020 по 10.01.2021
Має бути - з 11.12.2020, як то вірно подано в архиві. До речі, резерви підросли всього на 339 млн.грн. до рівня 54422 млн.грн.
Чим пояснити такий підскок доступних на добі грошей, я не знаю Може в кого є якісь думки
Ну і на останок ось такий наочний малюнок по ліквідності -
ВО
PS Є думка, що готуються до наступного рекордного аукціону по ОВДП!
Хай щастить!
Востаннє редагувалось s0v7a в Пон 14 гру, 2020 13:30, всього редагувалось 4 разів.
СерРічна: - є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
zzzzzz написав:. На следующей неделе точно не ясно в какой день, но Европа уйдет на праздники, так что это может быть последних крупный аукцион.
Конечно может быть ее крупный, если НБУ нальет рефинанса, в пятницу 11 млрд на 5 лет НБУ дал
Есть такое мнение
Яша написав:показательным будет аукцион 22декабря. я его жду.
важно еще по процентам привлечения будет ли расти или затормозится уже процесс
в мире судя по всему избыточная ликвидность, даже под 12% нерезы будут готовы залить хоть 100 ярдов. С точки зрения нашей макроэкономической стабильности это хорошо, пока сумма погашений не превысит суммы заимствований. Пока дают в долг экономику развивать никто не будет.
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 14 гру, 2020 13:54, всього редагувалось 1 раз.
верю в евро... по 1,4 минимальный курс гривны в 2021 - 24/$
Zebra написав:Все вірно, корупція має конвертуватися в бакс по найвищому курсу. Має бути кара для 73% нелохів.
Якщо коротко про сьогоднішню ситуацію з курсом, так гривня явно переоцінена , практично всі економічні дані явно не на користь вернадського, но незабувайте в який ми час з Вами живемо що глобальна політика ( а Україна якраз і є одним із гравців, як би тут комусь нехотілось це визнавати) на сьогоднішний день має великий вплив на курс, якби воно смішно незвучало.., одним словом у глобалістів цього світу курс па 40 ненамічається)))