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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 69636964696569666967>
Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 13:18

НБУ сьогодні робить помилки

  Сибарит написав:...
Остатки на коррсчетах выросли до рекордных размеров. Этому способствовало существенное сокращение объема тендерных сертификатов в сочетании со щедрым рефинансом. Более скромную лепту внесло и казначейство. Слабо сопротивлялись только суточные сертификаты и наличка.

В четверг объем валютного рынка сократился с 464.2 до 329.9 млн. Обороты чистые. Сокращение связано с абсолютной пассивностью банков, общий объем примерно равен клиентскому. Клиентские обороты также сократились, но не столь существенно, спрос превышал предложение. Есть большая вероятность, что в статистику закралась опечатка, надо будет проследить.


Вітаюсь совсіма.

Змінилась величина середньомісячного резервування в самому низу на сторінці
https://bank.gov.ua/ua/markets/fm-liquidity написано -

Обов'язкові резерви у встановленому нормативі на період утримання з 1.12.2020 по 10.01.2021

Має бути - з 11.12.2020, як то вірно подано в архиві.
До речі, резерви підросли всього на 339 млн.грн. до рівня 54422 млн.грн.

Чим пояснити такий підскок доступних на добі грошей, я не знаю :!: Може в кого є якісь думки :?:

Ну і на останок ось такий наочний малюнок по ліквідності -
Зображення

ВО

PS
Є думка, що готуються до наступного рекордного аукціону по ОВДП!

Хай щастить!
Востаннє редагувалось s0v7a в Пон 14 гру, 2020 13:30, всього редагувалось 4 разів.
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
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Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 13:19

  Zebra написав:гривня і патріотизм не мають нічого спільного

Повірте як би сьогодні курс був па 40, Ви були б ярим націоналістом однако))))

*Відправлено з Чату
Nazarkino
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Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 13:29

  Nazarkino написав:
  Zebra написав:гривня і патріотизм не мають нічого спільного

Повірте як би сьогодні курс був па 40, Ви були б ярим націоналістом однако))))

*Відправлено з Чату

Все вірно, корупція має конвертуватися в бакс по найвищому курсу. Має бути кара для 73% нелохів.
Zebra
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Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 13:30

Нерезы ломанулись так не слабо.
Покупки по дням прошлой недели

среда - 1866 млн
четверг - 360 млн
пятница - 250 млн

Это все покупки гривневых ОВГЗ.
Завтра ожидается огромный аукцион. На следующей неделе точно не ясно в какой день, но Европа уйдет на праздники, так что это может быть последних крупный аукцион.

Конечно может быть ее крупный, если НБУ нальет рефинанса, в пятницу 11 млрд на 5 лет НБУ дал
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 13:45

  zzzzzz написав:. На следующей неделе точно не ясно в какой день, но Европа уйдет на праздники, так что это может быть последних крупный аукцион.

Конечно может быть ее крупный, если НБУ нальет рефинанса, в пятницу 11 млрд на 5 лет НБУ дал

Есть такое мнение

  Яша написав:показательным будет аукцион 22декабря. я его жду.
Игорь
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Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 13:47

  Игорь написав:
  zzzzzz написав:. На следующей неделе точно не ясно в какой день, но Европа уйдет на праздники, так что это может быть последних крупный аукцион.

Конечно может быть ее крупный, если НБУ нальет рефинанса, в пятницу 11 млрд на 5 лет НБУ дал

Есть такое мнение

  Яша написав:показательным будет аукцион 22декабря. я его жду.


важно еще по процентам привлечения
будет ли расти или затормозится уже процесс
"The quieter you become, the more you are able to hear"
rasmus
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 13:49

  rasmus написав:
важно еще по процентам привлечения
будет ли расти или затормозится уже процесс

Я сильно в этом не разбираюсь, но если есть спрос, зачем поднимать проценты ?
Игорь
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Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 13:53

  rasmus написав:
  Игорь написав:
  zzzzzz написав:. На следующей неделе точно не ясно в какой день, но Европа уйдет на праздники, так что это может быть последних крупный аукцион.

Конечно может быть ее крупный, если НБУ нальет рефинанса, в пятницу 11 млрд на 5 лет НБУ дал

Есть такое мнение

  Яша написав:показательным будет аукцион 22декабря. я его жду.


важно еще по процентам привлечения
будет ли расти или затормозится уже процесс
в мире судя по всему избыточная ликвидность, даже под 12% нерезы будут готовы залить хоть 100 ярдов. С точки зрения нашей макроэкономической стабильности это хорошо, пока сумма погашений не превысит суммы заимствований. Пока дают в долг экономику развивать никто не будет.
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 14 гру, 2020 13:54, всього редагувалось 1 раз.
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24/$
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 13:53

  Zebra написав:Все вірно, корупція має конвертуватися в бакс по найвищому курсу. Має бути кара для 73% нелохів.

Якщо коротко про сьогоднішню ситуацію з курсом, так гривня явно переоцінена , практично всі економічні дані явно не на користь вернадського, но незабувайте в який ми час з Вами живемо що глобальна політика ( а Україна якраз і є одним із гравців, як би тут комусь нехотілось це визнавати)
на сьогоднішний день має великий вплив на курс, якби воно смішно незвучало.., одним словом у глобалістів цього світу курс па 40 ненамічається)))

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Nazarkino
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Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 13:53

  Игорь написав:
  rasmus написав:
важно еще по процентам привлечения
будет ли расти или затормозится уже процесс

Я сильно в этом не разбираюсь, но если есть спрос, зачем поднимать проценты ?

логично, но не ниже, а то брать опять не станут )
"The quieter you become, the more you are able to hear"
rasmus
 
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