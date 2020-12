Додано: Пон 14 гру, 2020 14:35

asti написав: zzzzzz написав: rasmus написав: важно еще по процентам привлечения

будет ли расти или затормозится уже процесс важно еще по процентам привлечениябудет ли расти или затормозится уже процесс Хороший вопрос. Сам про это думал, у меня нет ответа. Хороший вопрос. Сам про это думал, у меня нет ответа. Расти точно не будут, как бы не снизили... Расти точно не будут, как бы не снизили...



последняя надежда!

Прыжок в последний вагон! последняя надежда!Прыжок в последний вагон!

"The quieter you become, the more you are able to hear"