Хороший вопрос. Сам про это думал, у меня нет ответа.
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 14 гру, 2020 13:57
Хороший вопрос. Сам про это думал, у меня нет ответа.
Живите своим умом!
Додано: Пон 14 гру, 2020 13:58
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Таки #летимовнуль!
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ!
Додано: Пон 14 гру, 2020 14:06
Євро зливати
https://fi202x.blogspot.com/
Додано: Пон 14 гру, 2020 14:21
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Додано: Пон 14 гру, 2020 14:22
Что же, кто тогда не послушал загонял и вместо покупки бакса по 26.50 ушел на грн депо, сейчас имеет эквивалент курса 26.5*1.09 = 28.89
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
Додано: Пон 14 гру, 2020 14:25
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Откупился на выходных по 28.10
(-:
Додано: Пон 14 гру, 2020 14:33
Расти точно не будут, как бы не снизили...
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
Додано: Пон 14 гру, 2020 14:35
последняя надежда!
Прыжок в последний вагон!
"The quieter you become, the more you are able to hear"
Додано: Пон 14 гру, 2020 14:39
Секвестр утреннего обзора
Я внес дополнение в утренний обзор, разоблачив собственные нападки в адрес НБУ.
Додано: Пон 14 гру, 2020 14:40
Re: Валютный рынок в контексте ДС
12 % по 5-ти леткам это оказался настоящий мёд для мировых спекулей.
Куда повышать? Может даже немного прикрутят ставки, и так как немые нерезы понеслись, так что перед властью можна снимать шляпу, курс они хотят держать в узде, не то что баба 200 и хозяин, кратно всё валили и радовались горю и нищете людей.
По депозитам, массово заканчиваются годовые столбики под 15% и выше.
Ревальвация подтолкнёт перекладывать под однозначные ставки.
Операция перевложение стартовала, думаю людям деваться некуда, придётся терпеть и довольствоваться малым.
Нбу наверное подпёр курс на уровне 27.86 бид, пока так.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
|