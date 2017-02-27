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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6964696569666967>
Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 13:57

  rasmus написав:
важно еще по процентам привлечения
будет ли расти или затормозится уже процесс


Хороший вопрос. Сам про это думал, у меня нет ответа.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 13:58

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Таки #летимовнуль! :D
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
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Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 14:06

  Investor_K написав:
  flyman написав:А можна деверсифікуватися: 1/3 бетон, 1/3 грн, 1/3 долар США


А евро?

Євро зливати
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 14:21

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  vitaliian написав:в мире судя по всему избыточная ликвидность, даже под 12% нерезы будут готовы залить хоть 100 ярдов.


да что уж там, все деньги мира стекутся в Украину и настанет всеобщее благоденствие. :lol:
а еще если найдем таки скарби Полуботька - то всё - судьбы сверхдержавы нам не избежать.
:lol: :lol:
Alex2007
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Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 14:22

  Zebra написав:
  Proofy написав:что делать с остатками бумаги? может в бетон залить? :idea:

Госпади. Купите доллар пока откатился. По 26.5, еще полтора года назад он стоит 27+
Халява! Вы сейчас не понимаете, что находитесь на старте ракеты и потеря 5-10% на курсе, это не важно, многие тут в просадке еще с курса 27-28 сидели, а вы счастливчик имеете шанс купит по 26.5 то что через неделю будет по 27+, через месяц 30+ через год 40+

Что же, кто тогда не послушал загонял и вместо покупки бакса по 26.50 ушел на грн депо, сейчас имеет эквивалент курса 26.5*1.09 = 28.89 :)
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
Alex2006
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 14:25

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Откупился на выходных по 28.10
(-:
Amat
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 14:33

  zzzzzz написав:
  rasmus написав:важно еще по процентам привлечения
будет ли расти или затормозится уже процесс
Хороший вопрос. Сам про это думал, у меня нет ответа.
Расти точно не будут, как бы не снизили...
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 14:35

  asti написав:
  zzzzzz написав:
  rasmus написав:важно еще по процентам привлечения
будет ли расти или затормозится уже процесс
Хороший вопрос. Сам про это думал, у меня нет ответа.
Расти точно не будут, как бы не снизили...


последняя надежда!
Прыжок в последний вагон! ;-)
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rasmus
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 14:39

Секвестр утреннего обзора

Я внес дополнение в утренний обзор, разоблачив собственные нападки в адрес НБУ.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 14:40

Re: Валютный рынок в контексте ДС

12 % по 5-ти леткам это оказался настоящий мёд для мировых спекулей.
Куда повышать? Может даже немного прикрутят ставки, и так как немые нерезы понеслись, так что перед властью можна снимать шляпу, курс они хотят держать в узде, не то что баба 200 и хозяин, кратно всё валили и радовались горю и нищете людей.
По депозитам, массово заканчиваются годовые столбики под 15% и выше.
Ревальвация подтолкнёт перекладывать под однозначные ставки.
Операция перевложение стартовала, думаю людям деваться некуда, придётся терпеть и довольствоваться малым.
Нбу наверное подпёр курс на уровне 27.86 бид, пока так.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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