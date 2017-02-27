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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 14 гру, 2020 14:43
somilitark написав:
12 % по 5-ти леткам это оказался настоящий мёд для мировых спекулей.
Куда повышать? Может даже немного прикрутят ставки, и так как немые нерезы понеслись, так что перед властью можна снимать шляпу, курс они хотят держать в узде, не то что баба 200 и хозяин, кратно всё валили и радовались горю и нищете людей.
По депозитам, массово заканчиваются годовые столбики под 15% и выше.
Ревальвация подтолкнёт перекладывать под однозначные ставки.
Операция перевложение стартовала, думаю людям деваться некуда, придётся терпеть и довольствоваться малым.
Нбу наверное подпёр курс на уровне 27.86 бид, пока так.
у зв"язку з короною стрижка оленів переноситься на папіздже.
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Додано: Пон 14 гру, 2020 14:52
Україна до кінця року розраховує залучити 170 млн доларів кредиту Світового банку - Мінфін
Україна та МБРР підписали угоду про друге додаткове фінансування, спрямоване на подолання наслідків пандемії COVID-19, 170 млн доларів у Мінфіні розраховують отримати вже до завершення цього року.
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Додано: Пон 14 гру, 2020 14:52
Державний бюджет з 2009 по 2019 рік недоотримав 776,8 мільярда гривень через податкові пільги, місцеві - 50 мільярдів.
Про це йдеться у дослідженні Центру публічних фінансів та публічного врядування Київської школи економіки.
Дослідження охоплювало період з 2010 по 2019 рік, за які держбюджет втратив 776, 8 мільярда гривень. З 2017 року обсяги знову почали збільшуватись: у 2017 році втрати за державним та місцевим бюджетами становили 32,5 мільярда гривень, а у 2019 році вже 42,7 мільярда.
З 2015 року було видано 58 пільг, з яких 30 - фактично безстрокові, лише 15 мали строк дії до 3 років.
Найбільше бюджет втрачає від пільг у сплаті ПДВ, що становить значну частку надходжень до держбюджету та близько половини усіх податкових надходжень.
У галузевому розрізі найбільше пільг отримує агросектор, а саме 25,8% у 2015-2019 роках. Проте у Центрі зазначають, що у порівнянні з періодом 2010-2014 років зросла частка субсидіювання охорони здоров’я (з 1,4% до 7,3%) та освіти(з 4% до 10,5%).
У КШЕ зазначають, що податкові пільги подекуди перевищували обсяги зовнішніх запозичень України. Також пільги надаються галузям, що вже мають найбільшу вагу в економіці.
"В Україні відсутня державна політика з надання податкових пільг. Не сформовано перелік правил та принципів надання пільг. Податкові пільги надаються не за принципом підтримки інноваційних галузей, а тим галузям, які мають найбільшу вагу в економіці (= найбільше лоббі в парламенті)", – зазначила Дарина Марчак, керівниця Центру.
Так, за останні 5 років 75% усіх пільг ухвалено саме в "бюджетний період" (листопад-грудень).
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Додано: Пон 14 гру, 2020 14:55
flyman написав: somilitark написав:
12 % по 5-ти леткам это оказался настоящий мёд для мировых спекулей.
Куда повышать? Может даже немного прикрутят ставки, и так как немые нерезы понеслись, так что перед властью можна снимать шляпу, курс они хотят держать в узде, не то что баба 200 и хозяин, кратно всё валили и радовались горю и нищете людей.
По депозитам, массово заканчиваются годовые столбики под 15% и выше.
Ревальвация подтолкнёт перекладывать под однозначные ставки.
Операция перевложение стартовала, думаю людям деваться некуда, придётся терпеть и довольствоваться малым.
Нбу наверное подпёр курс на уровне 27.86 бид, пока так.
у зв"язку з короною стрижка оленів переноситься на папіздже.
Причём тут Корона?
Рынок, почти невидимая рука рынка, были риски при упавших ставках, нерезы не видели смысла, убегали и валили курс, подняли ставки- захотелось рискнуть. Курс на ревал, но всё в рамках приличия.
Что такое стрижка?
Кратный девал?
Это вашему томоснику надо сказать большое "спасибо" за курс 28, хотели бы тогда, остановились бы максимум на 16, но решили всех побрить поглубже, а потом удивлялись, что получили крохи на выборах.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
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