somilitark написав:12 % по 5-ти леткам это оказался настоящий мёд для мировых спекулей. Куда повышать? Может даже немного прикрутят ставки, и так как немые нерезы понеслись, так что перед властью можна снимать шляпу, курс они хотят держать в узде, не то что баба 200 и хозяин, кратно всё валили и радовались горю и нищете людей. По депозитам, массово заканчиваются годовые столбики под 15% и выше. Ревальвация подтолкнёт перекладывать под однозначные ставки. Операция перевложение стартовала, думаю людям деваться некуда, придётся терпеть и довольствоваться малым. Нбу наверное подпёр курс на уровне 27.86 бид, пока так.
у зв"язку з короною стрижка оленів переноситься на папіздже.
Державний бюджет з 2009 по 2019 рік недоотримав 776,8 мільярда гривень через податкові пільги, місцеві - 50 мільярдів.
Про це йдеться у дослідженні Центру публічних фінансів та публічного врядування Київської школи економіки.
Дослідження охоплювало період з 2010 по 2019 рік, за які держбюджет втратив 776, 8 мільярда гривень. З 2017 року обсяги знову почали збільшуватись: у 2017 році втрати за державним та місцевим бюджетами становили 32,5 мільярда гривень, а у 2019 році вже 42,7 мільярда.
З 2015 року було видано 58 пільг, з яких 30 - фактично безстрокові, лише 15 мали строк дії до 3 років.
Найбільше бюджет втрачає від пільг у сплаті ПДВ, що становить значну частку надходжень до держбюджету та близько половини усіх податкових надходжень.
У галузевому розрізі найбільше пільг отримує агросектор, а саме 25,8% у 2015-2019 роках. Проте у Центрі зазначають, що у порівнянні з періодом 2010-2014 років зросла частка субсидіювання охорони здоров’я (з 1,4% до 7,3%) та освіти(з 4% до 10,5%).
У КШЕ зазначають, що податкові пільги подекуди перевищували обсяги зовнішніх запозичень України. Також пільги надаються галузям, що вже мають найбільшу вагу в економіці.
"В Україні відсутня державна політика з надання податкових пільг. Не сформовано перелік правил та принципів надання пільг. Податкові пільги надаються не за принципом підтримки інноваційних галузей, а тим галузям, які мають найбільшу вагу в економіці (= найбільше лоббі в парламенті)", – зазначила Дарина Марчак, керівниця Центру.
Так, за останні 5 років 75% усіх пільг ухвалено саме в "бюджетний період" (листопад-грудень).
somilitark написав:12 % по 5-ти леткам это оказался настоящий мёд для мировых спекулей. Куда повышать? Может даже немного прикрутят ставки, и так как немые нерезы понеслись, так что перед властью можна снимать шляпу, курс они хотят держать в узде, не то что баба 200 и хозяин, кратно всё валили и радовались горю и нищете людей. По депозитам, массово заканчиваются годовые столбики под 15% и выше. Ревальвация подтолкнёт перекладывать под однозначные ставки. Операция перевложение стартовала, думаю людям деваться некуда, придётся терпеть и довольствоваться малым. Нбу наверное подпёр курс на уровне 27.86 бид, пока так.
у зв"язку з короною стрижка оленів переноситься на папіздже.
Причём тут Корона? Рынок, почти невидимая рука рынка, были риски при упавших ставках, нерезы не видели смысла, убегали и валили курс, подняли ставки- захотелось рискнуть. Курс на ревал, но всё в рамках приличия. Что такое стрижка? Кратный девал? Это вашему томоснику надо сказать большое "спасибо" за курс 28, хотели бы тогда, остановились бы максимум на 16, но решили всех побрить поглубже, а потом удивлялись, что получили крохи на выборах.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
Автор77 написав:Volodumur_GM viewtopic.php?p=5117667#p5117667 По суті в контексті валютного ринку: [...] 3. "пограбунок і розвал країни" відбувається вже з тридцять років. [...] а у розрізі 30-ти років, тоді вам багато що стане зрозумілим.
"пограбунок і розвал країни" відбувається вже мінімум сто років. Я якщо згадати історію, яку вивчали навіть по підручниках - то 300 років. В розрізі 300 років останні 30 років це дрібнота
rasmus написав:кто ж так заливает зеленью МБ ? что уже и НБУ вышел на шумок
С прошлого понедельника все кому не лень пишут что курс вот вот нырнет под 28 из-за нерезов которым снова стали интересны наши овгз
как сказать... все кому не лень, еще сегодня (вчера) вещали, что ниже 28 НБУ не даст: https://banker.ua/kogda-zakonchitsya-uk ... n_get_more Да и тут в прошлый Пн. мысль о просадке ниже 28 (до локдауна) никто не высказывал ЕМНИП Из бюджетных соображений курс, по идее, надо было подержать "повыше", как минимум, еще 2 вторника, чтобы подманить нерезов Но нет, на нас напали деньги и мы не смогли отбиться: овгз, ЕК, ЕИБ, евробонды, сегодня еще МББР (ВБ) разблокировал линию. Еще 170 млн. до НГ, которые, как я понимаю, м.б. быстро проданы и оприходованы в бюджет.