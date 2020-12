Додано: Пон 14 гру, 2020 15:46

vladimir07 написав: Alex2007 написав: да что уж там, все деньги мира стекутся в Украину и настанет всеобщее благоденствие.

а еще если найдем таки скарби Полуботька - то всё - судьбы сверхдержавы нам не избежать.

да что уж там, все деньги мира стекутся в Украину и настанет всеобщее благоденствие.а еще если найдем таки скарби Полуботька - то всё - судьбы сверхдержавы нам не избежать.



Но буквально на глазах все качнулось и замаячил призрак того, что проходили в 2019м . Но буквально на глазах все качнулось и замаячил призрак того, что проходили в 2019м .



вполне возможно, так как денег нет, а отдавать надо много! вполне возможно, так как денег нет, а отдавать надо много!

"The quieter you become, the more you are able to hear"