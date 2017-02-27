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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6965696669676968
Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 15:46

  vladimir07 написав:
  Alex2007 написав:да что уж там, все деньги мира стекутся в Украину и настанет всеобщее благоденствие. :lol:
а еще если найдем таки скарби Полуботька - то всё - судьбы сверхдержавы нам не избежать.
:lol: :lol:


Но буквально на глазах все качнулось и замаячил призрак того, что проходили в 2019м .


вполне возможно, так как денег нет, а отдавать надо много!
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rasmus
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 15:49

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  flyman написав:Євро зливати


Які аргументи?
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Investor_K
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Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 15:52

  matroSkin написав:
  vitaliian написав:
  rasmus написав:кто ж так заливает зеленью МБ ? что уже и НБУ вышел на шумок

С прошлого понедельника все кому не лень пишут что курс вот вот нырнет под 28 из-за нерезов которым снова стали интересны наши овгз


Да и тут в прошлый Пн. мысль о просадке ниже 28 (до локдауна) никто не высказывал ЕМНИП
.


  vitaliian написав:Вангую без нерезов курс к 15.12 скатится до 27,90-28 ниже не даст нбу, тот случай когда дешевеющий доллар мало кому нужен

27,90 кажется ниже чем 28?
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24/$
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 15:57

  Investor_K написав:
  flyman написав:Євро зливати


Які аргументи?

На хлебушек насущный.
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24/$
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 16:06

  matroSkin написав:
  vitaliian написав:
  rasmus написав:кто ж так заливает зеленью МБ ? что уже и НБУ вышел на шумок

С прошлого понедельника все кому не лень пишут что курс вот вот нырнет под 28 из-за нерезов которым снова стали интересны наши овгз


как сказать... все кому не лень, еще сегодня (вчера) вещали, что ниже 28 НБУ не даст: https://banker.ua/kogda-zakonchitsya-uk ... n_get_more
Да и тут в прошлый Пн. мысль о просадке ниже 28 (до локдауна) никто не высказывал ЕМНИП
Из бюджетных соображений курс, по идее, надо было подержать "повыше", как минимум, еще 2 вторника, чтобы подманить нерезов
Но нет, на нас напали деньги и мы не смогли отбиться: овгз, ЕК, ЕИБ, евробонды, сегодня еще МББР (ВБ) разблокировал линию. Еще 170 млн. до НГ, которые, как я понимаю, м.б. быстро проданы и оприходованы в бюджет.


ссылаться на себя самого как бы не прилично, но такой ход, точнее ажиотаж вокруг бумаг и курсовые "неожиданности" вполне ожидались, например тут
viewtopic.php?p=5114368#p5114368
viewtopic.php?p=5115818#p5115818

да и сам подстреленный рост с сентября где-то , несмотря на мое системное "сидение в зеленом танке", вызывал сомнения и периодический троллинг. :lol:
а локдаун - не локдаун - для курса это уже отработанно и заложено в него - он здесь почти ни на что не повлияет - глобальные последствия будут потом.

но расслабляться не стоит :!:
и коррекция назад (или просто остановка падения) может начаться уже завтра-послезавтра - просто потому что доллар уже слегка (локально) перепродан . И плюс могут начать выплачивать платежи из бюджета которые поднакопились :oops: (сильного качка вверх , как обычно в конце года, скорее всего не должно быть)
Востаннє редагувалось Alex2007 в Пон 14 гру, 2020 16:14, всього редагувалось 1 раз.
Alex2007
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Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 16:09

Официальный курс +

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з..............14.12.2020...........15.12.2020
дата розрахунку.............11.12.2020............14.12.2020
Євро................................33,8941.................33,888...-0.02%
Долар США.....................27,9666.................27,8661...-0.36%
После полудня гривна укрепилась еще на 1.5 копейки.
Открылись на 3 копейки ниже закрытия пятницы со спредом 2 копейки. После утреннего кофе уверенно двинулись вниз, по дороге сузили спред до 1.5 копеек. Приостановились, пройдя 5.5 копеек. После паузы опустились еще на полкопейки, но еще до 12 на эти же полкопейки приподнялись.
Сведений об активности регулятора пока не поступало. Полагаю, утреннее падение было допущено, поскольку оно соответствует падению доллара в мире.
Справочный курс встретили котировками 27.8650 - 27.8800, что на 5.5 копеек ниже открытия.
Перед обедом снова опустились на полкопейки. После обеда снова пошли вниз. После падения на очередные 2 копейки вмешался регулятор и остановил эту вакханалию. Произошло это после того, как котировки выросшего в мире евро оказались ниже закрытия пятницы. Такое поведение наблюдается уже не первый раз. Похоже, НБУ перестал жество привязываться к доллару и стал учитывать тенденции мировых рынков.
Официальный курс изменился относительно справочного весьма существенно, похоже, что основная активность пришлась на вторую половину торгов.
Официальный курс встретили котировками 27.8400 - 27.8550. За день упали на 8 копеек относительно открытия и на 11 копеек относительно закрытия пятницы.

Этот день в истории:
2019 - 23.4980 (-7) +434
2018 - 27.8371 (-3) +3

2017 - 27.4100 (+15)
2016 - 26.3074 (+20)

Банки, получившие рефинанс в эту пятницу:
АТ "БАНК АЛЬЯНС" 500 000.0
АТ "АЛЬФА-БАНК" 4 460 000.0
АТ "ПІРЕУС БАНК МКБ" 210 000.0
АТ "АБ "РАДАБАНК" 100 000.0
АТ "АКБ "КОНКОРД" 87 900.0 (короткий)
АТ "БАНК "УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ" 50 000.0
АТ "АЛЬТБАНК" 55 000.0
АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" 1 000 000.0
АТ "Укрексімбанк" 1 000 000.0
АТ "КІБ" 50 000.0
АТ АКБ "Львів" 216 000.0
АТ "КРЕДОБАНК" 600 000.0
ПАТ "МТБ БАНК" 150 000.0
АТ "Полтава-банк" 80 000.0
АТ "ПУМБ" 1 500 000.0
АТ "РВС БАНК" 100 000.0
АТ "ТАСКОМБАНК" 230 000.0
АТ "КБ "ГЛОБУС" 213 000.0
АТ "АП БАНК" 40 000.0
ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК" 460 000.0
Как видим, из госов, которые находятся в подчинении правительства и теоретически могут его поддерживать в ущерб собственным интересам, в списке только Ексим с суммой менее 10% от общего объема рефинанса, который не отличается хорошей отчетностью и вполне может требовать рефинанса по естественным причинам. Действительно крупная сумма досталась только Альфе, но ее в склонности к благотворительности заподозрить трудно.
Примечательно, что в списке оказалось больше банков, чем было объявлено изначально. Сумма рефинанса при этом сходится.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 16:18

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Бюджет 2013 года
Доходная часть $42 млрд. Яныку пришлось взять у РФ под конец года $3 млрд.

Бюджет 2020.
Доходная часть те же $42 млрд, если взять среднегодовой 26 грн за $. От Газпрома получили $3 млрд.

Совпадение? Не думаю.

Долларовую инфляцию учитывать не будем, нивелируя потерей ~20% экономических территорий Крыма и Донбасса.
Zebra
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Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 16:23

  Investor_K написав:
  flyman написав:Євро зливати


Які аргументи?

фіксанути профіт
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 16:24

  Zebra написав:Бюджет 2013 года
Доходная часть $42 млрд. Яныку пришлось взять у РФ под конец года $3 млрд.

Бюджет 2020.
Доходная часть те же $42 млрд, если взять среднегодовой 26 грн за $. От Газпрома получили $3 млрд.

Совпадение? Не думаю.

Долларовую инфляцию учитывать не будем, нивелируя потерей ~20% экономических территорий Крыма и Донбасса.


Ну а сейчас резервы в сохранности и дают в долг. Ну и "Запад с нами" :mrgreen:
Тогда и доллар в 2014 году глобально рос (а евро сильно падал). Сейчас немножко другая ситуация.

Не будь в 2013-2014-2015 годах тех событий в стране, что были, и доллар более-менее стабилен в мире - то еще бы держались тогда какое-то время на па8, а при девале потолком действительно могли ограничиться 16 (к-рые эквивалентные случившимся 35). Наверное. :D Но случилось то, что случилось.
Alex2007
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Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 16:29

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Alex2007 написав:да и сам подстреленный рост с сентября где-то , несмотря на мое системное "сидение в зеленом танке", вызывал сомнения и периодический троллинг.
все правильно, начиная с конца сентября я лил уже в районе 28.3-28.4 по декабрь, стоял курс. Вот бы дотянуть на начало сентября, 27.8
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
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