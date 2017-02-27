Додано: Пон 14 гру, 2020 16:09

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю

Починає діяти з..............14.12.2020...........15.12.2020

дата розрахунку.............11.12.2020............14.12.2020

Євро................................33,8941.................33,888...-0.02%

Долар США.....................27,9666.................27,8661...-0.36%

После полудня гривна укрепилась еще на 1.5 копейки.

Открылись на 3 копейки ниже закрытия пятницы со спредом 2 копейки. После утреннего кофе уверенно двинулись вниз, по дороге сузили спред до 1.5 копеек. Приостановились, пройдя 5.5 копеек. После паузы опустились еще на полкопейки, но еще до 12 на эти же полкопейки приподнялись.

Сведений об активности регулятора пока не поступало. Полагаю, утреннее падение было допущено, поскольку оно соответствует падению доллара в мире.

Справочный курс встретили котировками 27.8650 - 27.8800, что на 5.5 копеек ниже открытия.

Перед обедом снова опустились на полкопейки. После обеда снова пошли вниз. После падения на очередные 2 копейки вмешался регулятор и остановил эту вакханалию. Произошло это после того, как котировки выросшего в мире евро оказались ниже закрытия пятницы. Такое поведение наблюдается уже не первый раз. Похоже, НБУ перестал жество привязываться к доллару и стал учитывать тенденции мировых рынков.

Официальный курс изменился относительно справочного весьма существенно, похоже, что основная активность пришлась на вторую половину торгов.

Официальный курс встретили котировками 27.8400 - 27.8550. За день упали на 8 копеек относительно открытия и на 11 копеек относительно закрытия пятницы.



Этот день в истории:

2019 - 23.4980 (-7) +434

2018 - 27.8371 (-3) +3



2017 - 27.4100 (+15)

2016 - 26.3074 (+20)



Банки, получившие рефинанс в эту пятницу:

АТ "БАНК АЛЬЯНС" 500 000.0

АТ "АЛЬФА-БАНК" 4 460 000.0

АТ "ПІРЕУС БАНК МКБ" 210 000.0

АТ "АБ "РАДАБАНК" 100 000.0

АТ "АКБ "КОНКОРД" 87 900.0 (короткий)

АТ "БАНК "УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ" 50 000.0

АТ "АЛЬТБАНК" 55 000.0

АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" 1 000 000.0

АТ "Укрексімбанк" 1 000 000.0

АТ "КІБ" 50 000.0

АТ АКБ "Львів" 216 000.0

АТ "КРЕДОБАНК" 600 000.0

ПАТ "МТБ БАНК" 150 000.0

АТ "Полтава-банк" 80 000.0

АТ "ПУМБ" 1 500 000.0

АТ "РВС БАНК" 100 000.0

АТ "ТАСКОМБАНК" 230 000.0

АТ "КБ "ГЛОБУС" 213 000.0

АТ "АП БАНК" 40 000.0

ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК" 460 000.0

Как видим, из госов, которые находятся в подчинении правительства и теоретически могут его поддерживать в ущерб собственным интересам, в списке только Ексим с суммой менее 10% от общего объема рефинанса, который не отличается хорошей отчетностью и вполне может требовать рефинанса по естественным причинам. Действительно крупная сумма досталась только Альфе, но ее в склонности к благотворительности заподозрить трудно.

Примечательно, что в списке оказалось больше банков, чем было объявлено изначально. Сумма рефинанса при этом сходится.