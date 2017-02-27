Додано: Пон 14 гру, 2020 17:14

Вот 8-го декабря (когда доллар на МБ был 28.25, сейчас -27-85) писал тут:.................о долларе по 23 я бы на данном этапе не стал говорить.Хотя точка невозврата к какому-то существенному укреплению там,далеко в будущем (ну не в следующем году точно) еще не пройдена,страна все еще потенциально богата,вопрос от какого курса будем укрепляться в том далеком светлом будущем,до какого экономического дна дойдем к тому времени.На данном этапе всего лишь коррекция, умеренная, основанная ,образно говоря, на нищете населения (подавляющей части) и бизнеса (не крупного конечно).Плюс карантин в январе, не удивлюсь, когда на фоне этого очередного карантина дно по валюте будет,реально не за что покупать валюту уже, в январе пробъем дно.Ну а потом по мере возобновления эк.активности и отступления вируса в первую очередь не в связи с вакциной,а в связи с потеплением - валюта будет все нужнее и нужнее,и внешнее сальдо войдет в свою привычную резко минусовую зону,и РН подозрительно затих, как бы не перед бурей,и лодка раскачиваться в плане досрочки конечно не в холодную зиму будет, а попозже,и финансы запоют романсы не сразу в полный голос,а после падения ВВП в первом квартале,которое уже нам анонсировали............Считаю, написанное неделю назад, за которую гривна укрепилась на нале на "пол-гривни" не утратило актуальности.Итак аксиомы:1.Катастрофы не будет, ну пока что,во всяком случае, внешние кредиторы заинтересованы не создавать здесь аргентинское дно, чтобы денежка им исправно капала,отдавать Украине есть чем -страна чрезвычайно нужна и в плане сравнительно немалого рынка сбыта, и в качестве заемщика с полными закромами в виде земли, относительно дешевых активов и т.п.2.Нью Васюков не будет, восток плюс убогая экономическая система и правосудие обслуживающие специфические национальные финансово-промышленные группировки равно привлечение спекулятивного капитала,но не капитала по сборке европейских авто, или ТВ Самсунг, хотя бы как в России, не говоря уже о Словакии.Мелкие автодетали тут штамповать -да, пожалуйста, это мелочь, а не ПИИ, в принципе мы это видим по годовым объемам, даже киприоты тормознулись.Лес-кругляк и труд.ресурсы на экспорт - тут также,да,пожалуйста.ПИИ нужны 10-12 млрд.дол в год,это так, чтобы не деградировать, а реально минус 200 млн. в 2020-м на факторе ковида, и 2-3 млрд. в нековидные 2018-2019 гг.3.Паралельно со всеми процессами идет углубление будущей ямы, отношение долга к ВВП растет не медленно,еще немного таких процессов, и доходная часть бюджета будет на 100% уходить на тело и проценты внешников и внутренников.4.Паралельно с этим нищает население, мелкий и средний бизнес не развивается, а балансирует на грани рентабельности,внутренний локомотив роста безнадежно сломан, а тарифами - его вообще хотят сдать на метал.А еще ж красоты инфляции никто по настоящему не ощутил, так что фактор нищеты будет только усугубляться.5.Плюс ковид, плюс карантин, плюс урожайность, все это худо бедно держится лишь на уменьшенном отрицательном внешнем сальдо да более менее оптимистическим ценам на предметы экспорта на мировых рынках, ну и на дальнейшем углублении пирамиды ОВГЗ, там есть еще куда копать,помним МММ,потом МММ-2, МММ-3 и так далее. Преувеличенно,образно конечно, но суть в том, что когда финиш и предел никто не знает.В данном случае финишем для пирамиды могла бы послужить паник-сейл среди депозитчиков,либо то,что уже писалось - приближение суммы долга (тело плюс проценты) ко всей доходной части бюджета, а осталось не так уж и много ,там приближение идет семимильными шагами.6.РН-зеркало экономики, аренда теперь вся завалилась и жилой и комерц, цены на продажу и там,и там -держатся на хилых ипотечных подпорках, но не факт, что такие хлипкие подпорки сдержат махину РН.7.И вишенка - аппетиты монополий только растут, тарифами они готовы прибить и население и остатки промки.Жадность такова, что их не останавливает даже то, что на их аппетитах можно и подавиться в смысле угрохать окончательно и потребительскую и деловую активность.Сколько там вилла короля Леопольда и лондонская квартира тянут, где-то чуть меньше 1 млрд.дол., это в то время,когда в стране многие даже минималку получают формально, на бумаге, много есть таких,кто просто расписывается в ведомостях за 4200,а реально на руки - трешку получает.Так что театр абсурда и зазеркалье настолько велики, что все,что есть на моменте - это лишь передышка и для властей, и для экономики, и для гривны.Играть на пипсах на гривне -это не мое.Верить в то,что доллар амортизирует инфляцию также не реально.Вижу выход в потенциале более консервативного евро.Евро также не самоцель, через годик-два все равно надо будет и его конвертировать с банковских счетов (практически неприбыльных, но зато с европейской гарантией)в осязаемые и более менее ликвидные активы.Почему активы более-менее, а не супер-пупер, так потому,что в супер-пупер войти практически очень трудно,все сливки снимают крупные игроки.Например, было такое, что хотел приобрести 20-30 кв.м. комерца в мега-козырной локации,тогда оно было по 1800 за 1 кв.м., сейчас - за годик-два рост в два раза аналога на рынке, не вышло, поскольку застройщик взял паузу на раздумья и за время паузы все оптом ,все тысячи метров скупило Сельпо.Средний класс в нашей стране практически не игрок, на 99.9% игроки -лишь крупные ФПГ.К слову, виллу короля Леопольда с новым украинским собственником разлива 2020-го стоит посмотреть фотки в инете ( Межигорье - это как кич,хибара, собачья будка,сарай в глухом селе - по сравнению). А ведь самая бедная страна в Европе, ну пусть одна из беднейших, люди до сих пор за столько лет не поняли (ругаются между собой зря),что фамилии первых лиц имеют практически нулевое значение,от слова ноль, т.е. вообще.