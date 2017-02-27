RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6967696869696970>
Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 16:32

  Zebra написав:Бюджет 2013 года
Доходная часть $42 млрд. Яныку пришлось взять у РФ под конец года $3 млрд.

Бюджет 2020.
Доходная часть те же $42 млрд, если взять среднегодовой 26 грн за $. От Газпрома получили $3 млрд.

Совпадение? Не думаю.

Долларовую инфляцию учитывать не будем, нивелируя потерей ~20% экономических территорий Крыма и Донбасса.

В 2012 искал работу, на ИС предлагали 1000$ сейчас на ИС предлагают до 500$ (реально меньше)
валюты стало в 2 раза меньше или гривна сильно недооценена?
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24/$
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5299
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1094 раз.
Подякували: 1541 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 16:36

  Alex2007 написав:Ну а сейчас резервы в сохранности и дают в долг. Ну и "Запад с нами" :mrgreen:


Согласен, ЗВР тогда сжигались на поддержание курса. Но индекс доллара тогда в мире был дешевле, чем сейчас.
Экономика Украины была мощнее, ВВП-2013 номинально $183 млрд против ВВП-2020 по прогнозам номинально в районе $120 млрд.

Бюджет на следующий год, уже $45 млрд по заложенному курсу.

Если предположить, что нерезиденты снова продавят курс до 25, тогда все $50 млрд.

Во чиновники и казнокрады заживут, благодать - 40% ВВП - это будут доходы бюджета.

Не нужно заниматься бизнесом, достаточно хорошо сидеть у корыта, как наши олигархи и деньги будут течь ручьем.
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9321
З нами з: 21.09.12
Подякував: 1165 раз.
Подякували: 1621 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 16:40

я выше писал пока нам дают в долг такие огромные суммы экономика развиваться не будет, но если жахнет то жахнет жестко.
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24/$
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5299
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1094 раз.
Подякували: 1541 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 16:47

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Кстати, в жирный 2008 год, ВВП Украины составил $180 млрд по среднегодовому курсу. На этот показатель удалось вернуться только в 2013 году номинально.

В 2008 году бюджет по факту номинально закрыли $44 млрд доходов.
Фактически из ВВП $180 млрд, бюджет взял $44 млрд, или 24,4%

В 2020 году бюджет из ВВП берет уже ~ 35% ВВП

В 2021 году при прогнозируемой благодати курса бюджет уже будет брать под 40% ВВП.

Маразм крепчает, это же очевидно.
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9321
З нами з: 21.09.12
Подякував: 1165 раз.
Подякували: 1621 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 16:54

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Zebra написав:Но индекс доллара тогда в мире был дешевле, чем сейчас.



Зображення
вот тот самый рост бакса (сопровождавшийся сплошным позитивом в экономике США) и усугубил ситуацию у нас.
помню, евро как тогда летело с 1.4 на 1.0+, что очень приличное изменение для них, что говорить о нас.

Крепчает маразм, не спорю. По большому счету сдавливают пружину, а потом по башке всем как обычно отпружинит. :mrgreen:
Зображення
Alex2007
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 2637
З нами з: 11.10.16
Подякував: 1264 раз.
Подякували: 1103 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 17:14

Re: Валютный рынок в контексте ДС

/topic3606.html?p=5116255#p5116255

Вот 8-го декабря (когда доллар на МБ был 28.25, сейчас -27-85) писал тут:

.................о долларе по 23 я бы на данном этапе не стал говорить.
Хотя точка невозврата к какому-то существенному укреплению там,далеко в будущем (ну не в следующем году точно) еще не пройдена,страна все еще потенциально богата,вопрос от какого курса будем укрепляться в том далеком светлом будущем,
до какого экономического дна дойдем к тому времени.
На данном этапе всего лишь коррекция, умеренная, основанная ,образно говоря, на нищете населения (подавляющей части) и бизнеса (не крупного конечно).
Плюс карантин в январе, не удивлюсь, когда на фоне этого очередного карантина дно по валюте будет,реально не за что покупать валюту уже, в январе пробъем дно.
Ну а потом по мере возобновления эк.активности и отступления вируса в первую очередь не в связи с вакциной,а в связи с потеплением - валюта будет все нужнее и нужнее,
и внешнее сальдо войдет в свою привычную резко минусовую зону,
и РН подозрительно затих, как бы не перед бурей,
и лодка раскачиваться в плане досрочки конечно не в холодную зиму будет, а попозже,
и финансы запоют романсы не сразу в полный голос,
а после падения ВВП в первом квартале,
которое уже нам анонсировали............

Считаю, написанное неделю назад, за которую гривна укрепилась на нале на "пол-гривни" не утратило актуальности.

Итак аксиомы:
1.Катастрофы не будет, ну пока что,во всяком случае, внешние кредиторы заинтересованы не создавать здесь аргентинское дно, чтобы денежка им исправно капала,отдавать Украине есть чем -страна чрезвычайно нужна и в плане сравнительно немалого рынка сбыта, и в качестве заемщика с полными закромами в виде земли, относительно дешевых активов и т.п.

2.Нью Васюков не будет, восток плюс убогая экономическая система и правосудие обслуживающие специфические национальные финансово-промышленные группировки равно привлечение спекулятивного капитала,но не капитала по сборке европейских авто, или ТВ Самсунг, хотя бы как в России, не говоря уже о Словакии.Мелкие автодетали тут штамповать -да, пожалуйста, это мелочь, а не ПИИ, в принципе мы это видим по годовым объемам, даже киприоты тормознулись.Лес-кругляк и труд.ресурсы на экспорт - тут также,да,пожалуйста.

ПИИ нужны 10-12 млрд.дол в год,это так, чтобы не деградировать, а реально минус 200 млн. в 2020-м на факторе ковида, и 2-3 млрд. в нековидные 2018-2019 гг.

3.Паралельно со всеми процессами идет углубление будущей ямы, отношение долга к ВВП растет не медленно,еще немного таких процессов, и доходная часть бюджета будет на 100% уходить на тело и проценты внешников и внутренников.

4.Паралельно с этим нищает население, мелкий и средний бизнес не развивается, а балансирует на грани рентабельности,внутренний локомотив роста безнадежно сломан, а тарифами - его вообще хотят сдать на метал.

А еще ж красоты инфляции никто по настоящему не ощутил, так что фактор нищеты будет только усугубляться.

5.Плюс ковид, плюс карантин, плюс урожайность, все это худо бедно держится лишь на уменьшенном отрицательном внешнем сальдо да более менее оптимистическим ценам на предметы экспорта на мировых рынках, ну и на дальнейшем углублении пирамиды ОВГЗ, там есть еще куда копать,помним МММ,потом МММ-2, МММ-3 и так далее. Преувеличенно,образно конечно, но суть в том, что когда финиш и предел никто не знает.

В данном случае финишем для пирамиды могла бы послужить паник-сейл среди депозитчиков,
либо то,что уже писалось - приближение суммы долга (тело плюс проценты) ко всей доходной части бюджета, а осталось не так уж и много ,там приближение идет семимильными шагами.

6.РН-зеркало экономики, аренда теперь вся завалилась и жилой и комерц, цены на продажу и там,и там -держатся на хилых ипотечных подпорках, но не факт, что такие хлипкие подпорки сдержат махину РН.

7.И вишенка - аппетиты монополий только растут, тарифами они готовы прибить и население и остатки промки.
Жадность такова, что их не останавливает даже то, что на их аппетитах можно и подавиться в смысле угрохать окончательно и потребительскую и деловую активность.
Сколько там вилла короля Леопольда и лондонская квартира тянут, где-то чуть меньше 1 млрд.дол., это в то время,когда в стране многие даже минималку получают формально, на бумаге, много есть таких,кто просто расписывается в ведомостях за 4200,а реально на руки - трешку получает.

Так что театр абсурда и зазеркалье настолько велики, что все,что есть на моменте - это лишь передышка и для властей, и для экономики, и для гривны.

Играть на пипсах на гривне -это не мое.

Верить в то,что доллар амортизирует инфляцию также не реально.

Вижу выход в потенциале более консервативного евро.

Евро также не самоцель, через годик-два все равно надо будет и его конвертировать с банковских счетов (практически неприбыльных, но зато с европейской гарантией)в осязаемые и более менее ликвидные активы.

Почему активы более-менее, а не супер-пупер, так потому,что в супер-пупер войти практически очень трудно,все сливки снимают крупные игроки.
Например, было такое, что хотел приобрести 20-30 кв.м. комерца в мега-козырной локации,тогда оно было по 1800 за 1 кв.м., сейчас - за годик-два рост в два раза аналога на рынке, не вышло, поскольку застройщик взял паузу на раздумья и за время паузы все оптом ,все тысячи метров скупило Сельпо.
Средний класс в нашей стране практически не игрок, на 99.9% игроки -лишь крупные ФПГ.

К слову, виллу короля Леопольда с новым украинским собственником разлива 2020-го стоит посмотреть фотки в инете ( Межигорье - это как кич,хибара, собачья будка,сарай в глухом селе - по сравнению). А ведь самая бедная страна в Европе, ну пусть одна из беднейших, люди до сих пор за столько лет не поняли (ругаются между собой зря),что фамилии первых лиц имеют практически нулевое значение,от слова ноль, т.е. вообще.
Пишу только для тех кому интересно, остальных просьба найти соответсвующий функцию,позволяющую не читать эти сообщения.
ПРОХАННЯ ДО ТРОЛІВ п і ш л и ... :!: :idea:
Автор77
 
Повідомлень: 868
З нами з: 09.11.16
Подякував: 119 раз.
Подякували: 1132 раз.
 
Профіль
1
5
9
Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 17:30

засідання триває!
27,92/27,95
33,70/33,80
13 думки містять творчу енергію, корисно відправити у Всесвіт добру думку
past performance does not guarantee future results
tobias
 
Повідомлень: 5083
З нами з: 21.01.08
Подякував: 395 раз.
Подякували: 245 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 17:37

  somilitark написав:перед властью можна снимать шляпу, курс они хотят держать в узде, не то что баба 200 и хозяин, кратно всё валили и радовались горю и нищете людей.


Щось, рух курсу доляра до гривні після 2015 року з ~20 до теперішніх 28 не відчувався, як горє і ніщєта. А ось зараз цим вже реально пахне, незважаючи на курс...
sergey_sryvkin
Аватар користувача
 
Повідомлень: 749
З нами з: 19.02.14
Подякував: 299 раз.
Подякували: 394 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 17:38

  KOKS написав:я в шоке 27.80

операція "шок и трепет" ;)
13 думки містять творчу енергію, корисно відправити у Всесвіт добру думку
past performance does not guarantee future results
tobias
 
Повідомлень: 5083
З нами з: 21.01.08
Подякував: 395 раз.
Подякували: 245 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 17:39

  vitaliian написав:
  matroSkin написав:Да и тут в прошлый Пн. мысль о просадке ниже 28 (до локдауна) никто не высказывал ЕМНИП.[/b]


  vitaliian написав:Вангую без нерезов курс к 15.12 скатится до 27,90-28 ниже не даст нбу, тот случай когда дешевеющий доллар мало кому нужен

27,90 кажется ниже чем 28?


да, изменила память, сорри. написано ровно в прошлый Пн.
вторую часть прогноза - про отскок на следующей (Крисмас каникулы) неделе до 28.30 на МБ - оставляете?
matroSkin
 
Повідомлень: 245
З нами з: 14.11.12
Подякував: 94 раз.
Подякували: 92 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 6967696869696970>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: _hunter, Alex2006, safonovstanislav і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 2084, 2085, 2086
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
20858 2715533
Переглянути останнє повідомлення
Пон 14 гру, 2020 15:15
Zebra
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 62, 63, 64
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
634 144435
Переглянути останнє повідомлення
Суб 12 гру, 2020 05:18
Амвросий
Валютный рынок в мире 1 ... 731, 732, 733
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7321 1696698
Переглянути останнє повідомлення
Чет 10 гру, 2020 17:59
komant733

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (17955)
14.12.2020 17:52
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.