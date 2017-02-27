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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6967696869696970
Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 17:40

Долярчик вы уже против власти? подождите к весне-лету курс 24 и гребите доллары с евро, рн в ближайшие годы сложится вдвое, я бы не спешил нырять в бетон.
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24/$
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 17:42

  sergey_sryvkin написав:
  somilitark написав:перед властью можна снимать шляпу, курс они хотят держать в узде, не то что баба 200 и хозяин, кратно всё валили и радовались горю и нищете людей.


Щось, рух курсу доляра до гривні після 2015 року з ~20 до теперішніх 28 не відчувався, як горє і ніщєта. А ось зараз цим вже реально пахне, незважаючи на курс...

А запасы? У меня была крупная нычка социального бакса па 8.
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24/$
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 17:48

  matroSkin написав:
да, изменила память, сорри. написано ровно в прошлый Пн.
вторую часть прогноза - про отскок на следующей (Крисмас каникулы) неделе до 28.30 на МБ - оставляете?
да оставляю) хотя по срокам может быть смещение... к середине января, не знаю что там в планах у нарезов, насколько ещё они провалят курс.
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 14 гру, 2020 17:51, всього редагувалось 1 раз.
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24/$
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 17:49

  Alex2007 написав:
  Zebra написав:Но индекс доллара тогда в мире был дешевле, чем сейчас.



Зображення
вот тот самый рост бакса (сопровождавшийся сплошным позитивом в экономике США) и усугубил ситуацию у нас.
помню, евро как тогда летело с 1.4 на 1.0+, что очень приличное изменение для них, что говорить о нас.

Крепчает маразм, не спорю. По большому счету сдавливают пружину, а потом по башке всем как обычно отпружинит. :mrgreen:

О, давно уже не встречал эти стандартные сказки загонял про "пружину")) Уже 5-й год ею пугают, когда курс движется к ЭОК))
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
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Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 18:01

  vitaliian написав:Долярчик вы уже против власти? подождите к весне-лету курс 24 и гребите доллары с евро, рн в ближайшие годы сложится вдвое, я бы не спешил нырять в бетон.


Временная ревальвация 2019 подняла прилично цены и они не отыграли назад при падении до 28.4 .
А сейчас сложатся ? Нет девальвации - нет падения и точка. Рынок жилья не реагирует просто на слово "кризис".
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  #<1 ... 6967696869696970
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