Додано: Пон 14 гру, 2020 17:40

Долярчик вы уже против власти? подождите к весне-лету курс 24 и гребите доллары с евро, рн в ближайшие годы сложится вдвое, я бы не спешил нырять в бетон.

верю в евро... по 1,4

минимальный курс гривны в 2021 - 24/$