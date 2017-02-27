Zebra написав:Но индекс доллара тогда в мире был дешевле, чем сейчас.
вот тот самый рост бакса (сопровождавшийся сплошным позитивом в экономике США) и усугубил ситуацию у нас. помню, евро как тогда летело с 1.4 на 1.0+, что очень приличное изменение для них, что говорить о нас.
Крепчает маразм, не спорю. По большому счету сдавливают пружину, а потом по башке всем как обычно отпружинит.
О, давно уже не встречал эти стандартные сказки загонял про "пружину")) Уже 5-й год ею пугают, когда курс движется к ЭОК))
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
vitaliian написав:Долярчик вы уже против власти? подождите к весне-лету курс 24 и гребите доллары с евро, рн в ближайшие годы сложится вдвое, я бы не спешил нырять в бетон.
Временная ревальвация 2019 подняла прилично цены и они не отыграли назад при падении до 28.4 . А сейчас сложатся ? Нет девальвации - нет падения и точка. Рынок жилья не реагирует просто на слово "кризис".