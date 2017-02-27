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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 69686969697069716972>
Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 17:40

Долярчик вы уже против власти? подождите к весне-лету курс 24 и гребите доллары с евро, рн в ближайшие годы сложится вдвое, я бы не спешил нырять в бетон.
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24/$
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 17:42

  sergey_sryvkin написав:
  somilitark написав:перед властью можна снимать шляпу, курс они хотят держать в узде, не то что баба 200 и хозяин, кратно всё валили и радовались горю и нищете людей.


Щось, рух курсу доляра до гривні після 2015 року з ~20 до теперішніх 28 не відчувався, як горє і ніщєта. А ось зараз цим вже реально пахне, незважаючи на курс...

А запасы? У меня была крупная нычка социального бакса па 8.
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24/$
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 17:48

  matroSkin написав:
да, изменила память, сорри. написано ровно в прошлый Пн.
вторую часть прогноза - про отскок на следующей (Крисмас каникулы) неделе до 28.30 на МБ - оставляете?
да оставляю) хотя по срокам может быть смещение... к середине января, не знаю что там в планах у нарезов, насколько ещё они провалят курс.
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 14 гру, 2020 17:51, всього редагувалось 1 раз.
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24/$
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 17:49

  Alex2007 написав:
  Zebra написав:Но индекс доллара тогда в мире был дешевле, чем сейчас.



Зображення
вот тот самый рост бакса (сопровождавшийся сплошным позитивом в экономике США) и усугубил ситуацию у нас.
помню, евро как тогда летело с 1.4 на 1.0+, что очень приличное изменение для них, что говорить о нас.

Крепчает маразм, не спорю. По большому счету сдавливают пружину, а потом по башке всем как обычно отпружинит. :mrgreen:

О, давно уже не встречал эти стандартные сказки загонял про "пружину")) Уже 5-й год ею пугают, когда курс движется к ЭОК))
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
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Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 18:01

  vitaliian написав:Долярчик вы уже против власти? подождите к весне-лету курс 24 и гребите доллары с евро, рн в ближайшие годы сложится вдвое, я бы не спешил нырять в бетон.


Временная ревальвация 2019 подняла прилично цены и они не отыграли назад при падении до 28.4 .
А сейчас сложатся ? Нет девальвации - нет падения и точка. Рынок жилья не реагирует просто на слово "кризис".
vladimir07
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 18:09

  vitaliian написав:
  matroSkin написав:
да, изменила память, сорри. написано ровно в прошлый Пн.
вторую часть прогноза - про отскок на следующей (Крисмас каникулы) неделе до 28.30 на МБ - оставляете?
да оставляю) хотя по срокам может быть смещение... к середине января, не знаю что там в планах у нарезов, насколько ещё они провалят курс.
Провалят однозначно. Насчет 24 не уверен, но 26-27 похоже увидим.
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Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 18:17

  Alex2007 написав:
  matroSkin написав:Но нет, на нас напали деньги и мы не смогли отбиться: овгз, ЕК, ЕИБ, евробонды, сегодня еще МББР (ВБ) разблокировал линию. Еще 170 млн. до НГ, которые, как я понимаю, м.б. быстро проданы и оприходованы в бюджет.


ссылаться на себя самого как бы не прилично, но такой ход, точнее ажиотаж вокруг бумаг и курсовые "неожиданности" вполне ожидались, например тут
viewtopic.php?p=5114368#p5114368
viewtopic.php?p=5115818#p5115818

да и сам подстреленный рост с сентября где-то , несмотря на мое системное "сидение в зеленом танке", вызывал сомнения и периодический троллинг. :lol:
а локдаун - не локдаун - для курса это уже отработанно и заложено в него - он здесь почти ни на что не повлияет - глобальные последствия будут потом.

но расслабляться не стоит :!:
и коррекция назад (или просто остановка падения) может начаться уже завтра-послезавтра - просто потому что доллар уже слегка (локально) перепродан . И плюс могут начать выплачивать платежи из бюджета которые поднакопились :oops: (сильного качка вверх , как обычно в конце года, скорее всего не должно быть)


Да, и Вы писали в прошлый Пн.-Пт. про 28-, не спорю.
Скажем так, жирный аукцион с соответствующей просадкой курса к среде, был ожидаем (а куда им было деваться с пресловутой бюджетной дырой, кроме как форсировать овгз?) И 28 с хвостиком на Вт-Ср. там просматривалось с Пт.
А то, что зальют по внешке со всех сторон (так дружно, как скидываются либо на днюху, либо на похороны) было не очень ожиданно, как и то, что вследствие этого просадят на 28 без хорошего такого - на 0.5% - хвоста.
Шок, сенсация, падал прошлогодний снег :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 18:21

  vladimir07 написав:
  vitaliian написав:Долярчик вы уже против власти? подождите к весне-лету курс 24 и гребите доллары с евро, рн в ближайшие годы сложится вдвое, я бы не спешил нырять в бетон.


Временная ревальвация 2019 подняла прилично цены и они не отыграли назад при падении до 28.4 .
А сейчас сложатся ? Нет девальвации - нет падения и точка. Рынок жилья не реагирует просто на слово "кризис".

на фоне кризиса существенно выросли цены, это нервы. Аренда приносит менее 10% годовых в гривне. Коммунальные (отопление) в этом году существенно выросли, вся хрущевско-брежневская панель зимой должны будут оплачивать космические счета - самое время избавится от лишних метров.
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24/$
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Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 18:29

  vitaliian написав:
  vladimir07 написав:
  vitaliian написав:Долярчик вы уже против власти? подождите к весне-лету курс 24 и гребите доллары с евро, рн в ближайшие годы сложится вдвое, я бы не спешил нырять в бетон.


Временная ревальвация 2019 подняла прилично цены и они не отыграли назад при падении до 28.4 .
А сейчас сложатся ? Нет девальвации - нет падения и точка. Рынок жилья не реагирует просто на слово "кризис".

на фоне кризиса существенно выросли цены, это нервы. Аренда приносит менее 10% годовых в гривне. Коммунальные (отопление) в этом году существенно выросли, вся хрущевско-брежневская панель зимой должны будут оплачивать космические счета - самое время избавится от лишних метров.
Допустим избавились. Дальше?
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Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 18:29

  vladimir07 написав:
  vitaliian написав:Долярчик вы уже против власти? подождите к весне-лету курс 24 и гребите доллары с евро, рн в ближайшие годы сложится вдвое, я бы не спешил нырять в бетон.


Временная ревальвация 2019 подняла прилично цены и они не отыграли назад при падении до 28.4 .
А сейчас сложатся ? Нет девальвации - нет падения и точка. Рынок жилья не реагирует просто на слово "кризис".

на РН "пізнє гальмування"
https://fi202x.blogspot.com/
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