Zebra написав:Но индекс доллара тогда в мире был дешевле, чем сейчас.
вот тот самый рост бакса (сопровождавшийся сплошным позитивом в экономике США) и усугубил ситуацию у нас. помню, евро как тогда летело с 1.4 на 1.0+, что очень приличное изменение для них, что говорить о нас.
Крепчает маразм, не спорю. По большому счету сдавливают пружину, а потом по башке всем как обычно отпружинит.
О, давно уже не встречал эти стандартные сказки загонял про "пружину")) Уже 5-й год ею пугают, когда курс движется к ЭОК))
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
vitaliian написав:Долярчик вы уже против власти? подождите к весне-лету курс 24 и гребите доллары с евро, рн в ближайшие годы сложится вдвое, я бы не спешил нырять в бетон.
Временная ревальвация 2019 подняла прилично цены и они не отыграли назад при падении до 28.4 . А сейчас сложатся ? Нет девальвации - нет падения и точка. Рынок жилья не реагирует просто на слово "кризис".
matroSkin написав:Но нет, на нас напали деньги и мы не смогли отбиться: овгз, ЕК, ЕИБ, евробонды, сегодня еще МББР (ВБ) разблокировал линию. Еще 170 млн. до НГ, которые, как я понимаю, м.б. быстро проданы и оприходованы в бюджет.
да и сам подстреленный рост с сентября где-то , несмотря на мое системное "сидение в зеленом танке", вызывал сомнения и периодический троллинг. а локдаун - не локдаун - для курса это уже отработанно и заложено в него - он здесь почти ни на что не повлияет - глобальные последствия будут потом.
но расслабляться не стоит и коррекция назад (или просто остановка падения) может начаться уже завтра-послезавтра - просто потому что доллар уже слегка (локально) перепродан . И плюс могут начать выплачивать платежи из бюджета которые поднакопились (сильного качка вверх , как обычно в конце года, скорее всего не должно быть)
Да, и Вы писали в прошлый Пн.-Пт. про 28-, не спорю. Скажем так, жирный аукцион с соответствующей просадкой курса к среде, был ожидаем (а куда им было деваться с пресловутой бюджетной дырой, кроме как форсировать овгз?) И 28 с хвостиком на Вт-Ср. там просматривалось с Пт. А то, что зальют по внешке со всех сторон (так дружно, как скидываются либо на днюху, либо на похороны) было не очень ожиданно, как и то, что вследствие этого просадят на 28 без хорошего такого - на 0.5% - хвоста. Шок, сенсация, падал прошлогодний снег
vitaliian написав:Долярчик вы уже против власти? подождите к весне-лету курс 24 и гребите доллары с евро, рн в ближайшие годы сложится вдвое, я бы не спешил нырять в бетон.
Временная ревальвация 2019 подняла прилично цены и они не отыграли назад при падении до 28.4 . А сейчас сложатся ? Нет девальвации - нет падения и точка. Рынок жилья не реагирует просто на слово "кризис".
на фоне кризиса существенно выросли цены, это нервы. Аренда приносит менее 10% годовых в гривне. Коммунальные (отопление) в этом году существенно выросли, вся хрущевско-брежневская панель зимой должны будут оплачивать космические счета - самое время избавится от лишних метров.
верю в евро... по 1,4 минимальный курс гривны в 2021 - 24/$
vitaliian написав:Долярчик вы уже против власти? подождите к весне-лету курс 24 и гребите доллары с евро, рн в ближайшие годы сложится вдвое, я бы не спешил нырять в бетон.
Временная ревальвация 2019 подняла прилично цены и они не отыграли назад при падении до 28.4 . А сейчас сложатся ? Нет девальвации - нет падения и точка. Рынок жилья не реагирует просто на слово "кризис".
на фоне кризиса существенно выросли цены, это нервы. Аренда приносит менее 10% годовых в гривне. Коммунальные (отопление) в этом году существенно выросли, вся хрущевско-брежневская панель зимой должны будут оплачивать космические счета - самое время избавится от лишних метров.
vitaliian написав:Долярчик вы уже против власти? подождите к весне-лету курс 24 и гребите доллары с евро, рн в ближайшие годы сложится вдвое, я бы не спешил нырять в бетон.
Временная ревальвация 2019 подняла прилично цены и они не отыграли назад при падении до 28.4 . А сейчас сложатся ? Нет девальвации - нет падения и точка. Рынок жилья не реагирует просто на слово "кризис".