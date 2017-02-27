Додано: Пон 14 гру, 2020 18:54

...............Долар падає відносно всього.Словом, зелені хом'яки мають просто сталеві яйця, досі тримаючи зелені папірці........Кризис еще даже не начинался ведь по большому счету,точнее очередной его виток.Вот госкорпорации как отрываются на вечеринке (точные цифры не сверял,но экономисты в ФБ озвучивают):1. Национальная энергетическая компания «УКРЭНЕРГО» - минус 18 млрд грн.;2. НАК «Нафтогаз Украины» - минус 16,9 млрд грн.;Эк.правда:.......за девять месяцев 2020 убыток НАК "Нафтогаз Украины" составил 17 миллиардов гривен, в то время как за тот же период в 2019 году было получено 12,9 миллиарда гривен прибыли.........3. НАЭК «ЭНЕРГОАТОМ» - минус 2,6 млрд грн.;4. ГП «ЭНЕРГОРЫНОК» - минус 1,7 млрд гривен.5.Убытки "Укртрансгаза" достигли 15,6 миллиарда за 9 месяцев. хозсуд Киева утвердил мировое соглашение, предусматривающее передачу 300 млн кубов газа "Укртрансгаза" пулу фирм, с которыми госкомпания недавно вела ожесточенную борьбу и открыто называла мошенническими.Перед этим правление НАК "Нафтогаз Украины" проголосовало за заключение соответствующего мирового соглашения.По условиям "мирового" соглашения, "УТГ" уже в ближайшее время может потерять газа на 2 млрд гривен.Вот и просадка гривны вполне закономерна,и еще во время карантина неизвестно как оно будет на рынке.Падение доходовплюс анонс карантинаплюс спекулянты плюсРавно минус почти 50 коп на нале.Но радости как-то мало от этого.Макростата практически вся либо умеренно негативная, либо резко хреновая.А угадывать пипсы по гривне пусть и по 0-50 коп.,это надо не работать,ничем не заниматься,а сидеть над листком бумаги с плюсиками и минусами, пытаясь спрогнозировать тренды.Средний курс за последние несколько лет видится как 27-20 ( по такому курсу работал помнится даже в конце 2016-го года), гривна неоднократно крутилась возвращалась плюс минус к этому рубежу.Упадет ли в этот раз до этого условного среднего - абсолютно не уверен, слишком далеко зашло все, но какая-то просадка на нищете - уже де-факто происходит.23-24-25-26 - такое также может быть, но разве что на денек-второй, за пару дней до экономического коллапсаКак при Ельцине рубль - шесть,шесть,шесть,дефолта не будет, и тут бац - Киндер Сюрприз (Кириенко кажется его звали) к нему приходит, говорит, Борис Николаевич вы можете всего лишь отстрочить дефолт на пару дней,но не более - и - двадцатка ,да еще и с хвостом.Так и у нас ,точная величина рисков пирамиды госдолга и бумажной лавины ОВГЗ известна очень ограниченному числу лиц.Хотя некоторое время может будет иллюзия стабильности, и этот период может даже месяцами длиться.