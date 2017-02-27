А дальше зависит от уровня образования, интеллекта, опыта, вкусов и ожиданий. Недвижимость и депозит были самыми простыми способами получения пассивного дохода, я бы сказал элементарными. Недвижимости настроили и настроят еще, люди с деньгами постепенно будут переезжать в нормальные условия (где к примеру кухня 15-20м2 а не 5м2, меня например кухня 9м2 уже не устраивает), куда скажите будут девать хрущи маломерки или панельные трешки с 60м2 где ценник за отопление этой зимой превысит 5000 грн/мес? Продавать за ту цену которую будут готовы платить желающие там жить. Это жильё будет признано неликвидом (чем оно и является).
верю в евро... по 1,4 минимальный курс гривны в 2021 - 24/$
А дальше зависит от уровня образования, интеллекта, опыта, вкусов и ожиданий. Недвижимость и депозит были самыми простыми способами получения пассивного дохода, я бы сказал элементарными. Недвижимости настроили и настроят еще, люди с деньгами постепенно будут переезжать в нормальные условия (где к примеру кухня 15-20м2 а не 5м2, меня например кухня 9м2 уже не устраивает), куда скажите будут девать хрущи маломерки или панельные трешки с 60м2 где ценник за отопление этой зимой превысит 5000 грн/мес? Продавать за ту цену которую будут готовы платить желающие там жить. Это жильё будет признано неликвидом (чем оно и является).
Улучшение условий и новострои понятно. Я думал что-то интересненькое после избавления от старых жилищных проектов.
kmm3 Валютный рынок в контексте ДС ...............Долар падає відносно всього.Словом, зелені хом'яки мають просто сталеві яйця, досі тримаючи зелені папірці........
Кризис еще даже не начинался ведь по большому счету,точнее очередной его виток. Вот госкорпорации как отрываются на вечеринке (точные цифры не сверял,но экономисты в ФБ озвучивают):
1. Национальная энергетическая компания «УКРЭНЕРГО» - минус 18 млрд грн.;
2. НАК «Нафтогаз Украины» - минус 16,9 млрд грн.;Эк.правда:.......за девять месяцев 2020 убыток НАК "Нафтогаз Украины" составил 17 миллиардов гривен, в то время как за тот же период в 2019 году было получено 12,9 миллиарда гривен прибыли.........
3. НАЭК «ЭНЕРГОАТОМ» - минус 2,6 млрд грн.;
4. ГП «ЭНЕРГОРЫНОК» - минус 1,7 млрд гривен.
5.Убытки "Укртрансгаза" достигли 15,6 миллиарда за 9 месяцев. хозсуд Киева утвердил мировое соглашение, предусматривающее передачу 300 млн кубов газа "Укртрансгаза" пулу фирм, с которыми госкомпания недавно вела ожесточенную борьбу и открыто называла мошенническими.Перед этим правление НАК "Нафтогаз Украины" проголосовало за заключение соответствующего мирового соглашения.По условиям "мирового" соглашения, "УТГ" уже в ближайшее время может потерять газа на 2 млрд гривен.
Вот и просадка гривны вполне закономерна,и еще во время карантина неизвестно как оно будет на рынке.
Но радости как-то мало от этого. Макростата практически вся либо умеренно негативная, либо резко хреновая. А угадывать пипсы по гривне пусть и по 0-50 коп.,это надо не работать,ничем не заниматься,а сидеть над листком бумаги с плюсиками и минусами, пытаясь спрогнозировать тренды.
Средний курс за последние несколько лет видится как 27-20 ( по такому курсу работал помнится даже в конце 2016-го года), гривна неоднократно крутилась возвращалась плюс минус к этому рубежу. Упадет ли в этот раз до этого условного среднего - абсолютно не уверен, слишком далеко зашло все, но какая-то просадка на нищете - уже де-факто происходит.
23-24-25-26 - такое также может быть, но разве что на денек-второй, за пару дней до экономического коллапса . Как при Ельцине рубль - шесть,шесть,шесть,дефолта не будет, и тут бац - Киндер Сюрприз (Кириенко кажется его звали) к нему приходит, говорит, Борис Николаевич вы можете всего лишь отстрочить дефолт на пару дней,но не более - и - двадцатка ,да еще и с хвостом. Так и у нас ,точная величина рисков пирамиды госдолга и бумажной лавины ОВГЗ известна очень ограниченному числу лиц. Хотя некоторое время может будет иллюзия стабильности, и этот период может даже месяцами длиться.
Пишу только для тех кому интересно, остальных просьба найти соответсвующий функцию,позволяющую не читать эти сообщения. ПРОХАННЯ ДО ТРОЛІВ п і ш л и ...
dir написав:Улучшение условий и новострои понятно. Я думал что-то интересненькое после избавления от старых жилищных проектов.
Даже нерезы ничего лучше не нашли, чем вложиться в наши овгз, увы Украина не Клондайк выбора привлекательных инвестиций для широких масс здесь нет. В каких-то узких сегментах ещё можно поковыряться, не более.
верю в евро... по 1,4 минимальный курс гривны в 2021 - 24/$
привела к выбросу на рынок н-нного количества долара.
Вот от Блинова из ФБ - "нерезиденты +2 млрд за неделю,
даже за неделю несколько новых трендов на рынке ОВГЗ.
Бумаги купил один из муниципалитетов,
да и нерезиденты теперь не выходят из внутренних облигаций,
а снова вкладываются.
При этом доходность годовых гривневых бумаг превысила 11%, а 5-летних – 12%" :
........................ Експертна платформа НБУ 11 декабря, 15:45 · Ринок ОВДП – один із найдинамічніших сегментів фінансового ринку України. Це зрозуміло, адже на нього припадає 38% усього державного боргу України (перевищує 2,3 трлн гривень), аукціони з первинного розміщення проходять щотижня, спектр паперів за тривалістю обігу становить від 3 місяців до 30 років, а дохідність сьогодні суттєво вище облікової ставки і процентів за депозитами. Поглянемо, як змінилася структура власності внутрішніх державних облігацій за рік. Як свідчать дані НБУ, вона суттєво змінилася від початку року. Звернемо увагу на основі зміни: 1️⃣ Загальний обсяг ОВДП в обігу збільшився від початку 2020 року по 9 грудня включно на 86,9 млрд грн. Це відбулося через наявність первинного дефіциту у системі державного бюджету та відповідну потребу Міністерства фінансів у нарощуванні розміщень. Частка ОВДП, номінованих в іноземній валюті, зросла малопомітно – з 12,88 до 12,99%. Внутрішні облігації, номіновані у євро, збільшилися з 218 до 585 млн євро, але водночас обсяг ОВДП, номінованих у доларах США, скоротився з $4257 млн до $3528 млн. Незначне збільшення номіналу таких держоблігацій за неповний рік у гривневому еквіваленті пояснюється девальвацією національної валюти. 2️⃣ Портфель Національного банку дещо скоротився – з 337,1 до 324,6 млрд грн – через планове погашення процентних ОВДП. Від березня 2017 року НБУ жодного разу не поповнював свій портфель, тобто не монетизував облігації. 3️⃣ Від початку року найбільше зросла частка банків серед тримачів ОВДП. Днями вона перевищила 50% у загальному обсязі ринку, водночас питома вага внутрішніх облігацій в активах банківської системи залишається в межах 20% (див. https://expla.bank.gov.ua/expla/news_0179.html). 4️⃣ Портфель нерезидентів скоротився за неповний рік на 1/3. Їхня частка сьогодні складає 8,4% від загального портфелю (близько 27%, якщо не враховувати НБУ та державні банки). Майже всі інвестиції нерезидентів на цьому ринку вкладені саме у гривневі ОВДП. Відзначимо, що за підсумками первинних аукціонів 8 грудня, вперше з лютого, зафіксований приріст вкладень іноземних структур в український внутрішній борг. 5️⃣ Інвестиції фізичних осіб в ОВДП відновили приріст ще у вересні. Водночас населення не відіграє значної части на цьому ринку – 1,18% на початку року та менше 1% станом на ранок 10 грудня. 6️⃣ Днями внутрішні державні облігації придбав великий муніципалітет. Статистика НБУ свідчить про те, що у власності територіальних громад тепер є ОВДП на суму 123 млн грн. У загальному обсязі це мізер – 0,01%....................
Пишу только для тех кому интересно, остальных просьба найти соответсвующий функцию,позволяющую не читать эти сообщения. ПРОХАННЯ ДО ТРОЛІВ п і ш л и ...
Это ж шутка была ,неужели юмора не понимаете? Написал же образно - "за день-два до коллапса". Понятно, что тогда иная ситуация была, и денег внешних мало давали, и доходность росла конскими темпами,и игроков все больше включалось и пирамида была явная,а не скрытая.
А суть написанного была в том, что инсайд насчет глубины рисков по ОВГЗ есть только у очень ограниченного числа лиц.
.............Якщо порівнювати з цінами на європейській енергобіржі Nord Pool, ціна в ОЕС України (50,94 євро/МВт-год) перевищує ціни:
в Норвегії (19,24 євро/МВт-год) в 2,6 рази, у Швеції (47,22 євро/МВт-год) – на 7,3%, в Німеччині (42,99 євро/МВт-год) – на 15,6%, у Франції (47,54 євро/МВт-год) – на 6,7%, в Австрії (50,71 євро/МВт-год) – на 0,4%.............
А еще вот это из этой же новости:
.........ДП “Оператор ринку” за підсумками роботи в січні-вересні 2020 року отримало чистий дохід в розмірі 43 млрд грн, а чистий прибуток склав 10 млн грн...........
Это ж как надо пилить и раскидывать на расходы, чтобы из 43 млрд. чистого дохода поиметь аж 10 млн.гривны прибыли.
Вот и вся суть экономической системы страны Украина,
а также перспектив нац.валюты в долгосрочке во всяком случае, при неизменении этой системы хотя бы косметически.
Востаннє редагувалось Автор77 в Пон 14 гру, 2020 19:21, всього редагувалось 1 раз.
Пишу только для тех кому интересно, остальных просьба найти соответсвующий функцию,позволяющую не читать эти сообщения. ПРОХАННЯ ДО ТРОЛІВ п і ш л и ...
Правління Національного банку ухвалило рішення про віднесення АТ "Місто Банк" до категорії неплатоспроможних у зв’язку зі зменшенням нормативів капіталу на 50 і більше відсотків від мінімального встановленого рівня.
Загалом можлива сума виплат гарантованої суми вкладникам на 1 листопада 2020 року становить 307,8 млн грн (60% від загальної суми вкладів фізосіб).
Востаннє редагувалось Moneta в Пон 14 гру, 2020 19:28, всього редагувалось 1 раз.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.