RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6969697069716972>
Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 18:45

  dir написав:Допустим избавились. Дальше?

А дальше зависит от уровня образования, интеллекта, опыта, вкусов и ожиданий. Недвижимость и депозит были самыми простыми способами получения пассивного дохода, я бы сказал элементарными. Недвижимости настроили и настроят еще, люди с деньгами постепенно будут переезжать в нормальные условия (где к примеру кухня 15-20м2 а не 5м2, меня например кухня 9м2 уже не устраивает), куда скажите будут девать хрущи маломерки или панельные трешки с 60м2 где ценник за отопление этой зимой превысит 5000 грн/мес? Продавать за ту цену которую будут готовы платить желающие там жить. Это жильё будет признано неликвидом (чем оно и является).
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24/$
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5302
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1094 раз.
Подякували: 1542 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 18:53

  vitaliian написав:
  dir написав:Допустим избавились. Дальше?

А дальше зависит от уровня образования, интеллекта, опыта, вкусов и ожиданий. Недвижимость и депозит были самыми простыми способами получения пассивного дохода, я бы сказал элементарными. Недвижимости настроили и настроят еще, люди с деньгами постепенно будут переезжать в нормальные условия (где к примеру кухня 15-20м2 а не 5м2, меня например кухня 9м2 уже не устраивает), куда скажите будут девать хрущи маломерки или панельные трешки с 60м2 где ценник за отопление этой зимой превысит 5000 грн/мес? Продавать за ту цену которую будут готовы платить желающие там жить. Это жильё будет признано неликвидом (чем оно и является).

Улучшение условий и новострои понятно. Я думал что-то интересненькое после избавления от старых жилищных проектов.
dir
 
Повідомлень: 391
З нами з: 06.01.17
Подякував: 18 раз.
Подякували: 60 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 18:54

kmm3
Валютный рынок в контексте ДС
...............Долар падає відносно всього.Словом, зелені хом'яки мають просто сталеві яйця, досі тримаючи зелені папірці........

Кризис еще даже не начинался ведь по большому счету,точнее очередной его виток.
Вот госкорпорации как отрываются на вечеринке (точные цифры не сверял,но экономисты в ФБ озвучивают):

1. Национальная энергетическая компания «УКРЭНЕРГО» - минус 18 млрд грн.;

2. НАК «Нафтогаз Украины» - минус 16,9 млрд грн.;Эк.правда:.......за девять месяцев 2020 убыток НАК "Нафтогаз Украины" составил 17 миллиардов гривен, в то время как за тот же период в 2019 году было получено 12,9 миллиарда гривен прибыли.........

3. НАЭК «ЭНЕРГОАТОМ» - минус 2,6 млрд грн.;

4. ГП «ЭНЕРГОРЫНОК» - минус 1,7 млрд гривен.

5.Убытки "Укртрансгаза" достигли 15,6 миллиарда за 9 месяцев. хозсуд Киева утвердил мировое соглашение, предусматривающее передачу 300 млн кубов газа "Укртрансгаза" пулу фирм, с которыми госкомпания недавно вела ожесточенную борьбу и открыто называла мошенническими.Перед этим правление НАК "Нафтогаз Украины" проголосовало за заключение соответствующего мирового соглашения.По условиям "мирового" соглашения, "УТГ" уже в ближайшее время может потерять газа на 2 млрд гривен.

Вот и просадка гривны вполне закономерна,и еще во время карантина неизвестно как оно будет на рынке.

Падение доходов
плюс анонс карантина
плюс спекулянты плюс

Равно минус почти 50 коп на нале.

Но радости как-то мало от этого.
Макростата практически вся либо умеренно негативная, либо резко хреновая.
А угадывать пипсы по гривне пусть и по 0-50 коп.,это надо не работать,ничем не заниматься,а сидеть над листком бумаги с плюсиками и минусами, пытаясь спрогнозировать тренды.

Средний курс за последние несколько лет видится как 27-20 ( по такому курсу работал помнится даже в конце 2016-го года), гривна неоднократно крутилась возвращалась плюс минус к этому рубежу.
Упадет ли в этот раз до этого условного среднего - абсолютно не уверен, слишком далеко зашло все, но какая-то просадка на нищете - уже де-факто происходит.

23-24-25-26 - такое также может быть, но разве что на денек-второй, за пару дней до экономического коллапса :).
Как при Ельцине рубль - шесть,шесть,шесть,дефолта не будет, и тут бац - Киндер Сюрприз (Кириенко кажется его звали) к нему приходит, говорит, Борис Николаевич вы можете всего лишь отстрочить дефолт на пару дней,но не более - и - двадцатка ,да еще и с хвостом.
Так и у нас ,точная величина рисков пирамиды госдолга и бумажной лавины ОВГЗ известна очень ограниченному числу лиц.
Хотя некоторое время может будет иллюзия стабильности, и этот период может даже месяцами длиться.
Пишу только для тех кому интересно, остальных просьба найти соответсвующий функцию,позволяющую не читать эти сообщения.
ПРОХАННЯ ДО ТРОЛІВ п і ш л и ... :!: :idea:
Автор77
 
Повідомлень: 871
З нами з: 09.11.16
Подякував: 119 раз.
Подякували: 1133 раз.
 
Профіль
1
5
9
Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 18:57

  dir написав:Улучшение условий и новострои понятно. Я думал что-то интересненькое после избавления от старых жилищных проектов.

Даже нерезы ничего лучше не нашли, чем вложиться в наши овгз, увы Украина не Клондайк выбора привлекательных инвестиций для широких масс здесь нет. В каких-то узких сегментах ещё можно поковыряться, не более.
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24/$
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5302
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1094 раз.
Подякували: 1542 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 19:08

matroSkin
Валютный рынок в контексте ДС

Безусловно, акционная распродажа

бумаг как просроченого товара в маркете

привела к выбросу на рынок н-нного количества долара.

Вот от Блинова из ФБ - "нерезиденты +2 млрд за неделю,

даже за неделю несколько новых трендов на рынке ОВГЗ.

Бумаги купил один из муниципалитетов,

да и нерезиденты теперь не выходят из внутренних облигаций,

а снова вкладываются.

При этом доходность годовых гривневых бумаг превысила 11%, а 5-летних – 12%" :

........................
Експертна платформа НБУ
11 декабря, 15:45 ·
Ринок ОВДП – один із найдинамічніших сегментів фінансового ринку України. Це зрозуміло, адже на нього припадає 38% усього державного боргу України (перевищує 2,3 трлн гривень), аукціони з первинного розміщення проходять щотижня, спектр паперів за тривалістю обігу становить від 3 місяців до 30 років, а дохідність сьогодні суттєво вище облікової ставки і процентів за депозитами. Поглянемо, як змінилася структура власності внутрішніх державних облігацій за рік.
Як свідчать дані НБУ, вона суттєво змінилася від початку року.
Звернемо увагу на основі зміни:
1️⃣ Загальний обсяг ОВДП в обігу збільшився від початку 2020 року по 9 грудня включно на 86,9 млрд грн. Це відбулося через наявність первинного дефіциту у системі державного бюджету та відповідну потребу Міністерства фінансів у нарощуванні розміщень. Частка ОВДП, номінованих в іноземній валюті, зросла малопомітно – з 12,88 до 12,99%. Внутрішні облігації, номіновані у євро, збільшилися з 218 до 585 млн євро, але водночас обсяг ОВДП, номінованих у доларах США, скоротився з $4257 млн до $3528 млн. Незначне збільшення номіналу таких держоблігацій за неповний рік у гривневому еквіваленті пояснюється девальвацією національної валюти.
2️⃣ Портфель Національного банку дещо скоротився – з 337,1 до 324,6 млрд грн – через планове погашення процентних ОВДП. Від березня 2017 року НБУ жодного разу не поповнював свій портфель, тобто не монетизував облігації.
3️⃣ Від початку року найбільше зросла частка банків серед тримачів ОВДП. Днями вона перевищила 50% у загальному обсязі ринку, водночас питома вага внутрішніх облігацій в активах банківської системи залишається в межах 20% (див. https://expla.bank.gov.ua/expla/news_0179.html).
4️⃣ Портфель нерезидентів скоротився за неповний рік на 1/3. Їхня частка сьогодні складає 8,4% від загального портфелю (близько 27%, якщо не враховувати НБУ та державні банки). Майже всі інвестиції нерезидентів на цьому ринку вкладені саме у гривневі ОВДП. Відзначимо, що за підсумками первинних аукціонів 8 грудня, вперше з лютого, зафіксований приріст вкладень іноземних структур в український внутрішній борг.
5️⃣ Інвестиції фізичних осіб в ОВДП відновили приріст ще у вересні. Водночас населення не відіграє значної части на цьому ринку – 1,18% на початку року та менше 1% станом на ранок 10 грудня.
6️⃣ Днями внутрішні державні облігації придбав великий муніципалітет. Статистика НБУ свідчить про те, що у власності територіальних громад тепер є ОВДП на суму 123 млн грн. У загальному обсязі це мізер – 0,01%....................
Пишу только для тех кому интересно, остальных просьба найти соответсвующий функцию,позволяющую не читать эти сообщения.
ПРОХАННЯ ДО ТРОЛІВ п і ш л и ... :!: :idea:
Автор77
 
Повідомлень: 871
З нами з: 09.11.16
Подякував: 119 раз.
Подякували: 1133 раз.
 
Профіль
1
5
9
Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 19:13

  Amid написав: часть уйдёт сразу в валюту.

И чтобы им было легче обвалили курс бакса
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
vitaliy_berdinskikh
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2287
З нами з: 06.08.19
Подякував: 566 раз.
Подякували: 342 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 19:17

vitaliian
Валютный рынок в контексте ДС

Это ж шутка была ,неужели юмора не понимаете?
Написал же образно - "за день-два до коллапса".
Понятно, что тогда иная ситуация была, и денег внешних мало давали, и доходность росла конскими темпами,и игроков все больше включалось и пирамида была явная,а не скрытая.

А суть написанного была в том, что инсайд насчет глубины рисков по ОВГЗ есть только у очень ограниченного числа лиц.

Лучше вот это прокомментируйте:
https://news.finance.ua/ua/news/-/48397 ... -u-yevropi

.............Якщо порівнювати з цінами на європейській енергобіржі Nord Pool, ціна в ОЕС України (50,94 євро/МВт-год) перевищує ціни:

в Норвегії (19,24 євро/МВт-год) в 2,6 рази,
у Швеції (47,22 євро/МВт-год) – на 7,3%,
в Німеччині (42,99 євро/МВт-год) – на 15,6%,
у Франції (47,54 євро/МВт-год) – на 6,7%,
в Австрії (50,71 євро/МВт-год) – на 0,4%.............

А еще вот это из этой же новости:

.........ДП “Оператор ринку” за підсумками роботи в січні-вересні 2020 року отримало чистий дохід в розмірі 43 млрд грн, а чистий прибуток склав 10 млн грн...........

Это ж как надо пилить и раскидывать на расходы, чтобы из 43 млрд. чистого дохода поиметь аж 10 млн.гривны прибыли.

Вот и вся суть экономической системы страны Украина,

а также перспектив нац.валюты в долгосрочке во всяком случае, при неизменении этой системы хотя бы косметически.
Востаннє редагувалось Автор77 в Пон 14 гру, 2020 19:21, всього редагувалось 1 раз.
Пишу только для тех кому интересно, остальных просьба найти соответсвующий функцию,позволяющую не читать эти сообщения.
ПРОХАННЯ ДО ТРОЛІВ п і ш л и ... :!: :idea:
Автор77
 
Повідомлень: 871
З нами з: 09.11.16
Подякував: 119 раз.
Подякували: 1133 раз.
 
Профіль
1
5
9
Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 19:23

Мы с Тамарой ходим парой.Рашисткая рупия посыпалась,посмотрим завтра и на наш типарынок.
Дед Мороз
Аватар користувача
 
Повідомлень: 813
З нами з: 08.11.08
Подякував: 15 раз.
Подякували: 204 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 19:25

  Дед Мороз написав:Мы с Тамарой ходим парой.Рашисткая рупия посыпалась,посмотрим завтра и на наш типарынок.

Навальный обвалил?
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
vitaliy_berdinskikh
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2287
З нами з: 06.08.19
Подякував: 566 раз.
Подякували: 342 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 19:26

Правління Національного банку ухвалило рішення про віднесення АТ "Місто Банк" до категорії неплатоспроможних у зв’язку зі зменшенням нормативів капіталу на 50 і більше відсотків від мінімального встановленого рівня.

Загалом можлива сума виплат гарантованої суми вкладникам на 1 листопада 2020 року становить 307,8 млн грн (60% від загальної суми вкладів фізосіб).
Востаннє редагувалось Moneta в Пон 14 гру, 2020 19:28, всього редагувалось 1 раз.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Moneta
 
Повідомлень: 2814
З нами з: 26.06.11
Подякував: 47 раз.
Подякували: 1221 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 6969697069716972>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Вкладчик1234 і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 2085, 2086, 2087
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
20860 2715682
Переглянути останнє повідомлення
Пон 14 гру, 2020 19:16
Zebra
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 62, 63, 64
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
634 144450
Переглянути останнє повідомлення
Суб 12 гру, 2020 05:18
Амвросий
Валютный рынок в мире 1 ... 731, 732, 733
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7321 1696719
Переглянути останнє повідомлення
Чет 10 гру, 2020 17:59
komant733

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Юнекс Банк (2495)
14.12.2020 19:37
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.