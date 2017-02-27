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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 14 гру, 2020 19:27
Не нужно заканчивать Оксфордов и Кембриджей,чтобы брать под 6% и размещать под 12%.Доколе?
Додано: Пон 14 гру, 2020 19:36
vitaliian жаль,нет с нами дяди Саши.Был бы у тебя бан пожизненный.Такое пишешь...жуть.
Додано: Пон 14 гру, 2020 19:40
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Ну что до каких чисел дойдём в этом ремейке 2019 года?
24.хх?
П.с. Рiкетистов жалко.
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