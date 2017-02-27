RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6969697069716972
Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 19:27

Не нужно заканчивать Оксфордов и Кембриджей,чтобы брать под 6% и размещать под 12%.Доколе?
Дед Мороз
Аватар користувача
 
Повідомлень: 813
З нами з: 08.11.08
Подякував: 15 раз.
Подякували: 204 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 19:36

vitaliian жаль,нет с нами дяди Саши.Был бы у тебя бан пожизненный.Такое пишешь...жуть.
Дед Мороз
Аватар користувача
 
Повідомлень: 813
З нами з: 08.11.08
Подякував: 15 раз.
Подякували: 204 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 19:40

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Ну что до каких чисел дойдём в этом ремейке 2019 года?
24.хх?

П.с. Рiкетистов жалко.
Captain Obvious
 
Повідомлень: 1419
З нами з: 05.11.10
Подякував: 0 раз.
Подякували: 361 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 6969697069716972
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Вкладчик1234 і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 2085, 2086, 2087
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
20860 2715683
Переглянути останнє повідомлення
Пон 14 гру, 2020 19:16
Zebra
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 62, 63, 64
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
634 144450
Переглянути останнє повідомлення
Суб 12 гру, 2020 05:18
Амвросий
Валютный рынок в мире 1 ... 731, 732, 733
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7321 1696719
Переглянути останнє повідомлення
Чет 10 гру, 2020 17:59
komant733

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Юнекс Банк (2495)
14.12.2020 19:37
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.