А дальше зависит от уровня образования, интеллекта, опыта, вкусов и ожиданий. Недвижимость и депозит были самыми простыми способами получения пассивного дохода, я бы сказал элементарными. Недвижимости настроили и настроят еще, люди с деньгами постепенно будут переезжать в нормальные условия (где к примеру кухня 15-20м2 а не 5м2, меня например кухня 9м2 уже не устраивает), куда скажите будут девать хрущи маломерки или панельные трешки с 60м2 где ценник за отопление этой зимой превысит 5000 грн/мес? Продавать за ту цену которую будут готовы платить желающие там жить. Это жильё будет признано неликвидом (чем оно и является).
Captain Obvious написав:Ну что до каких чисел дойдём в этом ремейке 2019 года? 24.хх?
П.с. Рiкетистов жалко.
Помните фильм «Командир счастливой щуки»?Он тоже ждал курса 24.Плохо кончил...
ну хотя бы 27 будет когда нибудь? Какой там ЭОК на сегодняшний день?
Смотрим,когда будет показательная порка депозитчиков и ждунов курса 24.А она будет.И будут вопли и сопли про несправедливость и мировой заговор.Я бы каждому вкладчику банка Аркада,Надра,Михайловский...когда бы они в очередной раз выходили с соплями к НБУ,выписывал пенделя.Буратины ***...
В Moody's отозвали кредитный рейтинг т.н. "бондов Путина-Януковича" на сумму 3 млрд долларов. Отозванный рейтинг Са значит дефолт эмитента с очень низкой вероятностью восстановления стоимости.
Решение было принято по итогам рассмотрения спора в Верховном суде Британии 9-12 декабря. Это может значить как выведение бумаг с рынка (если суд станет на нашу сторону - т.е. признает отсутствие долга), так и возможность поднятия кредитного рейтинга бумаг (если суд станет на сторону РФ и признает долг действительным).
Но что настораживает - какой смысл действовать на упреждение и отзывать рейтинг дефолта эмитента по бумагам, по которым существует вероятность признания кредита недействительным? Они спокойно могут продолжать иметь рейтинг Са - интересы участников долгового рынка это никак не затрагивает. Т.е. при этом сценарии наиболее логичным было бы бездействие, нежели отзыв рейтинга...
zРадио написав:В Moody's отозвали кредитный рейтинг т.н. "бондов Путина-Януковича" на сумму 3 млрд долларов. Отозванный рейтинг Са значит дефолт эмитента с очень низкой вероятностью восстановления стоимости.
Решение было принято по итогам рассмотрения спора в Верховном суде Британии 9-12 декабря. Это может значить как выведение бумаг с рынка (если суд станет на нашу сторону - т.е. признает отсутствие долга), так и возможность поднятия кредитного рейтинга бумаг (если суд станет на сторону РФ и признает долг действительным).
Но что настораживает - какой смысл действовать на упреждение и отзывать рейтинг дефолта эмитента по бумагам, по которым существует вероятность признания кредита недействительным? Они спокойно могут продолжать иметь рейтинг Са - интересы участников долгового рынка это никак не затрагивает. Т.е. при этом сценарии наиболее логичным было бы бездействие, нежели отзыв рейтинга...