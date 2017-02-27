RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6970697169726973>
Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 19:27

Не нужно заканчивать Оксфордов и Кембриджей,чтобы брать под 6% и размещать под 12%.Доколе?
Дед Мороз
Аватар користувача
 
Повідомлень: 816
З нами з: 08.11.08
Подякував: 15 раз.
Подякували: 205 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 19:36

vitaliian жаль,нет с нами дяди Саши.Был бы у тебя бан пожизненный.Такое пишешь...жуть.
Дед Мороз
Аватар користувача
 
Повідомлень: 816
З нами з: 08.11.08
Подякував: 15 раз.
Подякували: 205 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 19:40

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Ну что до каких чисел дойдём в этом ремейке 2019 года?
24.хх?

П.с. Рiкетистов жалко.
Captain Obvious
 
Повідомлень: 1419
З нами з: 05.11.10
Подякував: 0 раз.
Подякували: 361 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 19:44

:roll:
  vitaliian написав:
  dir написав:Допустим избавились. Дальше?

А дальше зависит от уровня образования, интеллекта, опыта, вкусов и ожиданий. Недвижимость и депозит были самыми простыми способами получения пассивного дохода, я бы сказал элементарными. Недвижимости настроили и настроят еще, люди с деньгами постепенно будут переезжать в нормальные условия (где к примеру кухня 15-20м2 а не 5м2, меня например кухня 9м2 уже не устраивает), куда скажите будут девать хрущи маломерки или панельные трешки с 60м2 где ценник за отопление этой зимой превысит 5000 грн/мес? Продавать за ту цену которую будут готовы платить желающие там жить. Это жильё будет признано неликвидом (чем оно и является).

Утеплять і буде ліквід.
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22578
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1182 раз.
Подякували: 1675 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 19:47

  Captain Obvious написав:Ну что до каких чисел дойдём в этом ремейке 2019 года?
24.хх?

П.с. Рiкетистов жалко.

Помните фильм «Командир счастливой щуки»?Он тоже ждал курса 24.Плохо кончил...
Дед Мороз
Аватар користувача
 
Повідомлень: 816
З нами з: 08.11.08
Подякував: 15 раз.
Подякували: 205 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 19:53

  Дед Мороз написав:
  Captain Obvious написав:Ну что до каких чисел дойдём в этом ремейке 2019 года?
24.хх?

П.с. Рiкетистов жалко.

Помните фильм «Командир счастливой щуки»?Он тоже ждал курса 24.Плохо кончил...

ну хотя бы 27 будет когда нибудь? :)
Какой там ЭОК на сегодняшний день?
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
Proofy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1728
З нами з: 24.10.08
Подякував: 46 раз.
Подякували: 153 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 20:02

  Дед Мороз написав:vitaliian жаль,нет с нами дяди Саши.Был бы у тебя бан пожизненный.Такое пишешь...жуть.

Зачем читаете? Добавьте меня в чс, я уже кажется просил. Неэтично за ДС решать что бы он сделал со мной, впрочем мораль и этичность, это не про вас.
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24/$ Не читаю Дед Мороз
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5303
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1094 раз.
Подякували: 1542 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 20:05

  Proofy написав:
  Дед Мороз написав:
  Captain Obvious написав:Ну что до каких чисел дойдём в этом ремейке 2019 года?
24.хх?

П.с. Рiкетистов жалко.

Помните фильм «Командир счастливой щуки»?Он тоже ждал курса 24.Плохо кончил...

ну хотя бы 27 будет когда нибудь? :)
Какой там ЭОК на сегодняшний день?

Смотрим,когда будет показательная порка депозитчиков и ждунов курса 24.А она будет.И будут вопли и сопли про несправедливость и мировой заговор.Я бы каждому вкладчику банка Аркада,Надра,Михайловский...когда бы они в очередной раз выходили с соплями к НБУ,выписывал пенделя.Буратины ***...
Дед Мороз
Аватар користувача
 
Повідомлень: 816
З нами з: 08.11.08
Подякував: 15 раз.
Подякували: 205 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 20:11

В Moody's отозвали кредитный рейтинг т.н. "бондов Путина-Януковича" на сумму 3 млрд долларов. Отозванный рейтинг Са значит дефолт эмитента с очень низкой вероятностью восстановления стоимости.

Решение было принято по итогам рассмотрения спора в Верховном суде Британии 9-12 декабря. Это может значить как выведение бумаг с рынка (если суд станет на нашу сторону - т.е. признает отсутствие долга), так и возможность поднятия кредитного рейтинга бумаг (если суд станет на сторону РФ и признает долг действительным).

Но что настораживает - какой смысл действовать на упреждение и отзывать рейтинг дефолта эмитента по бумагам, по которым существует вероятность признания кредита недействительным? Они спокойно могут продолжать иметь рейтинг Са - интересы участников долгового рынка это никак не затрагивает. Т.е. при этом сценарии наиболее логичным было бы бездействие, нежели отзыв рейтинга...

Moody's відкликало рейтинг "Ca" "російських" євробондів України 2013 року на $3 млрд
https://ua.interfax.com.ua/news/economic/709753.html
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8748
З нами з: 02.05.18
Подякував: 1642 раз.
Подякували: 3685 раз.
 
Профіль
12
5
3
Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 20:16

  zРадио написав:В Moody's отозвали кредитный рейтинг т.н. "бондов Путина-Януковича" на сумму 3 млрд долларов. Отозванный рейтинг Са значит дефолт эмитента с очень низкой вероятностью восстановления стоимости.

Решение было принято по итогам рассмотрения спора в Верховном суде Британии 9-12 декабря. Это может значить как выведение бумаг с рынка (если суд станет на нашу сторону - т.е. признает отсутствие долга), так и возможность поднятия кредитного рейтинга бумаг (если суд станет на сторону РФ и признает долг действительным).

Но что настораживает - какой смысл действовать на упреждение и отзывать рейтинг дефолта эмитента по бумагам, по которым существует вероятность признания кредита недействительным? Они спокойно могут продолжать иметь рейтинг Са - интересы участников долгового рынка это никак не затрагивает. Т.е. при этом сценарии наиболее логичным было бы бездействие, нежели отзыв рейтинга...

Moody's відкликало рейтинг "Ca" "російських" євробондів України 2013 року на $3 млрд
https://ua.interfax.com.ua/news/economic/709753.html
да какая разница?Разместим бумажки под 20% на трильйон и все будет тип-топ.
Дед Мороз
Аватар користувача
 
Повідомлень: 816
З нами з: 08.11.08
Подякував: 15 раз.
Подякували: 205 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 6970697169726973>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Василь-Рівне, ЛОБ і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 2085, 2086, 2087
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
20861 2715868
Переглянути останнє повідомлення
Пон 14 гру, 2020 20:48
hxbbgaf
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 62, 63, 64
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
634 144464
Переглянути останнє повідомлення
Суб 12 гру, 2020 05:18
Амвросий
Валютный рынок в мире 1 ... 731, 732, 733
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7321 1696736
Переглянути останнє повідомлення
Чет 10 гру, 2020 17:59
komant733

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Місто Банк (807)
14.12.2020 21:07
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.