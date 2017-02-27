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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6970697169726973
Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 20:19

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Дед Мороз написав:Мы с Тамарой ходим парой.Рашисткая рупия посыпалась,посмотрим завтра и на наш типарынок.

Так, а що викликало таке падіння ? На момент 73,97 замість 72,8 вранці .
edgar_po
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 20:26

  edgar_po написав:
  Дед Мороз написав:Мы с Тамарой ходим парой.Рашисткая рупия посыпалась,посмотрим завтра и на наш типарынок.

Так, а що викликало таке падіння ? На момент 73,97 замість 72,8 вранці .

75 почти в обменках, Нефть...
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
Proofy
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Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 20:31

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Proofy написав:75 почти в обменках, Нефть...

нафта на місці, щось інше...
edgar_po
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 20:39

  edgar_po написав:
  Proofy написав:75 почти в обменках, Нефть...

нафта на місці, щось інше...


https://youtu.be/smhi6jts97I
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Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 20:45

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Та то ппц!
Ну ще наперед зпрогнозувати курс важко - це розумію, але щоб вже після розвернення, ніхто толком пояснити не може, то.... - я справді на фінансовому форумі знаходжусь? :D
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
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Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 20:54

  Долярчик написав:Та то ппц!
Ну ще наперед зпрогнозувати курс важко - це розумію, але щоб вже після розвернення, ніхто толком пояснити не може, то.... - я справді на фінансовому форумі знаходжусь? :D

Все є. Просто ви не там шукаєте :-)
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
Realist
 
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