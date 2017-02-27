Так, а що викликало таке падіння ? На момент 73,97 замість 72,8 вранці .
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 14 гру, 2020 20:19
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Додано: Пон 14 гру, 2020 20:26
75 почти в обменках, Нефть...
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
Додано: Пон 14 гру, 2020 20:31
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Додано: Пон 14 гру, 2020 20:45
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Та то ппц!
Ну ще наперед зпрогнозувати курс важко - це розумію, але щоб вже після розвернення, ніхто толком пояснити не може, то.... - я справді на фінансовому форумі знаходжусь?
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ!
Додано: Пон 14 гру, 2020 20:54
Все є. Просто ви не там шукаєте
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
Додано: Пон 14 гру, 2020 21:48
Додано: Пон 14 гру, 2020 22:09
У нас на дне цен в 2015-2016 было -50% долларовых цен на фоне трехкратной девальвации.
Цены в 2018-2019 выросли на фоне ревальвации, а не кризиса.
Коммунальные, отопление не влияют на цену - это бла-бла-бла, не более.
Додано: Пон 14 гру, 2020 22:18
Ви серйозно???
-"можливо буде падати дощ, а може і не буде!"
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ!
Додано: Пон 14 гру, 2020 22:19
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Поверніть Траста - в нього більш точніші прогнози!
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ!
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