|
|
|
Валютный рынок в контексте ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 14 гру, 2020 20:19
Дед Мороз написав:
Мы с Тамарой ходим парой.Рашисткая рупия посыпалась,посмотрим завтра и на наш типарынок.
Так, а що викликало таке падіння ? На момент 73,97 замість 72,8 вранці .
-
edgar_po
-
-
- Повідомлень: 349
- З нами з: 09.04.16
- Подякував: 18 раз.
- Подякували: 97 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 14 гру, 2020 20:26
edgar_po написав: Дед Мороз написав:
Мы с Тамарой ходим парой.Рашисткая рупия посыпалась,посмотрим завтра и на наш типарынок.
Так, а що викликало таке падіння ? На момент 73,97 замість 72,8 вранці .
75 почти в обменках, Нефть...
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
-
Proofy
-
-
- Повідомлень: 1728
- З нами з: 24.10.08
- Подякував: 46 раз.
- Подякували: 153 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 14 гру, 2020 20:31
Proofy написав:
75 почти в обменках, Нефть...
нафта на місці, щось інше...
-
edgar_po
-
-
- Повідомлень: 349
- З нами з: 09.04.16
- Подякував: 18 раз.
- Подякували: 97 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 14 гру, 2020 20:54
Все є. Просто ви не там шукаєте
Долярчик написав:
Та то ппц!
Ну ще наперед зпрогнозувати курс важко - це розумію, але щоб вже після розвернення, ніхто толком пояснити не може, то.... - я справді на фінансовому форумі знаходжусь?
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
-
Realist
-
-
- Повідомлень: 939
- З нами з: 23.01.09
- Подякував: 627 раз.
- Подякували: 785 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 14 гру, 2020 21:48
Амвросий написав:
И у правительства тоже все ок. В долг берут они, а отдавать будет население, когда те кто брал и тратил кредит уже будут на яхтах на лазурном берегу отдыхать
.
Есть еще альтернатива отдыха
- на киче и на кладбище
-
ТИХИЙ
-
-
- Повідомлень: 3037
- З нами з: 10.10.10
- Подякував: 117 раз.
- Подякували: 344 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 14 гру, 2020 22:09
vitaliian написав:
на фоне кризиса существенно выросли цены, это нервы. Аренда приносит менее 10% годовых в гривне. Коммунальные (отопление) в этом году существенно выросли, вся хрущевско-брежневская панель зимой должны будут оплачивать космические счета - самое время избавится от лишних метров.
У нас на дне цен в 2015-2016 было -50% долларовых цен на фоне трехкратной
девальвации.
Цены в 2018-2019 выросли на фоне ревальвации, а не кризиса.
Коммунальные, отопление не влияют на цену - это бла-бла-бла, не более.
-
vladimir07
-
-
- Повідомлень: 1437
- З нами з: 30.01.14
- Подякував: 48 раз.
- Подякували: 78 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 14 гру, 2020 22:55
Ви серйозно?
- прогноз накшталт - "вмрете бабцю? - ні, буду жила!"
Або - "можливо буде падати дощ, а може і не буде!"
orest написав:
Зараз зберігається певна імовірність повернутися на якийсь час і до 28,5(,3) також є шанс зміцнитися до 27,5.
ДумайТЕ!ДійТЕ! БагатійТЕ!
-
Долярчик
-
-
- Повідомлень: 9195
- З нами з: 19.10.15
- Подякував: 554 раз.
- Подякували: 609 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 14 гру, 2020 23:09
vitaliian написав:
куда скажите будут девать хрущи маломерки или панельные трешки с 60м2 где ценник за отопление этой зимой превысит 5000 грн/мес? Продавать за ту цену которую будут готовы платить желающие там жить. Это жильё будет признано неликвидом (чем оно и является).
во-первых, где вы такие цифры берёте? Реально, вряд ли больше 2 500, а при наличии счётчика на дом - до 2 000. Наценка "за новострой" будет окупаться лет 30 (если считать через экономию на отоплении).
Во-вторых, возможность жить в нормальном, не перенаселённом, зелёном дворе со всей инфраструктурой сообразно численности населения - само по себе тоже огромное благо, которое не может быть бесплатным.
-
juristkostya
-
-
- Повідомлень: 3372
- З нами з: 08.12.13
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 971 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 14 гру, 2020 23:26
vitaliian написав:
Коммунальные (отопление) в этом году существенно выросли,
ну-ну. На самом деле, подешевели, это "медицинский факт" (газ подешевел, и с некоторым лагом Нацкомиссия пересмотрела все тарифы, где он присутствует в себестоимости).
-
juristkostya
-
-
- Повідомлень: 3372
- З нами з: 08.12.13
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 971 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: juristkostya
і 2 гостей
Модератори:
ТупУм, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|20863
|2716272
|
|
|634
|144495
|
|
|7321
|1696924
|
|