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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6971697269736974>
Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 20:19

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Дед Мороз написав:Мы с Тамарой ходим парой.Рашисткая рупия посыпалась,посмотрим завтра и на наш типарынок.

Так, а що викликало таке падіння ? На момент 73,97 замість 72,8 вранці .
edgar_po
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 20:26

  edgar_po написав:
  Дед Мороз написав:Мы с Тамарой ходим парой.Рашисткая рупия посыпалась,посмотрим завтра и на наш типарынок.

Так, а що викликало таке падіння ? На момент 73,97 замість 72,8 вранці .

75 почти в обменках, Нефть...
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
Proofy
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Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 20:31

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Proofy написав:75 почти в обменках, Нефть...

нафта на місці, щось інше...
edgar_po
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 20:45

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Та то ппц!
Ну ще наперед зпрогнозувати курс важко - це розумію, але щоб вже після розвернення, ніхто толком пояснити не може, то.... - я справді на фінансовому форумі знаходжусь? :D
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
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Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 20:54

  Долярчик написав:Та то ппц!
Ну ще наперед зпрогнозувати курс важко - це розумію, але щоб вже після розвернення, ніхто толком пояснити не може, то.... - я справді на фінансовому форумі знаходжусь? :D

Все є. Просто ви не там шукаєте :-)
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
Realist
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 21:48

  Амвросий написав:И у правительства тоже все ок. В долг берут они, а отдавать будет население, когда те кто брал и тратил кредит уже будут на яхтах на лазурном берегу отдыхать. :D

Есть еще альтернатива отдыха - на киче и на кладбище 8)
ТИХИЙ
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Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 22:09

  vitaliian написав:на фоне кризиса существенно выросли цены, это нервы. Аренда приносит менее 10% годовых в гривне. Коммунальные (отопление) в этом году существенно выросли, вся хрущевско-брежневская панель зимой должны будут оплачивать космические счета - самое время избавится от лишних метров.


У нас на дне цен в 2015-2016 было -50% долларовых цен на фоне трехкратной девальвации.
Цены в 2018-2019 выросли на фоне ревальвации, а не кризиса.
Коммунальные, отопление не влияют на цену - это бла-бла-бла, не более.
vladimir07
 
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1
Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 22:55

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Realist написав:
  Долярчик написав:Та то ппц!
Ну ще наперед зпрогнозувати курс важко - це розумію, але щоб вже після розвернення, ніхто толком пояснити не може, то.... - я справді на фінансовому форумі знаходжусь? :D

Все є. Просто ви не там шукаєте :-)

Ви серйозно?
- прогноз накшталт - "вмрете бабцю? - ні, буду жила!" :mrgreen:
Або - "можливо буде падати дощ, а може і не буде!" :mrgreen:
  orest написав:Зараз зберігається певна імовірність повернутися на якийсь час і до 28,5(,3) також є шанс зміцнитися до 27,5.
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
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Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 23:09

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  vitaliian написав:куда скажите будут девать хрущи маломерки или панельные трешки с 60м2 где ценник за отопление этой зимой превысит 5000 грн/мес? Продавать за ту цену которую будут готовы платить желающие там жить. Это жильё будет признано неликвидом (чем оно и является).
во-первых, где вы такие цифры берёте? Реально, вряд ли больше 2 500, а при наличии счётчика на дом - до 2 000. Наценка "за новострой" будет окупаться лет 30 (если считать через экономию на отоплении).
Во-вторых, возможность жить в нормальном, не перенаселённом, зелёном дворе со всей инфраструктурой сообразно численности населения - само по себе тоже огромное благо, которое не может быть бесплатным.
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Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 23:26

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  vitaliian написав:Коммунальные (отопление) в этом году существенно выросли,
ну-ну. На самом деле, подешевели, это "медицинский факт" (газ подешевел, и с некоторым лагом Нацкомиссия пересмотрела все тарифы, где он присутствует в себестоимости).
juristkostya
 
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