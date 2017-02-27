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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6971697269736974
Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 23:41

  juristkostya написав:
  vitaliian написав:Коммунальные (отопление) в этом году существенно выросли,
ну-ну. На самом деле, подешевели, это "медицинский факт" (газ подешевел, и с некоторым лагом Нацкомиссия пересмотрела все тарифы, где он присутствует в себестоимости).


где газ подешевел? :mrgreen:
ну-ну.
у нафтогаза по сравнению с годом ранее - ну да, чуть-чуть. А сколько абонентов у нефтегаза?
а у большинства облгазов - от 7 до 9 грн за куб. Плюс, что немаловажно, появилась доставка около гривни, а в некоторых регионах хотят сделать по около 2. Так что легким движением руки за кубик газа почти десять гривень платят например в Одессе.
https://index.minfin.com.ua/tariff/gas/
Alex2007
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Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 23:43

  vladimir07 написав:Коммунальные, отопление не влияют на цену - это бла-бла-бла, не более.

Может в Киеве не влияют, а на периферии областных центров 4-х комнатные квартиры уже превратились в неликвид, потому что за год тянут $800-1000 коммунальных.
И это газ еще не восстановился в цене до $400 за 1000 кубометров, а стоит 180-190 на европейских хабах.
Коммуналка будет обходиться в $2000 за квартиру трешку уже через 2-3 года.
Цены будут подтягиваться в европейским.
Должникам уже автоматизированно блокируют все счета в банках, арестовывают имущество, транспорт, выезд за рубеж.
Востаннє редагувалось Zebra в Пон 14 гру, 2020 23:46, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 23:44

  juristkostya написав:
  vitaliian написав:куда скажите будут девать хрущи маломерки или панельные трешки с 60м2 где ценник за отопление этой зимой превысит 5000 грн/мес? Продавать за ту цену которую будут готовы платить желающие там жить. Это жильё будет признано неликвидом (чем оно и является).
во-первых, где вы такие цифры берёте? Реально, вряд ли больше 2 500, а при наличии счётчика на дом - до 2 000. Наценка "за новострой" будет окупаться лет 30 (если считать через экономию на отоплении).
Во-вторых, возможность жить в нормальном, не перенаселённом, зелёном дворе со всей инфраструктурой сообразно численности населения - само по себе тоже огромное благо, которое не может быть бесплатным.

жмуриккостя живет в хруще? тогда платежки в студию.....
ROLF
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Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 23:47

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Востаннє редагувалось ruvex в Вів 15 гру, 2020 00:13, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 23:49

  Alex2007 написав:
  juristkostya написав:
  vitaliian написав:Коммунальные (отопление) в этом году существенно выросли,
ну-ну. На самом деле, подешевели, это "медицинский факт" (газ подешевел, и с некоторым лагом Нацкомиссия пересмотрела все тарифы, где он присутствует в себестоимости).


где газ подешевел? :mrgreen:
ну-ну.
у нафтогаза по сравнению с годом ранее - ну да, чуть-чуть. А сколько абонентов у нефтегаза?
а у большинства облгазов - от 7 до 9 грн за куб. Плюс, что немаловажно, появилась доставка около гривни, а в некоторых регионах хотят сделать по около 2. Так что легким движением руки за кубик газа почти десять гривень платят например в Одессе.
https://index.minfin.com.ua/tariff/gas/

чем спорить, посмотрите цены на центральное отопление/горячую воду в динамике. Они подешевели именно как следствие подешевевшего газа. В прошлом декабре примерно на 20-24 %, в этом сентябре снова подешевели, хотя и не так сильно (3-13%)
Востаннє редагувалось juristkostya в Пон 14 гру, 2020 23:52, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 23:50

  juristkostya написав:
  vitaliian написав:Коммунальные (отопление) в этом году существенно выросли,
ну-ну. На самом деле, подешевели, это "медицинский факт" (газ подешевел, и с некоторым лагом Нацкомиссия пересмотрела все тарифы, где он присутствует в себестоимости).

Это где они подешевели? Фиртошевские облгазсбыты толкают газ по 8+ грн за кубометр + 1-2 доставка, итого 9-10 грн. Таких цен за кубометр раньше не было.

В следующем году газ уже будет по 12-15 грн за кубометр. Еще через год 18-20. Мировые цены на энергоресурсы восстанавливаются.
Zebra
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Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 23:57

  Zebra написав:[ Мировые цены на энергоресурсы восстанавливаются.

если бы вы были внимательнее, вы бы заметили, что предмет обсуждения не "будут ли расти цены на энергоносители?", а "правда ли, что за последний год отопление подорожало?"

Если на первый вопрос можно только строить прогнозы с какой-то степенью вероятности, то по второму мы можем опираться на объективные свершившиеся факты. И ответ на него однозначен: "наглая брехня".
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Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 00:10

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  ROLF написав:живет в хруще? тогда платежки

прошлой зимой в кирпичном доме с общим счётчиком, 55м.кв. - начисления 800-1000 грн/мес.
Сейчас в ж/б панели без счётчика, 70м.кв. - за ноябрь (если экстраполировать на полный месяц) примерно 1 800. Легко прикинуть, что даже в морозном январе будет макс 2500.
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Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 00:11

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Zebra написав:Это где они подешевели?

В тих, хто не сидить і не скиглять про дорогий газ і перейшов до Нафтогаза на річний тариф по 4.73грн чи прикрутили тепловий лічильник, щоб не гріти вулицю й платять по 1500грн за 50м², а не 4000, як тут розказують. Чи вам 40% доплати Фірташу не шкода на резиденцію у Відні?
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