vitaliian написав:Коммунальные (отопление) в этом году существенно выросли,
ну-ну. На самом деле, подешевели, это "медицинский факт" (газ подешевел, и с некоторым лагом Нацкомиссия пересмотрела все тарифы, где он присутствует в себестоимости).
где газ подешевел?
ну-ну.
у нафтогаза по сравнению с годом ранее - ну да, чуть-чуть. А сколько абонентов у нефтегаза? а у большинства облгазов - от 7 до 9 грн за куб. Плюс, что немаловажно, появилась доставка около гривни, а в некоторых регионах хотят сделать по около 2. Так что легким движением руки за кубик газа почти десять гривень платят например в Одессе. https://index.minfin.com.ua/tariff/gas/
vladimir07 написав:Коммунальные, отопление не влияют на цену - это бла-бла-бла, не более.
Может в Киеве не влияют, а на периферии областных центров 4-х комнатные квартиры уже превратились в неликвид, потому что за год тянут $800-1000 коммунальных. И это газ еще не восстановился в цене до $400 за 1000 кубометров, а стоит 180-190 на европейских хабах. Коммуналка будет обходиться в $2000 за квартиру трешку уже через 2-3 года. Цены будут подтягиваться в европейским. Должникам уже автоматизированно блокируют все счета в банках, арестовывают имущество, транспорт, выезд за рубеж.
Востаннє редагувалось Zebra в Пон 14 гру, 2020 23:46, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian написав:куда скажите будут девать хрущи маломерки или панельные трешки с 60м2 где ценник за отопление этой зимой превысит 5000 грн/мес? Продавать за ту цену которую будут готовы платить желающие там жить. Это жильё будет признано неликвидом (чем оно и является).
во-первых, где вы такие цифры берёте? Реально, вряд ли больше 2 500, а при наличии счётчика на дом - до 2 000. Наценка "за новострой" будет окупаться лет 30 (если считать через экономию на отоплении). Во-вторых, возможность жить в нормальном, не перенаселённом, зелёном дворе со всей инфраструктурой сообразно численности населения - само по себе тоже огромное благо, которое не может быть бесплатным.
жмуриккостя живет в хруще? тогда платежки в студию.....
vitaliian написав:Коммунальные (отопление) в этом году существенно выросли,
ну-ну. На самом деле, подешевели, это "медицинский факт" (газ подешевел, и с некоторым лагом Нацкомиссия пересмотрела все тарифы, где он присутствует в себестоимости).
где газ подешевел?
ну-ну.
у нафтогаза по сравнению с годом ранее - ну да, чуть-чуть. А сколько абонентов у нефтегаза? а у большинства облгазов - от 7 до 9 грн за куб. Плюс, что немаловажно, появилась доставка около гривни, а в некоторых регионах хотят сделать по около 2. Так что легким движением руки за кубик газа почти десять гривень платят например в Одессе. https://index.minfin.com.ua/tariff/gas/
чем спорить, посмотрите цены на центральное отопление/горячую воду в динамике. Они подешевели именно как следствие подешевевшего газа. В прошлом декабре примерно на 20-24 %, в этом сентябре снова подешевели, хотя и не так сильно (3-13%)
Востаннє редагувалось juristkostya в Пон 14 гру, 2020 23:52, всього редагувалось 1 раз.
прошлой зимой в кирпичном доме с общим счётчиком, 55м.кв. - начисления 800-1000 грн/мес. Сейчас в ж/б панели без счётчика, 70м.кв. - за ноябрь (если экстраполировать на полный месяц) примерно 1 800. Легко прикинуть, что даже в морозном январе будет макс 2500.
В тих, хто не сидить і не скиглять про дорогий газ і перейшов до Нафтогаза на річний тариф по 4.73грн чи прикрутили тепловий лічильник, щоб не гріти вулицю й платять по 1500грн за 50м², а не 4000, як тут розказують. Чи вам 40% доплати Фірташу не шкода на резиденцію у Відні?