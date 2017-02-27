Додано: Вів 15 гру, 2020 00:34

stryzhko написав: Zebra написав: Это где они подешевели?

В тих, хто не сидить і не скиглять про дорогий газ і перейшов до Нафтогаза на річний тариф по 4.73грн чи прикрутили тепловий лічильник, щоб не гріти вулицю й платять по 1500грн за 50м², а не 4000, як тут розказують. Чи вам 40% доплати Фірташу не шкода на резиденцію у Відні? В тих, хто не сидить і не скиглять про дорогий газ і перейшов до Нафтогаза на річний тариф по 4.73грн чи прикрутили тепловий лічильник, щоб не гріти вулицю й платять по 1500грн за 50м², а не 4000, як тут розказують. Чи вам 40% доплати Фірташу не шкода на резиденцію у Відні?

80% жилого квартирного фонда не могут поставить теплосчетчики, потому что вертикальная разводка. Да и то, с теплосчетчиком много не сэкономишь, уже сейчас платится до 50% за МОПы и "питоме споживання". Потом введут абонплату, и теплосчетчик за 10-15 тысяч грн (плюс поверка раз в 2-4 года за 2000 грн) себя уже не окупит, ну разве что если вообще отоплением не пользоваться.Кто перешел на Нефтегаз - молодец, но дешевый сыр бывает только в мышеловке. Сначала заманивают, потом сделают 12 грн за кубометр.