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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6972697369746975
Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 00:26

  juristkostya написав:Если на первый вопрос можно только строить прогнозы с какой-то степенью вероятности, то по второму мы можем опираться на объективные свершившиеся факты. И ответ на него однозначен: "наглая брехня".

В регионах Украины начали резко повышать тарифы на отопление. В частности, в Николаеве местное облтеплоэнерго подняло цены на 35%, а в Одессе - на 23%.
https://antikor.com.ua/articles/425006- ... _otoplenie

Процесс пошел.
Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 00:34

  stryzhko написав:
Zebra написав:Это где они подешевели?

В тих, хто не сидить і не скиглять про дорогий газ і перейшов до Нафтогаза на річний тариф по 4.73грн чи прикрутили тепловий лічильник, щоб не гріти вулицю й платять по 1500грн за 50м², а не 4000, як тут розказують. Чи вам 40% доплати Фірташу не шкода на резиденцію у Відні?

80% жилого квартирного фонда не могут поставить теплосчетчики, потому что вертикальная разводка. Да и то, с теплосчетчиком много не сэкономишь, уже сейчас платится до 50% за МОПы и "питоме споживання". Потом введут абонплату, и теплосчетчик за 10-15 тысяч грн (плюс поверка раз в 2-4 года за 2000 грн) себя уже не окупит, ну разве что если вообще отоплением не пользоваться.

Кто перешел на Нефтегаз - молодец, но дешевый сыр бывает только в мышеловке. Сначала заманивают, потом сделают 12 грн за кубометр.
Востаннє редагувалось Zebra в Вів 15 гру, 2020 00:34, всього редагувалось 1 раз.
Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 00:34

  Zebra написав:
Процесс пошел.

Это всего лишь говорит, что в этих конкретных теплосетях тарифы были занижены и к Нацкомиссии наконец дошли руки их пересмотреть.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 00:39

  Zebra написав:80% жилого квартирного фонда не могут поставить теплосчетчики, потому что вертикальная разводка. Да и то, с теплосчетчиком много не сэкономишь, уже сейчас платится до 50% за МОПы и "питоме споживання". Потом введут абонплату, и теплосчетчик за 10-15 тысяч грн (плюс поверка раз в 2-4 года за 2000 грн) себя уже не окупит, ну разве что если вообще отоплением не пользоваться.

Кто перешел на Нефтегаз - молодец, но дешевый сыр бывает только в мышеловке. Сначала заманивают, потом сделают 12 грн за кубометр.

1. Счётчик на подъезд - это уже порядка 30% экономии. Поставить можно в любой дом, затраты на установку/поверку, поделеннвые на 20-50 квартир - копейки.
2. Наличие рынка гарантирует конкуренцию. Для примера смотрите рынок э/э и того же газа для пром потребителей - там рынок уже не один год, и резкого залипания цен не наблюдается
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Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 00:41

Однозначно в ТОП, хоть и оффтоп.

  juristkostya написав:Это всего лишь говорит, что в этих конкретных теплосетях тарифы были занижены и к Нацкомиссии наконец дошли руки их пересмотреть.


п.с. Никогда такого не было, и вот опять.
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Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 00:47

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Zebra написав:80% жилого квартирного фонда не могут поставить теплосчетчики, потому что вертикальная разводка.

Саме в такому лічильник і встановлений)) Мова ж про загальнобудинкові. У нас в провінції 90% будинків ними обладнані і 1200грн за 2-к панельку цілком прийнятна ціна.
А в знайомих з індивідуальними в утеплених новобудовах там взагалі смішні 800-900грн. Звідки казки про 5000грн за 60м² поки не зрозуміло. Може платіжку скините?))
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 00:50

  juristkostya написав:
  Zebra написав:80% жилого квартирного фонда не могут поставить теплосчетчики, потому что вертикальная разводка. Да и то, с теплосчетчиком много не сэкономишь, уже сейчас платится до 50% за МОПы и "питоме споживання". Потом введут абонплату, и теплосчетчик за 10-15 тысяч грн (плюс поверка раз в 2-4 года за 2000 грн) себя уже не окупит, ну разве что если вообще отоплением не пользоваться.

Кто перешел на Нефтегаз - молодец, но дешевый сыр бывает только в мышеловке. Сначала заманивают, потом сделают 12 грн за кубометр.

1. Счётчик на подъезд - это уже порядка 30% экономии. Поставить можно в любой дом, затраты на установку/поверку, поделеннвые на 20-50 квартир - копейки.

Откуда взята цифра 30% экономии? Прошлая зима была теплой, вот и экономикая. Будут сибирские морозы, экономия будет +30%

2. Наличие рынка гарантирует конкуренцию. Для примера смотрите рынок э/э и того же газа для пром потребителей - там рынок уже не один год, и резкого залипания цен не наблюдается


Дешевые энергоресурсы на мировых рынках - временное явление. Все циклично. Газ по $400 вернется, как и нефть по $100+. Фондовый пузырь в начале 2000-х сдулся, и деньги стали перетекать в сырьевые рынки. Потом сдулся в 2008 и снова до 2014 года дорожай. Уже сейчас очевидна тенденция, что халява заканчивается. Евро дорожает, значит европейцы как основной потребитель смогут платить больше, и это снова начнет взвинчивать цены.
Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 00:52

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Брент $50
Газ $180-$190

Брент через 2-3 года по $100+
Газ по $400+

Цена на газ 20 грн за кубометр - легко.
Бензин по 50 грн - легко.
1 Ггкал по 3000-4000 грн - проще простого.
Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 01:03

  stryzhko написав:Звідки казки про 5000грн за 60м² поки не зрозуміло. Може платіжку скините?))

5000 грн буде, коли ціни на газ повернуться до $400+ за 1000 кубометрів. Ціни на енергоресурси завжди повертаються.
Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 01:13

  Zebra написав:Брент $50
Газ $180-$190

Брент через 2-3 года по $100+
Газ по $400+

Цена на газ 20 грн за кубометр - легко.
Бензин по 50 грн - легко.
1 Ггкал по 3000-4000 грн - проще простого.


Ещё одно повышение цены на газ или доставку и выгоднее будет пропан-бутан на АЗС покупать для отопления. :)
andrein
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