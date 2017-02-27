juristkostya написав:Если на первый вопрос можно только строить прогнозы с какой-то степенью вероятности, то по второму мы можем опираться на объективные свершившиеся факты. И ответ на него однозначен: "наглая брехня".
В тих, хто не сидить і не скиглять про дорогий газ і перейшов до Нафтогаза на річний тариф по 4.73грн чи прикрутили тепловий лічильник, щоб не гріти вулицю й платять по 1500грн за 50м², а не 4000, як тут розказують. Чи вам 40% доплати Фірташу не шкода на резиденцію у Відні?
80% жилого квартирного фонда не могут поставить теплосчетчики, потому что вертикальная разводка. Да и то, с теплосчетчиком много не сэкономишь, уже сейчас платится до 50% за МОПы и "питоме споживання". Потом введут абонплату, и теплосчетчик за 10-15 тысяч грн (плюс поверка раз в 2-4 года за 2000 грн) себя уже не окупит, ну разве что если вообще отоплением не пользоваться.
Кто перешел на Нефтегаз - молодец, но дешевый сыр бывает только в мышеловке. Сначала заманивают, потом сделают 12 грн за кубометр.
Востаннє редагувалось Zebra в Вів 15 гру, 2020 00:34, всього редагувалось 1 раз.
Zebra написав:80% жилого квартирного фонда не могут поставить теплосчетчики, потому что вертикальная разводка. Да и то, с теплосчетчиком много не сэкономишь, уже сейчас платится до 50% за МОПы и "питоме споживання". Потом введут абонплату, и теплосчетчик за 10-15 тысяч грн (плюс поверка раз в 2-4 года за 2000 грн) себя уже не окупит, ну разве что если вообще отоплением не пользоваться.
Кто перешел на Нефтегаз - молодец, но дешевый сыр бывает только в мышеловке. Сначала заманивают, потом сделают 12 грн за кубометр.
1. Счётчик на подъезд - это уже порядка 30% экономии. Поставить можно в любой дом, затраты на установку/поверку, поделеннвые на 20-50 квартир - копейки. 2. Наличие рынка гарантирует конкуренцию. Для примера смотрите рынок э/э и того же газа для пром потребителей - там рынок уже не один год, и резкого залипания цен не наблюдается
Zebra написав:80% жилого квартирного фонда не могут поставить теплосчетчики, потому что вертикальная разводка.
Саме в такому лічильник і встановлений)) Мова ж про загальнобудинкові. У нас в провінції 90% будинків ними обладнані і 1200грн за 2-к панельку цілком прийнятна ціна. А в знайомих з індивідуальними в утеплених новобудовах там взагалі смішні 800-900грн. Звідки казки про 5000грн за 60м² поки не зрозуміло. Може платіжку скините?))
Zebra написав:80% жилого квартирного фонда не могут поставить теплосчетчики, потому что вертикальная разводка. Да и то, с теплосчетчиком много не сэкономишь, уже сейчас платится до 50% за МОПы и "питоме споживання". Потом введут абонплату, и теплосчетчик за 10-15 тысяч грн (плюс поверка раз в 2-4 года за 2000 грн) себя уже не окупит, ну разве что если вообще отоплением не пользоваться.
Кто перешел на Нефтегаз - молодец, но дешевый сыр бывает только в мышеловке. Сначала заманивают, потом сделают 12 грн за кубометр.
1. Счётчик на подъезд - это уже порядка 30% экономии. Поставить можно в любой дом, затраты на установку/поверку, поделеннвые на 20-50 квартир - копейки.
Откуда взята цифра 30% экономии? Прошлая зима была теплой, вот и экономикая. Будут сибирские морозы, экономия будет +30%
2. Наличие рынка гарантирует конкуренцию. Для примера смотрите рынок э/э и того же газа для пром потребителей - там рынок уже не один год, и резкого залипания цен не наблюдается
Дешевые энергоресурсы на мировых рынках - временное явление. Все циклично. Газ по $400 вернется, как и нефть по $100+. Фондовый пузырь в начале 2000-х сдулся, и деньги стали перетекать в сырьевые рынки. Потом сдулся в 2008 и снова до 2014 года дорожай. Уже сейчас очевидна тенденция, что халява заканчивается. Евро дорожает, значит европейцы как основной потребитель смогут платить больше, и это снова начнет взвинчивать цены.