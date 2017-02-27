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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 15 гру, 2020 05:30
Кстати, там где лежат европейские ценности, людей ещё нагибают на 330 евро в год налогом на телевизор.
Готовьтесь .https://m.habr.com/ru/company/audiomania/blog/523474/
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andrein
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