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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6970697169726973>
Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 20:05

  Proofy написав:
  Дед Мороз написав:
  Captain Obvious написав:Ну что до каких чисел дойдём в этом ремейке 2019 года?
24.хх?

П.с. Рiкетистов жалко.

Помните фильм «Командир счастливой щуки»?Он тоже ждал курса 24.Плохо кончил...

ну хотя бы 27 будет когда нибудь? :)
Какой там ЭОК на сегодняшний день?

Смотрим,когда будет показательная порка депозитчиков и ждунов курса 24.А она будет.И будут вопли и сопли про несправедливость и мировой заговор.Я бы каждому вкладчику банка Аркада,Надра,Михайловский...когда бы они в очередной раз выходили с соплями к НБУ,выписывал пенделя.Буратины ***...
Дед Мороз
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Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 20:11

В Moody's отозвали кредитный рейтинг т.н. "бондов Путина-Януковича" на сумму 3 млрд долларов. Отозванный рейтинг Са значит дефолт эмитента с очень низкой вероятностью восстановления стоимости.

Решение было принято по итогам рассмотрения спора в Верховном суде Британии 9-12 декабря. Это может значить как выведение бумаг с рынка (если суд станет на нашу сторону - т.е. признает отсутствие долга), так и возможность поднятия кредитного рейтинга бумаг (если суд станет на сторону РФ и признает долг действительным).

Но что настораживает - какой смысл действовать на упреждение и отзывать рейтинг дефолта эмитента по бумагам, по которым существует вероятность признания кредита недействительным? Они спокойно могут продолжать иметь рейтинг Са - интересы участников долгового рынка это никак не затрагивает. Т.е. при этом сценарии наиболее логичным было бы бездействие, нежели отзыв рейтинга...

Moody's відкликало рейтинг "Ca" "російських" євробондів України 2013 року на $3 млрд
https://ua.interfax.com.ua/news/economic/709753.html
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 20:16

  zРадио написав:В Moody's отозвали кредитный рейтинг т.н. "бондов Путина-Януковича" на сумму 3 млрд долларов. Отозванный рейтинг Са значит дефолт эмитента с очень низкой вероятностью восстановления стоимости.

Решение было принято по итогам рассмотрения спора в Верховном суде Британии 9-12 декабря. Это может значить как выведение бумаг с рынка (если суд станет на нашу сторону - т.е. признает отсутствие долга), так и возможность поднятия кредитного рейтинга бумаг (если суд станет на сторону РФ и признает долг действительным).

Но что настораживает - какой смысл действовать на упреждение и отзывать рейтинг дефолта эмитента по бумагам, по которым существует вероятность признания кредита недействительным? Они спокойно могут продолжать иметь рейтинг Са - интересы участников долгового рынка это никак не затрагивает. Т.е. при этом сценарии наиболее логичным было бы бездействие, нежели отзыв рейтинга...

Moody's відкликало рейтинг "Ca" "російських" євробондів України 2013 року на $3 млрд
https://ua.interfax.com.ua/news/economic/709753.html
да какая разница?Разместим бумажки под 20% на трильйон и все будет тип-топ.
Дед Мороз
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Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 20:19

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Дед Мороз написав:Мы с Тамарой ходим парой.Рашисткая рупия посыпалась,посмотрим завтра и на наш типарынок.

Так, а що викликало таке падіння ? На момент 73,97 замість 72,8 вранці .
edgar_po
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 20:26

  edgar_po написав:
  Дед Мороз написав:Мы с Тамарой ходим парой.Рашисткая рупия посыпалась,посмотрим завтра и на наш типарынок.

Так, а що викликало таке падіння ? На момент 73,97 замість 72,8 вранці .

75 почти в обменках, Нефть...
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
Proofy
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Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 20:31

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Proofy написав:75 почти в обменках, Нефть...

нафта на місці, щось інше...
edgar_po
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 20:45

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Та то ппц!
Ну ще наперед зпрогнозувати курс важко - це розумію, але щоб вже після розвернення, ніхто толком пояснити не може, то.... - я справді на фінансовому форумі знаходжусь? :D
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
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Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 20:54

  Долярчик написав:Та то ппц!
Ну ще наперед зпрогнозувати курс важко - це розумію, але щоб вже після розвернення, ніхто толком пояснити не може, то.... - я справді на фінансовому форумі знаходжусь? :D

Все є. Просто ви не там шукаєте :-)
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
Realist
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 21:48

  Амвросий написав:И у правительства тоже все ок. В долг берут они, а отдавать будет население, когда те кто брал и тратил кредит уже будут на яхтах на лазурном берегу отдыхать. :D

Есть еще альтернатива отдыха - на киче и на кладбище 8)
ТИХИЙ
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Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 08:28

  Moneta написав:Правління Національного банку ухвалило рішення про віднесення АТ "Місто Банк" до категорії неплатоспроможних у зв’язку зі зменшенням нормативів капіталу на 50 і більше відсотків від мінімального встановленого рівня.

Загалом можлива сума виплат гарантованої суми вкладникам на 1 листопада 2020 року становить 307,8 млн грн (60% від загальної суми вкладів фізосіб).

Интересно другое
Мисто Банк регулярно находился среди нарушителей нормативов НБУ. На 1 ноября Мисто Банк нарушал норматив максимального размера кредитного риска на одного контрагента (Н7), который должен составлять не более 25%, а у Мисто Банка составил 39,68%. Нарушал он и норматив краткосрочной ликвидности (Н6: не менее 60%), который составил 37,13%.

В 2020 году НБУ планировал плановую проверку Мисто Банка во II квартале.

Мисто Банк регулярно получал рефинансирование НБУ, 16 октября - 103,6 млн грн, 30 октября - 18,3 млн грн, 6 ноября – 38,6 млн грн.


Бизнес схема «взять реф и обанкротиться» возвращается?
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24/$ Не читаю Дед Мороз
vitaliian
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