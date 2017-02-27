Captain Obvious написав:Ну что до каких чисел дойдём в этом ремейке 2019 года? 24.хх?
П.с. Рiкетистов жалко.
Помните фильм «Командир счастливой щуки»?Он тоже ждал курса 24.Плохо кончил...
ну хотя бы 27 будет когда нибудь? Какой там ЭОК на сегодняшний день?
Смотрим,когда будет показательная порка депозитчиков и ждунов курса 24.А она будет.И будут вопли и сопли про несправедливость и мировой заговор.Я бы каждому вкладчику банка Аркада,Надра,Михайловский...когда бы они в очередной раз выходили с соплями к НБУ,выписывал пенделя.Буратины ***...
В Moody's отозвали кредитный рейтинг т.н. "бондов Путина-Януковича" на сумму 3 млрд долларов. Отозванный рейтинг Са значит дефолт эмитента с очень низкой вероятностью восстановления стоимости.
Решение было принято по итогам рассмотрения спора в Верховном суде Британии 9-12 декабря. Это может значить как выведение бумаг с рынка (если суд станет на нашу сторону - т.е. признает отсутствие долга), так и возможность поднятия кредитного рейтинга бумаг (если суд станет на сторону РФ и признает долг действительным).
Но что настораживает - какой смысл действовать на упреждение и отзывать рейтинг дефолта эмитента по бумагам, по которым существует вероятность признания кредита недействительным? Они спокойно могут продолжать иметь рейтинг Са - интересы участников долгового рынка это никак не затрагивает. Т.е. при этом сценарии наиболее логичным было бы бездействие, нежели отзыв рейтинга...
zРадио написав:В Moody's отозвали кредитный рейтинг т.н. "бондов Путина-Януковича" на сумму 3 млрд долларов. Отозванный рейтинг Са значит дефолт эмитента с очень низкой вероятностью восстановления стоимости.
Решение было принято по итогам рассмотрения спора в Верховном суде Британии 9-12 декабря. Это может значить как выведение бумаг с рынка (если суд станет на нашу сторону - т.е. признает отсутствие долга), так и возможность поднятия кредитного рейтинга бумаг (если суд станет на сторону РФ и признает долг действительным).
Но что настораживает - какой смысл действовать на упреждение и отзывать рейтинг дефолта эмитента по бумагам, по которым существует вероятность признания кредита недействительным? Они спокойно могут продолжать иметь рейтинг Са - интересы участников долгового рынка это никак не затрагивает. Т.е. при этом сценарии наиболее логичным было бы бездействие, нежели отзыв рейтинга...
Moneta написав:Правління Національного банку ухвалило рішення про віднесення АТ "Місто Банк" до категорії неплатоспроможних у зв’язку зі зменшенням нормативів капіталу на 50 і більше відсотків від мінімального встановленого рівня.
Загалом можлива сума виплат гарантованої суми вкладникам на 1 листопада 2020 року становить 307,8 млн грн (60% від загальної суми вкладів фізосіб).
Интересно другое
Мисто Банк регулярно находился среди нарушителей нормативов НБУ. На 1 ноября Мисто Банк нарушал норматив максимального размера кредитного риска на одного контрагента (Н7), который должен составлять не более 25%, а у Мисто Банка составил 39,68%. Нарушал он и норматив краткосрочной ликвидности (Н6: не менее 60%), который составил 37,13%.
В 2020 году НБУ планировал плановую проверку Мисто Банка во II квартале.
Мисто Банк регулярно получал рефинансирование НБУ, 16 октября - 103,6 млн грн, 30 октября - 18,3 млн грн, 6 ноября – 38,6 млн грн.
Бизнес схема «взять реф и обанкротиться» возвращается?
верю в евро... по 1,4 минимальный курс гривны в 2021 - 24/$ Не читаю Дед Мороз