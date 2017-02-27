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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6970697169726973
Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 08:45

День купівлі долара за аналогією минулорічного передсвяткового розвороту - 23 грудня? 24 - фактично останній нормальний робочий день, 25 вихідний, 28-31 - фактично вже ніхто не працюватиме.
Моя книга пам`яти: Таврика, Фінростбанк, ТерраБанк, Платинум. Пам`ятаю. Сумую.
Solar_simfi
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Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 09:09

  vitaliian написав:
  Moneta написав:Правління Національного банку ухвалило рішення про віднесення АТ "Місто Банк" до категорії неплатоспроможних у зв’язку зі зменшенням нормативів капіталу на 50 і більше відсотків від мінімального встановленого рівня.

Загалом можлива сума виплат гарантованої суми вкладникам на 1 листопада 2020 року становить 307,8 млн грн (60% від загальної суми вкладів фізосіб).

Интересно другое
Мисто Банк регулярно находился среди нарушителей нормативов НБУ.


Бизнес схема «взять реф и обанкротиться» возвращается?

Раньше схема называлась Гонтарева убивает банковую систему.
Почему сейчас название поменялось? - схема ведь та же - просто же надо поменять фамилию. :)
aklex
 
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