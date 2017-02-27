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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 15 гру, 2020 08:45
День купівлі долара за аналогією минулорічного передсвяткового розвороту - 23 грудня? 24 - фактично останній нормальний робочий день, 25 вихідний, 28-31 - фактично вже ніхто не працюватиме.
Моя книга пам`яти: Таврика, Фінростбанк, ТерраБанк, Платинум. Пам`ятаю. Сумую.
Додано: Вів 15 гру, 2020 09:09
Раньше схема называлась Гонтарева убивает банковую систему.
Почему сейчас название поменялось? - схема ведь та же - просто же надо поменять фамилию.
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