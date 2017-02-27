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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6971697269736974>
Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 08:45

День купівлі долара за аналогією минулорічного передсвяткового розвороту - 23 грудня? 24 - фактично останній нормальний робочий день, 25 вихідний, 28-31 - фактично вже ніхто не працюватиме.
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Solar_simfi
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Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 09:09

  vitaliian написав:
  Moneta написав:Правління Національного банку ухвалило рішення про віднесення АТ "Місто Банк" до категорії неплатоспроможних у зв’язку зі зменшенням нормативів капіталу на 50 і більше відсотків від мінімального встановленого рівня.

Загалом можлива сума виплат гарантованої суми вкладникам на 1 листопада 2020 року становить 307,8 млн грн (60% від загальної суми вкладів фізосіб).

Интересно другое
Мисто Банк регулярно находился среди нарушителей нормативов НБУ.


Бизнес схема «взять реф и обанкротиться» возвращается?

Раньше схема называлась Гонтарева убивает банковую систему.
Почему сейчас название поменялось? - схема ведь та же - просто же надо поменять фамилию. :)
aklex
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 09:29

Re: Валютный рынок в контексте ДС

А вот ещё:
http://kontrakty.ua/article/167227
dir
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 09:43

  Solar_simfi написав:День купівлі долара за аналогією минулорічного передсвяткового розвороту - 23 грудня? 24 - фактично останній нормальний робочий день, 25 вихідний, 28-31 - фактично вже ніхто не працюватиме.

день сурка :P
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flyman
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Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 09:51

  vitaliian написав:Интересно другое
Мисто Банк регулярно находился среди нарушителей нормативов НБУ. На 1 ноября Мисто Банк нарушал норматив максимального размера кредитного риска на одного контрагента (Н7), который должен составлять не более 25%, а у Мисто Банка составил 39,68%. Нарушал он и норматив краткосрочной ликвидности (Н6: не менее 60%), который составил 37,13%.

Бизнес схема «взять реф и обанкротиться» возвращается?

так а разве реф не под залог овгз наливают ?
Клаус
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 09:59

Re: Валютный рынок в контексте ДС

налик обогнал банки по привлекательности курса продажи $
По Одессе есть продажа 27.87, 27.88 в ПОВах
zentol
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 10:10

  zentol написав:налик обогнал банки по привлекательности курса продажи $
По Одессе есть продажа 27.87, 27.88 в ПОВах

В конкорде покупка 27,90 зачем то им понадобился дорогой бакс...
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24/$ Не читаю Дед Мороз
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 10:15

  vitaliian написав:В конкорде покупка 27,90 зачем то им понадобился дорогой бакс...

Потому что в конце месяца будет разворот в обратную сторону. И скоро Конкорд должен переставиться на 27.8/28 или 27.75/27.95.
Striker
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Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 10:19

  vitaliian написав:Вангую без нерезов курс к 15.12 скатится до 27,90-28 ниже не даст нбу, тот случай когда дешевеющий доллар мало кому нужен

А схоже тут на гілці є справжні експерти... Як в воду дивився.
Востаннє редагувалось nazaralli в Вів 15 гру, 2020 10:19, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 10:19

  Striker написав:
  vitaliian написав:В конкорде покупка 27,90 зачем то им понадобился дорогой бакс...

Потому что в конце месяца будет разворот в обратную сторону. И скоро Конкорд должен переставиться на 27.8/28 или 27.75/27.95.

Для чого нікомунепотрібний на Різдвяний локдаун?
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flyman
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