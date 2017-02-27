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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6971697269736974
Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 10:25

Сегодня аукцион будет огромный.
Минфин добавил несколько выпусков на аукцион.
Всего будет предложено 7 выпусков гривневых ОВГЗ и по 1 в долларах и ЕВРО



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Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 10:38

  Striker написав:
  vitaliian написав:В конкорде покупка 27,90 зачем то им понадобился дорогой бакс...

Потому что в конце месяца будет разворот в обратную сторону. И скоро Конкорд должен переставиться на 27.8/28 или 27.75/27.95.

Укрэксим пока ещё покупает онлайн по 27,95
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Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 10:43

главный государственный спекулянт-барыга страны вышел на вахту с ведрами или еще спит ?
Alex2007
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