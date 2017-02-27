Минфин добавил несколько выпусков на аукцион.
Всего будет предложено 7 выпусков гривневых ОВГЗ и по 1 в долларах и ЕВРО
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 15 гру, 2020 10:25
Сегодня аукцион будет огромный.
Минфин добавил несколько выпусков на аукцион.
Всего будет предложено 7 выпусков гривневых ОВГЗ и по 1 в долларах и ЕВРО
Живите своим умом!
Додано: Вів 15 гру, 2020 10:38
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Додано: Вів 15 гру, 2020 10:43
главный государственный спекулянт-барыга страны вышел на вахту с ведрами или еще спит ?
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