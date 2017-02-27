Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 15 гру, 2020 10:25
Сегодня аукцион будет огромный.
Минфин добавил несколько выпусков на аукцион.
Всего будет предложено 7 выпусков гривневых ОВГЗ и по 1 в долларах и ЕВРО
Живите своим умом!
zzzzzz
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Додано: Вів 15 гру, 2020 10:38
Striker написав: vitaliian написав:
В конкорде покупка 27,90 зачем то им понадобился дорогой бакс...
Потому что в конце месяца будет разворот в обратную сторону. И скоро Конкорд должен переставиться на 27.8/28 или 27.75/27.95.
Укрэксим пока ещё покупает онлайн по 27,95
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velvet
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Додано: Вів 15 гру, 2020 10:43
главный государственный спекулянт-барыга страны вышел на вахту с ведрами или еще спит ?
Alex2007
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Додано: Вів 15 гру, 2020 11:25
Alex2007 написав:
главный государственный спекулянт-барыга страны вышел на вахту с ведрами или еще спит ?
НБУ уже скупил 20-ку
А спекулянты пока в пролете, загончик-то сдулся
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
Alex2006
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Додано: Вів 15 гру, 2020 11:25
zzzzzz написав:
Сегодня аукцион будет огромный.
Минфин добавил несколько выпусков на аукцион.
Всего будет предложено 7 выпусков гривневых ОВГЗ и по 1 в долларах и ЕВРО
где можно скачать исходник этой таблички?
Олежан
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Додано: Вів 15 гру, 2020 11:28
Клаус написав: vitaliian написав:
Интересно другое
Мисто Банк регулярно находился среди нарушителей нормативов НБУ. На 1 ноября Мисто Банк нарушал норматив максимального размера кредитного риска на одного контрагента (Н7), который должен составлять не более 25%, а у Мисто Банка составил 39,68%. Нарушал он и норматив краткосрочной ликвидности (Н6: не менее 60%), который составил 37,13%.
Бизнес схема «взять реф и обанкротиться» возвращается?
так а разве реф не под залог овгз наливают ?
залоги были куплены на деньги вкладчиков
J
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Додано: Вів 15 гру, 2020 11:33
flyman написав:
Для чого нікомунепотрібний на Різдвяний локдаун?
Під Новорічний загін. Хтось побіжить купляти, поки ще дешево.
Striker
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Додано: Вів 15 гру, 2020 11:52
Striker написав: flyman написав:
Для чого нікомунепотрібний на Різдвяний локдаун?
Під Новорічний загін. Хтось побіжить купляти, поки ще дешево.
Отменяется. Сейчас пойдут рыдания, на 28 вернемся еще ли
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
Proofy
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Додано: Вів 15 гру, 2020 11:53
Alex2007 написав:
главный государственный спекулянт-барыга страны вышел на вахту с ведрами или еще спит ?
Если вопрос про Нацбанк, то главный барыга с утречка "принял" на себя 20-ку по 27,81-27,82, а теперь стоит с крупным бидом на 27,75. Потому ниже и не идем.
Искатель
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