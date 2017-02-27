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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 69726973697469756976>
Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 10:25

Сегодня аукцион будет огромный.
Минфин добавил несколько выпусков на аукцион.
Всего будет предложено 7 выпусков гривневых ОВГЗ и по 1 в долларах и ЕВРО



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Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 10:38

  Striker написав:
  vitaliian написав:В конкорде покупка 27,90 зачем то им понадобился дорогой бакс...

Потому что в конце месяца будет разворот в обратную сторону. И скоро Конкорд должен переставиться на 27.8/28 или 27.75/27.95.

Укрэксим пока ещё покупает онлайн по 27,95
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velvet
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 10:43

главный государственный спекулянт-барыга страны вышел на вахту с ведрами или еще спит ?
Alex2007
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Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 11:25

  Alex2007 написав:главный государственный спекулянт-барыга страны вышел на вахту с ведрами или еще спит ?

НБУ уже скупил 20-ку :) А спекулянты пока в пролете, загончик-то сдулся :)
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
Alex2006
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 11:25

  zzzzzz написав:Сегодня аукцион будет огромный.
Минфин добавил несколько выпусков на аукцион.
Всего будет предложено 7 выпусков гривневых ОВГЗ и по 1 в долларах и ЕВРО



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где можно скачать исходник этой таблички?
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 11:28

  Клаус написав:
  vitaliian написав:Интересно другое
Мисто Банк регулярно находился среди нарушителей нормативов НБУ. На 1 ноября Мисто Банк нарушал норматив максимального размера кредитного риска на одного контрагента (Н7), который должен составлять не более 25%, а у Мисто Банка составил 39,68%. Нарушал он и норматив краткосрочной ликвидности (Н6: не менее 60%), который составил 37,13%.

Бизнес схема «взять реф и обанкротиться» возвращается?

так а разве реф не под залог овгз наливают ?

залоги были куплены на деньги вкладчиков
J
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 11:30

  Олежан написав:где можно скачать исходник этой таблички?

Наверное, у zzzzzz в Экселе. :)
Striker
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Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 11:33

  flyman написав:Для чого нікомунепотрібний на Різдвяний локдаун?

Під Новорічний загін. Хтось побіжить купляти, поки ще дешево.
Striker
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Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 11:52

  Striker написав:
  flyman написав:Для чого нікомунепотрібний на Різдвяний локдаун?

Під Новорічний загін. Хтось побіжить купляти, поки ще дешево.
Отменяется. Сейчас пойдут рыдания, на 28 вернемся еще ли :)
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
Proofy
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Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 11:53

  Alex2007 написав:главный государственный спекулянт-барыга страны вышел на вахту с ведрами или еще спит ?

Если вопрос про Нацбанк, то главный барыга с утречка "принял" на себя 20-ку по 27,81-27,82, а теперь стоит с крупным бидом на 27,75. Потому ниже и не идем.
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