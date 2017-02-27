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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6973697469756976>
Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 11:53

Робота над скороченням дефіциту бюджету-2021 на вимогу МВФ дала дивний результат. У другому читанні великими скибками урізано найзначніші соціальні статті: Пенсійний фонд, освіта, інфраструктура на місцях. Але знайшлися гроші на центри креативної економіки, широкосмуговий інтернет у селах, центр зустрічей студентської молоді та створення служб підтримки осіб, які постраждали від гендерного насильства.
https://www.obozrevatel.com/ukr/economi ... dentiv.htm
jump
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 11:57

  Proofy написав:Отменяется. Сейчас пойдут рыдания, на 28 вернемся еще ли :)

Всё может быть. Я успел выпрыгнуть с доллара и теперь жду удачного момента для откупа.
Striker
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greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 12:05

  greenozon написав:ОТП онлайн 27.82

А толку? Пишіть відразу яка там комісія за вихід.
Striker
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Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 12:07

  greenozon написав:ОТП онлайн 27.82

у держателей зеленого горят коньки уже
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 12:07

  jump написав:Робота над скороченням дефіциту бюджету-2021 на вимогу МВФ дала дивний результат. У другому читанні великими скибками урізано найзначніші соціальні статті: Пенсійний фонд, освіта, інфраструктура на місцях. Але знайшлися гроші на центри креативної економіки, широкосмуговий інтернет у селах, центр зустрічей студентської молоді та створення служб підтримки осіб, які постраждали від гендерного насильства.
https://www.obozrevatel.com/ukr/economi ... dentiv.htm

Как и говорилось - урежут всё, кроме выплаты долгов, "себя любимых", и силовиков, которые должны защищать "себя любимых" от пересичных

И оставили немного "мелочи" на соросятские распильные "проджекты", для стажировки и выращивания новых самокатчиков и слайдеристов
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Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 12:10

  Олежан написав:
  greenozon написав:ОТП онлайн 27.82

у держателей зеленого горят коньки уже

Хорошо смеется тот, кто смеется без последствий. Еще ж не вечер.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 12:12

  Искатель написав:
  Олежан написав:
  greenozon написав:ОТП онлайн 27.82

у держателей зеленого горят коньки уже

Хорошо смеется тот, кто смеется без последствий. Еще ж не вечер.


уже не один год так
главное во время переложиться с грн овгз в долл и наоборот ----- получается очень не хилая доходность
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 12:19

  Олежан написав:уже не один год так
главное во время переложиться с грн овгз в долл и наоборот ----- получается очень не хилая доходность


Респект00 всегда, как говорится, на коне.
vladimir07
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 12:23

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Олежан написав:у держателей зеленого горят коньки уже


Я держатель зелёного и у меня ничего не горит.Держал и буду держать, покупал и буду покупать.А ты кретин, если пишешь свои мыслишки о движении курса, то пиши, но других людей не зачипай.Сидеть в гривне могут только нищеброды, и при удачном для гривны раскладе начинают тут разгласусольствовать.
Кучинелли
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