Робота над скороченням дефіциту бюджету-2021 на вимогу МВФ дала дивний результат. У другому читанні великими скибками урізано найзначніші соціальні статті: Пенсійний фонд, освіта, інфраструктура на місцях. Але знайшлися гроші на центри креативної економіки, широкосмуговий інтернет у селах, центр зустрічей студентської молоді та створення служб підтримки осіб, які постраждали від гендерного насильства. https://www.obozrevatel.com/ukr/economi ... dentiv.htm
jump написав:Робота над скороченням дефіциту бюджету-2021 на вимогу МВФ дала дивний результат. У другому читанні великими скибками урізано найзначніші соціальні статті: Пенсійний фонд, освіта, інфраструктура на місцях. Але знайшлися гроші на центри креативної економіки, широкосмуговий інтернет у селах, центр зустрічей студентської молоді та створення служб підтримки осіб, які постраждали від гендерного насильства. https://www.obozrevatel.com/ukr/economi ... dentiv.htm
Как и говорилось - урежут всё, кроме выплаты долгов, "себя любимых", и силовиков, которые должны защищать "себя любимых" от пересичных
И оставили немного "мелочи" на соросятские распильные "проджекты", для стажировки и выращивания новых самокатчиков и слайдеристов
Олежан написав:у держателей зеленого горят коньки уже
Я держатель зелёного и у меня ничего не горит.Держал и буду держать, покупал и буду покупать.А ты кретин, если пишешь свои мыслишки о движении курса, то пиши, но других людей не зачипай.Сидеть в гривне могут только нищеброды, и при удачном для гривны раскладе начинают тут разгласусольствовать.